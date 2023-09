Zobacz galerię

Opony rolnicze i przemysłowe marki Goodyear Farm Tires wracają do Polski po dłuższej przerwie. Legendarna marka opon rolniczych ponownie pojawiła się na horyzoncie, oferując polskim rolnikom wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach.

Jakość od Pokoleń

Dawid Koziołek, manager segmentu opon rolniczych i przemysłowych w firmie Latex Opony, wyłącznego dystrybutora opon rolniczych i przemysłowych marki Goodyear Farm Tires w Polsce, z dumą podkreśla: "Polscy rolnicy i operatorzy maszyn dostrzegli, że obecnie mają dostęp do opon wysokiej klasy w atrakcyjnych cenach.”. A przecież Goodyear Farm Tires to synonim jakości. Marka ta prezentuje pełen zakres rozmiarów - od najmniejszych opon diagonalnych, przez duże opony rolnicze radialne, aż do zaawansowanych opon niskociśnieniowych, opon flotacyjnych czy przeznaczonych dla potężnych ciągników. Oprócz tego producent w swojej ofercie posiada nawet opony do zabytkowych ciągników.

Nie jest tajemnicą, że na polskim rynku rolnicy cenią sobie trwałość i jakość, której dowodem są pamiętane do dziś opony Kormoran czy Dębica. Goodyear Farm Tires zdaje się rozumieć ten sentyment, oferując nie tylko opony radialne, ale i diagonalne, które w kategorii premium stają się prawdziwą rzadkością.

Innowacja w Tradycji

Goodyear Farm Tires, od lat kojarzony z niezawodnością i tradycją, w nowoczesnych czasach kontynuuje swoją misję, wzbogacając ją o innowacyjne podejście. W środowisku, gdzie wiele marek rywalizuje o uwagę konsumenta, Goodyear Farm Tires wyróżnia się unikalnym połączeniem doskonałej jakości, atrakcyjnej ceny i przede wszystkim ciągłym dążeniem do doskonałości technologicznej.

Jednym z najjaśniejszych przykładów tej innowacyjności jest wprowadzenie przez markę opon diagonalnych premium. W odpowiedzi na zauważalną lukę w ofercie rynkowej, Goodyear Farm Tires nie tylko dostarcza produkt, który spełnia wysokie standardy jakości, ale również stanowi wyzwanie dla innych producentów, podnosząc tym samym poprzeczkę dla całego sektora.

Jednak innowacje marki Goodyear Farm Tires nie kończą się na samym produkcie. Kierując się potrzebami rolników, firma kładzie nacisk na praktyczne aspekty użytkowania opon. Rolnicy, którzy każdego dnia doświadczają trudów pracy w polu, na pewno docenią fakt, że opony Goodyear Farm Tires oferują nie tylko doskonałą trakcję, ale również dbałość o środowisko naturalne, minimalizując ugniatanie gleby. Co więcej, trwałość i odporność tych opon na różnorodne warunki pogodowe gwarantują, że będą one służyły przez wiele lat, co jest kluczowym aspektem dla każdego rolnika dbającego o opłacalność swojego gospodarstwa.

Gwarancja jako Dowód Pewności i Zaangażowania

Goodyear Farm Tires nie tylko mówi o jakości swoich produktów – daje na nią konkretną gwarancję. W akcie pełnego zaufania do swoich innowacyjnych rozwiązań i wykonania, firma oferuje rozszerzone okresy gwarancyjne dla swoich produktów. Na opony radialne przewidziano aż 10 lat gwarancji, podczas gdy opony diagonalne objęte są 6-letnim okresem gwarancyjnym. Takie podejście świadczy o pewności marki co do trwałości i niezawodności oferowanych produktów. Dla rolników jest to jasny sygnał, że inwestując w opony Goodyear Farm Tires, otrzymują nie tylko produkt najwyższej jakości, ale także wsparcie i pewność pochodzące od renomowanego producenta, który stoi mocno za swoimi obietnicami.

Bogata Oferta Bieżników

Goodyear Farm Tires nie spoczywa na laurach i stale poszerza swoją ofertę. Wśród bieżników warto zwrócić uwagę na:

OPTITRAC: innowacyjna opona rolnicza o konstrukcji radialnej. Przeznaczona jest na tylną oś do ciągników pracujących w polu oraz w transporcie drogowym. Optitrac charakteryzuje się unikalnym, zakrzywionym profilem klocków, zoptymalizowaną konstrukcją oraz przestrzeniami między klockami bieżnika, które umożliwiają skuteczne samooczyszczanie.

innowacyjna opona rolnicza o konstrukcji radialnej. Przeznaczona jest na tylną oś do ciągników pracujących w polu oraz w transporcie drogowym. Optitrac charakteryzuje się unikalnym, zakrzywionym profilem klocków, zoptymalizowaną konstrukcją oraz przestrzeniami między klockami bieżnika, które umożliwiają skuteczne samooczyszczanie. SURE GRIP ALL SERVICE: opona diagonalna do ciągników małej i średniej mocy przeznaczona zarówno do pracy w polu, jak i do transportu drogowego. Gwarantuje oszczędność czasu i paliwa. Klocki o kącie 45° zapewniają równomierny i stabilny uciąg.Wysokie klocki bieżnika i optymalny profil gwarantują lepsza trakcję i skuteczne samooczyszczanie.

opona diagonalna do ciągników małej i średniej mocy przeznaczona zarówno do pracy w polu, jak i do transportu drogowego. Gwarantuje oszczędność czasu i paliwa. Klocki o kącie 45° zapewniają równomierny i stabilny uciąg.Wysokie klocki bieżnika i optymalny profil gwarantują lepsza trakcję i skuteczne samooczyszczanie. ULTRA SPRAYER: opona o konstrukcji radialnej przeznaczona do opryskiwaczy, zaprojektowana z myślą o wytrzymałości. Jej szeroki bieżnik zwiększa trwałość i przyczepność, a wzmocniona konstrukcja gwarantuje stabilność. Dzięki specjalnej mieszance gumowej jest odporna na uszkodzenia od łodyg roślin, a technologie IF i VF redukują nacisk na glebę, chroniąc jej strukturę. Idealna dla intensywnej pracy w polu.

opona o konstrukcji radialnej przeznaczona do opryskiwaczy, zaprojektowana z myślą o wytrzymałości. Jej szeroki bieżnik zwiększa trwałość i przyczepność, a wzmocniona konstrukcja gwarantuje stabilność. Dzięki specjalnej mieszance gumowej jest odporna na uszkodzenia od łodyg roślin, a technologie IF i VF redukują nacisk na glebę, chroniąc jej strukturę. Idealna dla intensywnej pracy w polu. SURE GRIP LUG: specjalistyczna opona o kierunkowym wzorze bieżnika, zapewniająca doskonałą przyczepność. Stworzona z myślą o pracach na miękkich glebach, gdzie potrzebne są zarówno trakcja, jak i “wyporność”. Idealna dla pojazdów budowlanych takich jak koparki, pracujących w różnorodnych warunkach i zastosowaniach.

Dodatkowym atutem jest możliwość zakupu opon z diamentem na boku nadając ciągnikowi unikatowy wygląd.

Podsumowując, Goodyear Farm Tires powraca na polski rynek, oferując rolnikom to, czego od dawna poszukiwali: jakość, innowacyjność i przystępną cenę. Teraz każdy właściciel gospodarstwa rolniczego może cieszyć się swoim sprzętem, wiedząc, że ma pod sobą opony jednej z najbardziej renomowanych marek na świecie.

Dołącz do grona usatysfakcjonowanych użytkowników - kup opony Goodyear Farm Tires w atrakcyjnej cenie już dziś w hurtowni Latex Opony lub u naszego lokalnego dealera Hurtopony.