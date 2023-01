Samochody ciężarowe czy autobusy z napędem gazowym to, można rzec, już właściwie standard. Dostępne są jako modele produkcyjne w ofercie wielu firmy - Iveco, Man, Volvo czy Scania. W rolnictwie pojazdy zasilane gazem stanowią wciąż niewielki odsetek parku maszynowego. Prowadzenie działalności rolniczej pochłania duże ilości paliwa, dlatego nie dziwi, że wprowadzone przez niektóre rządy w Europie preferencyjne stawki podatkowe w paliwie sprawiły, że również wytwórcy pojazdów dla naszej branży myślą o wykorzystaniu zielonego źródła zasilania. Oczywiście nie bez znaczenia dla rozwoju technologii opartych o paliwo gazowe są również aspekty ekologiczne, w tym np. wymogi co do emisyjności stawiane pojazdom.

Branża rolnicza stoi u progu wdrożenia limitów określonych 5. poziomem emisji dla kategorii pojazdów NRMM. Choć nasz sektor coraz lepiej adaptuje nowoczesne rozwiązania systemów oczyszczania spalin - recyrkulację spalin (EGR) czy filtry cząstek stałych (filtry PM), to wciąż podstawowym paliwem pozostaje olej napędowy.

Jednak zielona rewolucja w rolnictwie nie jest melodią odległej przyszłości. New Holland jako jeden z pierwszych producentów wprowadził rewolucyjny sposób napędu. Dla użytkowników dostępny jest model ciągnika zasilany metanem. Także jedna z polskich firm prowadzi prace nad prototypem ciągnika zasilanego biometanem oraz dostosowaniem do tego typu paliwa silników diesla. Trzeba jednak powiedzieć, że prawdziwym przełomem w obniżeniu emisyjności będzie właśnie przejście na paliwa gazowe. Symptomem zmian jest m.in. zapowiedziana przez Orlen budowa biogazowni, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu i ma zostać oddana do użytku w 2024 roku.

Do obsługi jednostek tego typu wymagane będą odpowiednio dopasowane środki smarne. Dlatego również ich producenci trzymają rękę na pulsie, wprowadzając do swojej oferty produkty, których właściwości zostały odpowiednio dopracowane do specyficznych wymagań silników gazowych.

Gaz zawiera niewiele cząstek węgla, będąc z natury paliwem czystszym, co sprawia, że zasilane paliwem gazowym silniki mają mniejsze wymagania co do środków smarnych. Niemniej jednak opracowano normy wydajności olejów dla silników GNG/LNG, które spełniają ich specjalne właściwości, na przykład: temperatury spalania są wyższe niż w przypadku oleju napędowego, co powoduje większe obciążenie środka smarnego skracając jego żywotność.

Zastosowanie niewłaściwego rodzaju oleju przy wysokiej temperaturze spalania spowoduje powstanie drobnego popiołu, którego nie dającego się usunąć przez filtrację. To prowadzi do wypolerowania otworu i pierścienia oraz recesji gniazda zaworu, a w dalszej konsekwencji strat w kompresji i kontroli oleju, zabrudzenia świeć zapłonowych i zniszczenia katalizatorów.

Mając świadomość tego rodzaju wyzwań, producenci poszukują optymalnych rozwiązań do stosowania w swoich produktach. Komponują środki smarne przy użyciu wysokiej jakości olejów bazowych, zdolnych wytrzymać zwiększone obciążenie termiczne. Istotne są również dodatki o niskiej zawartości popiołu co pozwala chronić kluczowe elementy silnika przed gromadzeniem się szkodliwych drobnych osadów. Takie cechy mają oleje i środki smarne z asortymentu Texaco Delo.

Fundamentem zielonej rewolucji w rolnictwie będzie przejście na paliwa gazowe, jednak tej zmiany nie uda się przeprowadzić bez odpowiednich środków smarnych.