H2Trac: Elektryczny wół ujrzał światło dzienne

Holenderski producent ciągników H2Trac mimo krótkiej historii ma za sobą burzliwą przeszłość. Jego perypetie wielokrotnie opisywaliśmy na naszych łamach. Wydaje się jednak, że wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku.

W maju ubiegłego roku opisywaliśmy bankructwo holenderskiej firmy MTT-Tractor. Niecałe dwa miesiące później na jej zgliszczach narodziła się firma H2Trac, która przejęła całe know-how oraz zaplecze swojej poprzedniczki. Firma H2Trac zapowiedziała, że pierwszy prototyp nowego ciągnika zostanie zaprezentowany już w październiku ubiegłego roku, jednak pandemia pokrzyżowała nieco te plany.

Jeżdżący prototyp EOX 175

W tym roku w maju pojawił się pierwszy jeżdżący prototyp ciągnika pod nowo nadaną nazwą EOX 175. Sercem ciągnika jest silnik FPT o mocy 172 KM, który napędza agregat prądotwórczy. Prąd z agregatu napędza silniki elektryczne umieszczone przy każdym z kół ciągnika. Ciągnik oferuję ciągłą moc na poziomie 118 KM oraz maksymalną wynoszącą 203 KM. WOM również jest napędzany elektrycznie i osiąga moc wynoszącą 100 KM. Prędkość WOM jest regulowana w zakresie od 100 do 1000 obr./min.

Producent podkreśla, że silnik wysokoprężny będzie można zastąpić silnikiem zasilanym gazem lub też zamiast silnika zainstalować baterię. Przedni podnośnik ma udźwig wynoszący 2,5 t natomiast tylny będzie mógł udźwignąć maszynę o ciężarze 4,5 t.

Ciągnik EOX bardziej na pole

EOX 175 jest wyposażony w cztery równe koła i jak podkreśla jego producent bardziej nadaje się do prac polowych niż do transportu. Jego prędkość maksymalna wynosi 30 km/h. Rozstaw kół jest zmienny i wynosi od 2,25 do 3,2 m szerokości.

Ciągnik idealnie nadaje się do gospodarstw pracujących w systemie stałych ścieżek przejazdowych. Ciągnik jest bardzo zwrotny, gdyż jego promień skrętu wynosi zaledwie 4,8 m. Może także obracać się w miejscu dzięki trybowi nazwanemu przez jego producenta piruet.

Firma H2 Trac zapowiada także wersję ciągnika bez kabiny. W tej wersji ciągnik będzie pracował pod kontrolą innego ciągnika, który będzie prowadził operator. Oczywiście EOX jest wyposażony w system jazdy równoległej oraz kompatybilny z systemem Isobus.