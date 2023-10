Przedsiębiorstwo HBT Roltrac obsługiwać będzie część województwa śląskiego i świętokrzyskiego.

-Znaleźliśmy na tym terenie firmę doskonale pasującą do naszej sieci dilerskiej. Jest to silne, lokalne przedsiębiorstwo, doskonale rozpoznawalne w swoim rejonie działania. Cenione przez dotychczasowych odbiorców i cieszące się ich zaufaniem. HBT Roltrac zaproponuje klientom nie tylko ciągniki rolnicze z gamy Kubota, ale również maszyny towarzyszące: prasy, opryskiwacze, rozsiewacze. Oferta nowego dilera obejmie także produkty dla działów komunalnych, między innymi profesjonalne kosiarki, ciągniki kompaktowe, pojazdy użytkowe RTV. Lokalizacja HBT Roltrac w województwie śląskim pozwala mieć nadzieję na sukces sił handlowych nowego dilera w dostarczaniu tych produktów do licznych miast Górnego Śląska - podkreśla Michał Poźniak, dyrektor zarządzający marką Kubota Deutschland, oddział w Polsce.