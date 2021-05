Gieldarolna.pl - Przegląd przyczep

Jeśli chcecie kupić dobrą przyczepę jeszcze przed żniwami, to już przysłowiowy ostatni gwizdek. Sprawdźmy, jakie ciekawe oferty przyczep znajdziemy na Giełdzie Rolnej.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że zakup przyczepy rolniczej to prawdziwa inwestycja i to nie tylko pod względem finansowym. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na dokładną selekcję ogłoszeń, wybierając te, które spełniają nasze wymagania sprzętowe i finansowe.

Przyjrzyjmy się, jakie przyczepy rolnicze znajdziemy na portalu gieldarolna.pl. Oto wybrane ogłoszenia.

Pronar PT 608

Przyczepy Pronaru na stałe zagościły w tysiącach polskich gospodarstw. Dwuosiowa przyczepa PT 608 o ładowności 11600 kg i pojemności 11 m³ została konstrukcyjnie przystosowana do przewozu europalet. Rozmiar ogumienia 14.0-65-16 i resory paraboliczne w zawieszeniu pozwalają na wykorzystywanie jej nie tylko w pracach polowych, ale i transportowych do 40 km/h.

Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian oraz system wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie. Oczywiście pełna elektryka i instalacja hamulcowa. Przyczepa jest nowa.

Cena: 49 950 zł netto.

Przyczepa Ursus UD-610

Kolejna fabrycznie nowa przyczepa w naszym zestawieniu pochodzi z Ursusa. Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (4500 x 2420 mm) pozwalają na przewóz europalet. Rozmiar ogumienia to 385/65 R22,5, a prędkość maksymalna to 40 km/h. Przyczepa UD-610 posiada możliwość samodzielnej transformacji przyczepy w platformę do bel przez łatwy demontaż burt i montaż tylnej drabinki oporowej. Miłym dodatkiem są lampy LED.

Cena: 46 800 zł netto.

Przyczepy, jakie znajdziemy na gieldarolna.pl, to nie tylko sprzęt fabrycznie nowy, ale i używany. Ciekawym przykładem jest ogłoszenie o sprzedaży rosyjskiej przyczepy 3PTS-12 pochodzącej z 1983 r. Jej oficjalna ładowność to 12 ton, a masa własna 6,5 t.

Ciekawym rozwiązaniem jest podwójna skrzynia ładunkowa ułatwiająca rozładunek ziarna w przypadku krótkiego kosza zasypowego. Skrzynie ładunkowe można zdejmować i podwozie wykorzystywać jako przyczepę do przewożenia dłużycy. Choć przyczepa posiada ważne OC, wymaga przeglądu technicznego.

Cena 39 000 zł brutto do negocjacji.

Cynkomet T-169/2

Kolejna nowa przyczepa w naszym zestawieniu pochodzi z Cynkometu, który zdobywa coraz więcej klientów nie tylko na polskim rynku.

Fabrycznie nowa przyczepa Cynkomet T-169/2 ma ładowność 6 ton. Charakterystyczne dla producenta cynkowane ogniowo elementy: ściany, rama dolna, belka tylna, dyszel, rama obrotnicy, podłoga z jednego arkusza blachy grubości 4mm gwarantują niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania.

Podstawowe parametry: masa własna 2080 kg, ładowność 6180 kg, powierzchnia ładunkowa 8,4 m², prędkość maksymalna 30 km/h, ogumienie 11,5/80-15,3.

W standardzie bogate wyposażenie i szeroka ilość opcji.

Cena: 34 600zł netto.

Kobzarenko PBN 40

Już podstawowe dane techniczne przyczepy Kobzarenko PBN 40 robią spore wrażenie: przy masie własnej 9,2 t ładowność tej specjalistycznej przyczepy wynosi prawie 31 ton. Przyczepa PBN 40 porusza się na oponach 560/60 R 22,5 (lub 650/55 R 26,5) z maksymalną prędkością 30 km/h.

Dzięki możliwości samorozładunku przyczepa wykorzystywana jest do zbioru ziarna z kombajnu i załadunku ciężarówek, ładowania siewników i pakowania ziarna do rękawów foliowych.

Cena: 181 357 zł netto.

To oczywiście tylko wybór niektórych przyczep znalezionych na gieldarolna.pl, a jeśli szukacie sprzętu rolniczego, warto tam zaglądać.