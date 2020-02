Grimme WG 900 - nowy sortownik do ziemniaków i cebuli

Na sezon 2020 firma Grimme opracowała nowy sortownik WG 900. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w ciągu technologicznym do sortowania ziemniaków i cebuli.

Całkowita długość pasa sortującego sortownika WG 900 pozostała taka sama, dzięki czemu można nadal używać pasów sortujących kompatybilnych z poprzednim urządzeniem. Ponadto poziom upuszczenia z taśmy sortującej na kolejną taśmę w ciągu technologicznym został zmniejszony o 60 mm, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia bulw jest jeszcze mniejsze.

Quick Connect

Według deklaracji producenta, system szybkiej wymiany QuickConnect pozwala zaoszczędzić do 70 proc. czasu w porównaniu z tradycyjnymi systemami spinania, dzięki czemu taśmy sortujące można szybko i łatwo dostosować do pożądanego rozmiaru sortowania.

Aby połączyć dwa końce pasa sortującego, element haczykowy wystarczy kliknąć na uchwyt na drugim końcu taśmy. Aby go otworzyć, system szybkiej wymiany można łatwo zwolnić ręcznie. QuickConnect jest dostępny fabrycznie dla wszystkich urządzeń sortujących Grimme WG 900.

Zwiększona ochrona produktu

Jak deklaruje producent, dzięki zwiększeniu efektu falowania taśmy sortującej, zwiększono wydajność sortowania materiału. Wpłynęło to również na efekt bardziej delikatnego traktowania bulw. Ponadto w celu łatwiejszego dostosowania sortownika do linii technologicznej, wyposażono go w nowe podwozie z płynną regulacją wysokości.