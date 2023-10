Zobacz galerię

Glebogryzarki to uniwersalne urządzenia aktywne nadające się do spulchniania i wyrównania gleby – szczególne tej zbitej i gliniastej, mieszania kompostu oraz nawozów z ziemią. Przydadzą się także w warzywnictwie, przy zakładaniu ogrodu czy trawnika. Na rynku dostępne są m.in. glebogryzarki separacyjne 4Farmer.

Glebogryzarki separacyjne 4Farmer SB znajdą zastosowanie szczególnie w uprawach warzyw czy przy zakładaniu trawników.

Cechy charakterystyczne glebogryzarek separacyjnych

To co wyróżnia glebogryzarki separacyjne to pręty oddzielające niepożądane większe elementy. Noże maszyny osadzone na wale i obracające się w stronę przeciwną do kierunku jazdy ciągnika, wyrzucają wycięte fragmenty gleby, które są przesiewanie przez wspomniany system prętów działających jak sito, oddzielające większe elementy od drobnych. Wszystkie niepożądane składniki tj. kamienie, patyki, korzenie czy większe bryły ziemi spadają jako pierwsze (na głębokość 12-30 cm ) i są przysypywane przez rozdrobnioną oraz odpowiednio przygotowaną glebę.

Glebogryzarki separacyjne 4Farmer SB z wałem i w kilku szerokościach

Glebogryzarki separacyjne 4Farmer SB mają zamontowany z tyłu wał strunowy o średnicy 310 m, który wyrównuje i ugniata glebę oraz służy do regulacji głębokości uprawy.

Maja one też możliwość minimalnego przesuwu bocznego, dzięki czemu możemy dodatkowo doprecyzować ustawienie maszyny za traktorem. Z kolei uchylna tylna klapa pozwala łatwiej utrzymać maszynę w czystości oraz zapewnia lepszy dostęp do wału głównego oraz noży. Ponadto powyżej wspomnianej klapy po obydwu stronach maszyny znajdują się dwa elementy amortyzujące. W momencie kiedy pod zęby dostanie się większy kamień czy gruda ziemi, elementy te ochronią górną powierzchnię glebogryzarki przed uderzeniem unoszącej się ruchomej części maszyny.

Glebogryzarki 4Farmer SB są dostępne w 5 szerokościach: 85, 105, 125, 145 oraz 165 cm.

Od tego roku glebogryzarka 4Farmer oferowana jest razem z siewnikiem

– Glebogryzarka separacyjna z siewnikiem 4Farmer SBZ jest w naszej ofercie od tego roku Do tej pory sprzedawaliśmy glebogryzarki głównie bez siewnika. Jest to produkt, który aktualnie cieszy się sporą popularnością i odnotowujemy jego dużą sprzedaż, m.in. ze względu na korzystną cenę w porównaniu z konkurencją – mówi Miłosz Początek, firma Traktor.com.pl z miejscowości Tajęcina k. Rzeszowa.

Prezentowana na zdjęciach glebogryzarka separacyjna z siewnikiem 4Farmer SBZ 105 pracuje na szerokości 105 cm (przesuw boczny to 100 mm), posiada 20 noży, siewnik ma pojemność 105 l, a waga całego zestawu to 369 kg. Zapotrzebowanie mocy to minimum 18 KM, a wymagane obroty WOM to 540 obr./min.

Taka maszyna pozwoli nam przygotować podłoże i wysiać od razu nasiona trawy.

Ile kosztują glebogryzarki separacyjne 4Farmer?

Glebogryzarki separacyjne 4Farmer SB kosztują od 7 790 zł za maszynę o szerokości 85 cm do 10 690 zł za szerokość 1,65 m.

Glebogryzarka separacyjna z siewnikiem 4Farmer SBZ 105 to z kolei koszt 10 990 zł. Jeśli ktoś potrzebuje urządzenia w takiej konfiguracji to warto nabyć je takie od razu. Sama glebogryzarki SB 105 kosztuje bowiem 7 890 zł, a dokupowany oddzielnie siewnik 3 990 zł.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Co to za marka 4Farmer?

4Farmer jest marką własną firmy Traktor.com.pl. Powstała ona w 2010 roku i obecnie jest jedną z prężniej rozwijających się marek na rynku maszyn rolniczych, a oferowane pod ta nazwą urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w wielu obszarach rolnictwa, zarówno w małych gospodarstwach, jak i dużych zakładach produkcyjnych.

Pod marką 4Farmer oferowana jest szeroka gama maszyn rolniczych: pługi do odśnieżania, kopaczki, koparki ciągnikowe, układarki do kabli, opryskiwacze, świdry ziemne, walce, równiarki, rębaki, skrzynie transportowe, przyczepy, zamiatarki, a także szeroki wachlarz kosiarek pielęgnacyjnych, kosiarek bijakowych, glebogryzarek oraz kultywatorów.