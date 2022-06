Zobacz galerię

Wraz z pojawieniem się na rynku kombajnów zbożowych o wysokiej przepustowości zespołu młócącego i układu czyszczenia ziarna pojawiła się potrzeba na szerokie i wydajne zespoły żniwne, które pozwolą wykorzystać pełną „zdolność przerobową” maszyn żniwnych.

Wybór odpowiedniego hedera jest tak samo ważny, jak dobór kombajnu, gdyż nieodpowiednio dobrany zespół żniwny może przyczynić się do pogorszenia lub utraty części i jakości plonu. Dlatego też ważne jest, aby wiedzieć, jakie hedery najlepiej pasują do danych upraw i technologii zbioru. Gama zespołów żniwnych jest bardzo szeroka. Poniżej piszemy o hederach, które dostępne są na rynku.

Hedery szyte na miarę

Wraz z coraz to większymi kombajnami dostępnymi w Europie pojawiają się zespoły żniwne, które wcześniej były oferowane na rynkach Ameryki Północnej, Kanady, Australii i w krajach Europy Wschodniej. Stąd też dostępne są hedery, których szerokość dochodzi do 15 m lub nawet ją przekracza. Ze względu na strukturę upraw na rynku dominują hedery przeznaczone do zbioru zbóż.

Najbardziej popularne są uniwersalne rozwiązania, jakimi są hedery z wysuwaną podłogą i możliwością szybkiej adaptacji bocznych kos do zbioru rzepaku. Zespoły żniwne wyposażone w akcesoryjne stoły i kosy powoli odchodzą do lamusa i są popularne jedynie w mniejszych bądź w starszych kombajnach. Niemniej są one produkowane, a jednym z wytwórców jest znana firma Geringhoff. Wytwórca ten ma w swej ofercie sztywne hedery zbożowe Star, które są dostępne również w wersji Vario z hydrauliczną regulacją długości stołu. Podstawowa seria VN liczy 8 modeli o szerokości roboczej od 5,4 do 7,8 m. Pięć modeli Vario zapewnia analogiczną szerokość. Geringhoff ma w swej ofercie bogatą gamę adapterów do zbioru kukurydzy na ziarno.

Znanym producentem szerokiej gamy hederów jest firma Biso. Austriacki producent ma w ofercie również klasyczne hedery (VX Crop Ranger) o szerokości do 8 m. Sztywne hedery zbożowe oferuje także firma John Deere. Zakres szerokości tych urządzeń wynosi od 4,9 do 12 m.

Coraz bardziej na popularności zyskują też hedery z przenośnikami taśmowymi. Zalecane są przy zbiorze roślin wylegających, o dużej masie i tam, gdzie wymagane jest niskie cięcie. W tym modelu hederu zbożowego ciężki ślimak został zastąpiony szerokimi, lekkimi, taśmowymi transporterami, co poważnie obniża masę hederu. Wykorzystanie taśm zapewnia bardzo równomierne obciążenie hederu. Jedną z takich propozycji jest heder zbożowy taśmowy TruFlex marki Geringhoff. Takie urządzenia oferują również producenci kombajnów, jak np. John Deere (seria 600R: 4,9-10,70 m), New Holland (Varifeed), Case IH (Heder Draper), Claas (Convio), AGCO. Hedery te mogą dysponować trybem wyrównania przez układ hydrauliczny w celu zapewnienia wydajnego zbioru roślin przygruntowych lub niskopiennych, takich jak groch i fasola. Dostępna jest także funkcja automatycznej kontroli wysokości ścierniska, która utrzymuje wstępnie zadaną wysokość ścierniska przy użyciu czujników znajdujących się na podajniku.

Przegubowe przyrządy żniwne z taśmami transportującymi oraz wysuwanym stołem mogą mieć szerokość nawet 15 m. Takie urządzenia znajdują się w ofercie Johna Deere’a i przeznaczone są dla kombajnów serii X9, jak również niektórych modeli S, T oraz W. Hedery te dostępne są w trzech wersjach: HDX, HDR i RDF. Hedery HDX wyposażone są w nową ramę na przegubach, która zapewnia bardzo dobre możliwości kopiowania gruntu. HDX są przeznaczone dla rolników, którzy uprawiają rzepak oraz rośliny drobnoziarniste na dużych areałach i chcą uzyskiwać maksymalną wydajność swojego kombajnu bez względu na rodzaj uprawy, warunki pogodowe czy też ukształtowanie terenu. Hedery te są dostępne w szerokościach cięcia od 10,7 do 13,7 m. Z kolei przegubowe przystawki John Deere HDR ze sztywnymi kosami i bez wysuwanego stołu są przeznaczone dla gospodarstw, które w swojej strukturze zasiewów mają stosunkowo mało rzepaku. Dostępne są one w wersjach szerokości cięcia od 10,7 do 15,2 m.

Hedery do niskiego cięcia

Powoli na popularności zyskują także hedery z elastyczną listwą tnącą, przeznaczone zwłaszcza do niskiego zbioru plonów, np. soi czy grochu. W hederach tych listwa tnąca ma możliwość kopiowania terenu. Maksymalne wychylenie kosy wynosi aż 19 cm. Za jej unoszenie i dopasowywanie do nierówności terenowych odpowiada układ hydrauliczny. W zależności od ciśnienia panującego w układzie listwa tnąca dociskana jest do podłoża z różną siłą i w różnym stopniu reaguje na nierówności pola.

Hedery z elastyczną listwą tnącą znajdują się w gamie produktowej firmy John Deere. Są to urządzenia serii 600FD HydraFlex oraz RDF HydraFlex. Hedery z elastyczną belką tnącą oferują także firmy Claas (seria Convio Flex) oraz New Holland (Superflex). Maksymalna szerokość tych urządzeń przekracza 10 m. Producentem hederów z elastyczną listwą jest także austriacka firma Biso. Tego typu urządzenia w ofercie tego wytwórcy są określone nazwą: VX Crop Ranger Trendline Light Flex.

Przystawki Flex o nazwie Heder Flex ma w swej ofercie także koncern Case IH. Szerokość tych urządzeń wynosi: 6-10 m. Hedery wersji Flex mogą być wyposażone w samouczący się system, który automatycznie optymalizuje wysokość przyrządu roboczego w zależności od konturu podłoża.

Przystawki do zbioru kukurydzy na ziarno

Znaczną gamę hederów stanowią przystawki do zbioru upraw rzędowych, takich jak kukurydza. W urządzeniach tych w przeciwieństwie do hederów zbożowych, gdzie cała roślina podawana jest na młocarnię, rola przystawek do kukurydzy sprowadza się do obrywania samych kolb i podawania ich do kombajnu. Przystawki do kukurydzy wyposażone są w umieszczone między osłonami zespoły obrywające. Za pomocą łańcuchów wciągających rośliny są przeciągane między przeciwnie obracającymi się rotorami, które oddzielają kolby od łodyg. Przystawki do obrywania kolb z wyciąganej rośliny mogą być montowane praktycznie na każdym kombajnie. Urządzenia te są oferowane w wersji 2-, 4-, 6-, 8-, 12-, a nawet i 24-rzędowej. W Polsce najbardziej popularne są adaptery 6- i 8-rzędowe.

Jednym z najbardziej znanych producentów adapterów do kukurydzy na ziarno jest firma Geringhoff oferująca również hedery do zbioru zbóż oraz słonecznika. Adaptery do zbioru kukurydzy Geringhoff oferowane są w 4- i 5-rzędowych wersjach sztywnych, a także 4-, 5-, 6-, 8-, 12-, 14-, 16- i 18-rzędowych sztywnych i składanych. Jednakże producent oferuje również szerszy sprzęt, jak na przykład 24-rzędową przystawkę. Adaptery Geringhoffa oferowane są w kilku systemach cięcia, które różnią się konstrukcją układu wciągająco-rozdrabniającego. Są to systemy Rota Disc, Horizon Star oraz Mais Star (SC, Horizon i Collect). Popularnym systemem cięcia wśród rolników jest system Rota-Disc. System ten wyposażono w dwa rotory wciągające łodygi kukurydzy oraz trzeci rotor rozdrabniający, wyposażony w 15 tarcz tnących.

Przyrządy żniwne do zbioru kukurydzy produkowane są w fabryce New Hollanda w Płocku. Są dostępne w wersjach 5-, 6-, 8- i 12-rzędowych. Przystawki do kukurydzy oferuje również niemiecka firma Claas. Producent ten ma w swojej ofercie dwa typu adapterów: Corio i Corio Conspeed. Urządzenia są dostępne w wersjach 4-, 6- i 8-rzędowych (Corio) oraz 6-, 8- i 12-rzędowych (Corio Conspeed). Przystawki do kukurydzy oferują także firmy: Dominoni, Capello, Olimac, Fantini, Emmarol, Ziegler Zorn Champion, John Graves (firma z Ukrainy).

Heder bez listwy tnącej

Oryginalnym rozwiązaniem jest heder oczesujący opracowany przez konstruktorów z brytyjskiej firmy Shelbourne Reynolds. Heder został wyposażony w obrotowy rotor z ośmioma rzędami palców zgarniających. Ich zadaniem jest zerwanie samych kłosów i równoległe pozostawienie stojącego źdźbła. Taka konstrukcja hederu pozwala na zbiór masy, w której nawet 80-85 proc. stanowi ziarno. Plewy i słoma stanowią zaś minimalny udział, przez co nie obciążają dodatkowo kombajnu. Redukcja ilości masy zbożowej przedostającej się do kombajnu zwiększa przepustowość maszyny o 30-50 proc.

Oryginalny heder okazuje się bardzo przydatny w technologii uprawy no-till. W technologii tej bezpośrednio za kombajnem wysiewa się soję, która następnie zbierana jest jako druga roślina w tym samym sezonie wegetacyjnym. Pozostawiona na polu słoma powstrzymuje chwasty i dodatkowo chroni glebę przed wysychaniem. Hedery Shelbourne Reynolds są dostępne w wersjach o szerokościach od 6,1 do 12,1 m.