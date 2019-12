Gdy paliwo zimowe to za mało

Standardowy, zimowy olej napędowy - zgodnie z obowiązującymi normami gwarantuje jego pełną użyteczność do maksymalnie -20 stopni Celsjusza. A co gdy temperatury będą niższe?

Przebieg pogody w ciągu ostatnich sezonów zimowych był raczej łagodny. Nikt jednak nie jest w stanie zagwarantować, że tak będzie i w tym roku. Co w sytuacji, gdy temperatura osiągnie, bądź spadnie poniżej -20 stopni?

Paliwa arktyczne

Oferowanie paliw arktycznych nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jest to ukłon producentów paliw w kierunku użytkowników potrzebujących oleju napędowego najwyższej jakości. Asortyment tzw. paliw arktycznych znajdziemy na większości stacji.

W związku z tym, że przepisy prawne nie regulują parametrów tzw. paliwa arktycznego, producenci mają w tym zakresie pewną swobodę, a oferowany produkt może różnić się właściwościami w zależności od miejsca jego zakupu.

Dla przykładu na stacjach Lotos, najbardziej wymagający klienci znajdą dla siebie olej napędowy Premium Dynamic, który charakteryzuje się temperaturą zablokowania zimnego filtra (CFPP) do -32 stopni, a temperaturą mętnienia do aż -22 stopni Celsjusza. Stosując taki rodzaj paliwa w czasie srogich mrozów zmniejszamy ryzyko blokady filtra paliwa przez kryształy parafin.

Liczne dodatki

W arktycznych olejach napędowych znajdziemy wiele dodatków uszlachetniających. Są to przede wszystkim depresatory, które sprawiają, że w niskich temperaturach naturalny proces mętnienia paliwa jest utrudniony. Jest to istotne, gdyż filtr paliwowy łatwiej poradzi sobie z przepływem mniejszych kryształów parafin.

– Inne dodatki – WASA – spowalniają opadanie na dół zbiornika już skrystalizowanych parafin. To ważne, bo paliwo zasysane jest z dołu zbiornika i jeśli jest tam warstwa parafin, to filtr może szybko się zapchać. Oprócz tego, przez cały rok, do olejów napędowych dodawane są biocydy, które hamują rozwój bakterii i innych mikroorganizmów w zbiornikach. Powstające z nich osady również mogą zatkać filtry. Poza tym paliwa Dynamic mają pakiet dodatków, np. detergentów myjących silnik, antykorozyjnych, przeciwpiennych (oleje napędowe). Gdyby nie było tego ostatniego, to piana uniemożliwiłaby zatankowanie całego baku. Bez dodatków myjących w komorach spalania powstawałyby nagary (osady) obniżające sprawność silnika. – Tłumaczy Anna Michałowska, reprezentująca Grupę Lotos S.A.

Lepsza wydajność

Paliwa arktyczne to nie tylko gwarancja bezproblemowej eksploatacji przy temperaturze poniżej -20 stopni Celsjusza, ale także poprawa wydajności. Jest ona osiągana za pomocą dodatków, które podwyższają liczbę cetanową. W praktyce oznacza to efektywne spalanie, a także większą przyjemność z jazdy. Wybór zimowych paliw premium poprawi kondycję techniczną silnika oraz zapewni cichszą pracę jednostki napędowej.