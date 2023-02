Zobacz galerię

Poczciwe „siwki” i siewcy z płachtami ziarna pracujący na polu to obrazek niczym z obrazu Leona Wyczółkowskiego. Mimo zacofania taki widok w PRL zdarzał się już rzadko. Mechanizacja wkroczyła na dobre pod strzechy już w pierwszych latach po wojnie. Jak kiedyś wyglądały wczesno wiosenne prace w polu?

Proste łańcuchowe włóki, drewniane brony i niewyszukane kultywatory. Tak przygotowywano ziemie pod uprawę w latach 40. i 50. Potem przyszły nieco bardziej zaawansowane maszyny - traktory serii C-325 i późniejsze jego wersje, siewniki typu Poznaniak czy kultywatory i brony z Grudziądza czy Kutna.

W latach 70. i 80. na polach roiło się już od w miarę nowoczesnych maszyn, w tym rozkładanych agregatów uprawowych, które świetnie współpracowały z takimi maszynami jak ciężka seria Ursusa.

Oczywiście nie wszędzie było różowo i pięknie. Najbardziej zaawansowane technologie można było znaleźć w wielkich PGR-ach, takich jak Kombinat Manieczki czy Kietrz. Nieco gorsze w lokalnych SKR-ach i innych spółdzielniach.

Gdy PGR-y rozwiązano w 1991 r. polskie rolnictwo na kilka lat zatrzymało się w miejscu. Rozdrobnieni rolnicy nie mieli pieniędzy na inwestycje, rząd nie wiedział jak im pomóc. Pierwsze fale strajków rolniczych przeszły przez Polskę już w 1991 r., a nasilenie niezadowolenia chłopów nastąpiło pod koniec dekady. W archiwalnych Farmerach z tamtych lat możemy znaleźć wzmianki o tym, że wszystkim w kraju żyje się lepiej, a jedyną grupą, której jakość życia nie poprawiła się - są rolnicy.

Najtrudniej było rolnikom indywidualnym

Najmniej zaawansowani mechanizacyjnie w PRL byli pojedynczy rolnicy indywidualni. Trudno się dziwić – maszyny były trudno dostępne, a pieniędzy starczało naprawdę na niewielkie inwestycje. Jeszcze w latach 80. można było zobaczyć na polu konia pracującego z prostym pługiem czy broną.

Praktycznie przez cały okres PRL produkowano maszyny przeznaczone do pracy z koniem. Wśród siewników były to m. in. kutnowskie Górale i Kaszuby. W ofercie Agromy cały czas dostępne były pługi jedno- lub dwuskibowe. Wiele maszyn powstawało w przydomowych warsztatach, np. drewniane brony na metalowej ramie, które można było użyć do pracy z koniem.

Oczywiście rolnicy pracujący z koniem w latach 70. czy 80. to była grupa najbardziej zatwardziałych tradycjonalistów, którzy często po prostu nie chcieli zmienić swoich przyzwyczajeń. Zazwyczaj byli to ludzie starszej daty, z małym areałem. Tak jak dziś młodzi rolnicy próbują wdrożyć zasady rolnictwa precyzyjnego i bez narzędzi mobilnych podłączonych do internetu nigdzie się nie ruszają, tak samo ich protoplaści sprzed 60 - 40 lat chcieli mieć najnowsze maszyny. I mimo niełatwych czasów udawało się im "dostać" czasem jakąś perełkę do gospodarstwa.

Jak pracowaliśmy kilkadziesiąt lat temu?

Zapraszamy do galerii by zobaczyć jak pracowaliśmy na polu w latach 40., 70. i 80. A poniżej przykład rozmachu jakim dysponowały wówczas największe gospodarstwa państwowe.