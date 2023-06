Kolejną interwencją wpisującą się w założenia ekoschematów jest: „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo (trwałe użytki zielne i grunty orne)”. I tutaj zastosowanie znajdą aplikatory, najczęściej łączone z wozami asenizacyjnymi.

Dozowanie gnojowicy bezpośrednio do gleby nie jest nową praktyką. Na Zachodzie, a szczególnie w Holandii, gdzie już na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zabroniono powierzchniowego rozlewania gnojowicy, aplikowanie tego nawozu bezpośrednio do gleby jest obowiązkowe, ekologiczne i plonotwórcze.

Wymierne i przeliczalne korzyści używania aplikatorów

Aplikatory wprowadzają nawóz naturalny (gnojowica, gnojówka) bezpośrednio do gleby, skąd rośliny pobierają składniki odżywcze potrzebne do wzrostu, które dostępne są blisko korzeni. Dzięki takiemu sposobowi aplikacji zatrzymujemy w glebie nawet ponad 90 proc. cennego azotu – co przy dzisiejszych wysokich cenach nawozów jest bardzo wymierną korzyścią. Tym samym praktycznie pozbywamy się charakterystycznego odoru unoszącego się w promieniu nawet kilku kilometrów, a także oszczędzamy paliwo i czas dzięki wykonaniu dwóch zabiegów równolegle – w przypadku gruntów ornych będzie to aplikacja nawozu i podorywka. Z drugiej jednak strony przy takiej aplikacji znacznie rośnie zapotrzebowanie na moc oraz dodatkowo dochodzą ceny zakupu osprzętu (chociaż potrafią się szybko zwrócić) i jeśli chodzi o wywóz nawozu i jego dystrybucję na pole, to wydajność aplikacji doglebowej gnojowicy jest zdecydowanie niższa niż rozlewania powierzchniowego.

Generalnie wyróżniamy dwie kategorie aplikatorów: łąkowe i doglebowe, chociaż to podział raczej umowny, gdyż te pierwsze możemy stosować również na gruntach ornych. Modele łąkowe nawożą wierzchnią warstwę gleby (głębokość aplikacji ok. 3-6 cm) przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej okrywy roślinnej (...).