John Deere wprowadza do swoich siewników rozwiązanie bezpośredniego dawkowania nawozu w ilości mierzonej na nasiona. Najprawdopodobniej będzie pierwszą firmą, która dostarczy rolnikom, takie rozwiązanie Fot. John Deere

Amerykański producent maszyn wprowadza do swoich maszyn nowe rozwiązania. Jednym z nich jest przełomowy ExactShot, skupiający się na aplikacji nawozu, oraz FurrowVision mierzący głębokości siewu.

John Deere modernizuje swoje siewniki na kilka sposobów. Sposoby te, stanowią układankę, które mają składać się na wydajniejszą i precyzyjną produkcję. Najnowszymi technologiami, jakie ostatnio ogłosił amerykański producent, skupiają się na monitorowaniu nasion oraz aplikacji nawozu płynnego podczas siewu.

Pomiar Głębokości siewu

Najnowszym rozwiązaniem John Deera'a - FurrowVision, ma dawać rolnikom bezpośredni widok nasion wrzucanych w bruzdy, jednocześnie mierząc głębokość odkładania nasion podczas siewu.

Według firmy John Deere, technologia FurrowVision pozwoli operatorom zaoszczędzić czas - nie trzeba się już zatrzymywać, aby zweryfikować dokładną głębokość siewu. fot. John Deere

Ulepszenie siewników JD polega na umieszczeniu kamery na jednostce rzędowej, która patrzy bezpośrednio w bruzdę, przesyłając obraz na wyświetlacz ciągnika w czasie rzeczywistym.

W systemie FurrowVision, kamery umieszczane są w każdej sekcji siewnika (po jednej na lewym, prawym i środkowym skrzydle) niezależnie od wielkości: 12-, 16- lub 24-rzędowy siewnik będzie miała łącznie trzy kamery.

Operator podczas pracy, będzie mógł w każdej chwili zatrzymać wideo i przewinąć w razie potrzeby, aby ocenić kontakt nasion z glebą.

Obrazy z kamery są połączone z laserami mierzącymi głębokość siewu, dostarczając w ten sposób precyzyjne dane.

System FurrowVision jest testowany od kilku lat i ma być wprowadzony do siewników JD, gdy tylko zakończą się prace nad kompatybilnością konkretnych modeli i wymaganiami systemowymi, które wciąż są w fazie rozwoju.

Rozwój siewników pneumatycznych John Deere

FurrowVision to nie jedyny system, który poprawia wydajność siewników tego producenta.

W tym roku John Deere ogłosił również opracowanie systemu ExactShot, który umożliwia rolnikom zmniejszenie ilości nawozu startowego potrzebnego podczas siewu o ponad 60 proc. Ma to być osiągnięte poprzez system, w którym zamiast ciągłego dopływu nawozu do całego rzędu, technologia wykorzystuje czujniki do precyzyjnego pokrycia chemią pojedynczego nasiona

Używając czujnika do identyfikacji, kiedy każde ziarno trafia w glebę, ExactShot aplikuje tylko potrzebną ilość nawozu (około 0,2 ml). fot. John Deere

Według firmy John Deere, w samych tylko uprawach kukurydzy w USA, ExactShot może zaoszczędzić ponad 352 mln nawozu startowego rocznie, zapobiegając jego zmarnowaniu, sprzyjaniu wzrostu chwastom lub i spływania nawozu z pola do wód gruntowych.

Nowa technologia bezpośredniej aplikacji nawozów ExactShot jest kompatybilna z autonomicznymi, połączonymi z chmurą pojazdami rolniczymi Deere, które firma planuje połączyć i zautomatyzować do 2026 r.