Hürlimann XE80 – prezentacja nietuzinkowego ciągnika

Hürlimann to szwajcarska marka należąca do włosko-niemieckiego koncernu SAME Deutz-Fahr. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że wizualnie ciągniki te są do siebie podobne oraz bazują na zbliżonych rozwiązaniach technologicznych.

Mało jest na świecie producentów ciągników, którzy są tak mało rozpoznawalni w Polsce, jak właśnie Hürlimann. Ciekawym doświadczeniem może być zatem prezentacja jednego z modeli tych traktorów o oznaczeniu XE80.

Hürlimann XE80

Opisywany egzemplarz został zakupiony do porządkowania kilkuhektarowej działki w Portugalii i jak na razie współpracuje m.in. z ładowaczem czołowym, koparką, rozdrabniaczem, glebogryzarką oraz rębakiem do gałęzi.

Sercem tego szwajcarskiego traktora jest silnik wyprodukowany przez koncern SDF W Indiach. Sama 3-cylindrowa jednostka napędowa ma pojemność 2,9 l i generuje odpowiednio 75 KM mocy maksymalnej oraz 342 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

W związku z tym, że ciągnik pracuje w warunkach słonecznej i ciepłej Portugalii, to jego właściciel zdecydował się postawić na wersję bez kabiny, za to z pałąkiem bezpieczeństwa chroniącym operatora w sytuacji wywrócenia traktora.

Co oferuje szwajcarski ciągnik?

Będący autorem nagrania, Zachar Zawadzki początkowo rozważał zakup ciągnika sadowniczego, jednak jak twierdzi, okazał się on za mały zarówno pod względem jego gabarytów zewnętrznych, jak również w kwestii oferowania zbyt małej ilości miejsca dla rosłego operatora.

Z oboma tymi niedogodnościami doskonale radzi sobie za to Hürlimann XE80, który pomimo kompaktowych rozmiarów charakteryzuje się masą własną na poziomie 3 t. Codzienne użytkowanie traktora ułatwia przedni napęd oraz blokady mostów, które są załączane elektrycznie za pomocą guzików.

Za przeniesienie napędu odpowiada skrzynia biegów o pięciu przełożeniach z trzystopniowym reduktorem oraz z rewersem obsługiwanym mechanicznie. Jest więc prosto i skutecznie. Całość uzupełnia podnośnik o udźwigu maksymalnym sięgającym 3,5 t.

Z nieco słabo rozwiązanych kwestii w zakresie ergonomii należy wspomnieć o wlewie zbiornika paliwa, który został umieszczony na środku maski, tuż przed kierownicą.

Tak skonfigurowany ciągnik został zakupiony w Portugalii za nieco ponad 26 tys. euro netto, co po przeliczeniu daje kwotę niespełna 120 tys. zł netto. Ładowacz czołowy był dodatkowym wydatkiem i kosztował ok. 6 tys. euro, a więc ok. 27 tys. zł.

Pełne nagranie z prezentacji tego nietuzinkowego ciągnika znajdziecie poniżej.

A Wy co sądzicie o ciągnikach marki Hürlimann? Mieliście kiedyś okazję się z nimi spotkać? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!