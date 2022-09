Heder MacDon z logo New Holland

Podziel się

Nowy Heder MacDon dedykowany do kombajnów New Hollanda to efekt umowy pomiędzy firmami z grudnia 2021 r., fot. mat. prasowe

New Holland Agriculture North America i MacDon Industries ogłosiły debiut wspólnego hedera do kombajnów o nazwie FD2 FlexDraper. Nowy sprzęt można zamontować na dowolnym kombajnie New Holland serii CR lub CX.

PARTNER SERWISU

- Model FD2 FlexDraper ma sprawić by nasze kombajny mogły więcej. Miały więcej wydajności, więcej elastyczności i więcej szybkości. — powiedział Curtis Hillen, kierownik ds. marketingu kombajnów w New Holland Agriculture North America. Firma New Holland Agriculture ogłosiła współpracę z MacDon Industries w grudniu 2021 r. i heder FD2 FlexDraper jest jednym z pierwszych oficjalnych produktów sygnowanych logotypami obu firm. Do tej pory hedery MacDon często adaptowano do sprzedawanych kombajnów marki koncernu CNH. Maszyna z hederem z Kanady pobiła w Rumunii Rekord Guinnessa zbioru pszenicy w ciągu 8h. Czytaj więcej Rumuni New Hollandem pobili rekord zbiorów pszenicy Szybkość i wydajność są najważniejsze Heder FD2 FlexDraper ma iście amerykańską wielkość i jest dostępny w szerokościach do 50 stóp (15,24 m). Wszystkie modele FD2 FlexDraper są wyposażone w system Clean Sweep Crop Keeper System, który utrzymuje plon we właściwym kierunku za pomocą ustawionych pod kątem palców i zębów nagarniacza, łopatek przedniej osłony plonów nagarniacza, deflektorów przedniej osłony plonów i wewnętrznych palców deflektora plonów. FD2 FlexDraper dzięki ContourMax Contour Wheels zapewnia stałą wysokość ścierniska, niezależnie od wysokości koszenia. Heder wyposażono również w system szybkiego cięcia MacDon ClearCut, który wykorzystuje nowe sekcje noży, dwie nowe opcje osłon i ulepszony system napędu noża. W efekcie przyspieszono o 30 proc. prędkość w stosunku do poprzedniego modelu FD1. Czytaj więcej Case IH i New Holland zaoferują hedery MacDon

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin