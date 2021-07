Hedery szyte na miarę: przegląd rynku i nowości

Kombajn nawet o najwyższej wydajności nie będzie w pełni wykorzystany, jeśli nie będzie miał odpowiednio wydajnego przyrządu żniwnego. Wybór hederów jest bardzo szeroki. Nie brakuje też ciekawych nowości.

Wraz ze wzrostem „możliwości przerobowych” samych kombajnów, wynikającym zarówno z ciągłego udoskonalania zespołów roboczych, jak i wdrażania zaawansowanych systemów sterowania, o czym była mowa w pierwszej części tematu numeru, idą w parze szersze i bardziej wydajne konstrukcje przyrządów żniwnych. Największe z nich przekroczyły już szerokość 15 m. Jednak wielkość to nie wszystko. Producenci stale ulepszają i wdrażają nowe rozwiązania także do mniejszych hederów, choć oczywiście najwięcej nowinek technicznych znajdziemy w tych przeznaczonych do topowych maszyn.

Potrzeba uniwersalności

Nie ulega wątpliwości, że rolnicy coraz częściej stawiają na uniwersalne rozwiązania, jakimi są hedery z wysuwaną podłogą i możliwością szybkiej adaptacji bocznych kos do zbioru rzepaku. Wydaje się, że akcesoryjne stoły i kosy powoli odchodzą w przeszłość i są to dzisiaj rozwiązania popularne jedynie w mniejszych czy wiekowych maszynach. Przystawki typu vario można bardzo szybko (najczęściej w kilka lub kilkanaście minut) przystosować do zbioru zbóż lub rzepaku, a to bardzo ważne, bo rośliny te zbiera się często niemal w tym samym czasie. Wszechstronność zastosowania i szybkość adaptacji takich hederów do zbioru różnych gatunków roślin to ogromna zaleta, jednak takie rozwiązanie ma też oczywiście minusy. Jednym z nich jest wyższa cena zakupu takiego hedera, choć rekompensowana tym, że nie ma potrzeby posiadania drugiego hedera (zboże, rzepak) czy zakupu dodatkowych akcesoriów (stół, kosy boczne). Druga istotna kwestia dotyczy większej masy hedera typu vario, przez co maksymalna jego szerokość jest zazwyczaj niższa niż dopuszczalna szerokość tradycyjnego przyrządu żniwnego, np. 5,5 zamiast 6,4 m. Wyższa masa jest generowana przez dodatkowe elementy konstrukcyjne hedera, takie jak poszycie, siłowniki, prowadnice czy bardziej masywna rama. W tych przypadkach często kombajny są wyposażane np. w dodatkowy siłownik do podnoszenia przystawki.

Coraz bardziej na popularności zyskują też hedery z przenośnikami taśmowymi. Sprawdzają się one znakomicie przy najbardziej wymagających warunkach zbioru – roślin wylegających, o dużej masie i tam, gdzie wymagane jest niskie cięcie. Powoli na popularności zyskują także hedery z elastyczną belką tnącą, szczególnie przeznaczone do niskiego zbioru plonów, np. soi czy grochu. Oto kilka przykładów tego, co oferują producenci do dużych kombajnów w zakresie zbioru zbóż, rzepaku czy roślin strączkowych.

Cięcie do 15,2 m

Bardzo szeroką ofertę hederów do swoich kombajnów oferuje John Deere. Wśród nich w ostatnim czasie pojawiło się kilka naprawdę interesujących rozwiązań, przeznaczonych do największych maszyn. Jedną z takich nowinek są przegubowe przyrządy żniwne z taśmami transportującymi oraz wysuwanym stołem, oznaczone symbolem HDX. Takie hedery są skierowane do rolników, którzy uprawiają rzepak oraz rośliny drobnoziarniste na dużych areałach i chcą zmaksymalizować wydajność swojego kombajnu bez względu na rodzaj uprawy, warunki pogodowe czy też ukształtowanie terenu. Urządzenia są wyposażone w ramę na przegubach, która zapewnia bardzo szerokie możliwości kopiowania powierzchni pola oraz dwukrotnie większy zasięg skrzydła w porównaniu z przyrządem FD1 FlexDraper (taśmowe z elastyczną kosą). Takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone bez powodu, bowiem hedery HDX dostępne są w szerokościach roboczych aż do 13,7 m, stąd też konieczność zapewnienia perfekcyjnego dopasowania przyrządów do powierzchni pola. Producent przekonuje, że przystawki pomogą zwiększyć potencjał przerobowy szczególnie w przypadku roślin wyległych. Skutecznie podnoszą wyległe rośliny i przenoszą je na zespół tnący, zwiększając wydajność zbioru dzięki utrzymaniu stałej odległości między palcami nagarniacza a zespołem tnącym, zwiększonemu zasięgowi nagarniacza oraz wyższemu momentowi obrotowemu silnika napędu nagarniacza.

Dodajmy, że przyrządy żniwne HDX są standardowo wyposażone w opatentowane przez firmę John Deere taśmy (pasy) ze specjalnymi przetłoczeniami, które wraz ze skutecznymi na całej szerokości zbioru palcami nagarniacza znacząco ograniczają straty nasion rzepaku na zespole tnącym w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami (do 25 proc.).

Hedery HDX na rynek europejski będą oferowane od tego roku w wersjach o szerokościach cięcia od 10,7 do 13,7 m. Z kolei typowo do zbioru zbóż John Deere oferuje wydajne przyrządy żniwne HDR (przegubowe ze sztywnymi kosami bez wysuwanego stołu), które dostępne są w wersjach szerokości cięcia od 10,7 aż do 15,2 m!

Do wszystkich rodzajów plonu

High Capacity to standardowe hedery zbożowe bez wysuwanego stołu, a więc przeznaczone typowo do zbioru zbóż. Hedery o szerokości od 6,1 m wzwyż mają nagarniacz napędzany hydraulicznie, natomiast mniejsze – mechanicznie (łańcuchem). Hedery typu vario, nazywane przez New Hollanda Varifeed, dysponują napędem nagarniacza wyłącznie hydraulicznym i są dostępne od szerokości 4,57 m. Stół z listwą nożową może być wysuwany aż o 575 mm. Z kolei szybkie i płynne podawanie materiału na przenośnik pochyły ma zapewnić przenośnik ślimakowy o średnicy 660 mm z wysokimi spiralami (hedery 10,67 i 12,5 m).

Nowością w hederach o szerokościach od 8,5 m jest zastosowanie 4 płóz kopiujących, co pozwala na jeszcze lepsze poprzeczne ich ustawienie. Warto też wspomnieć, że w porównaniu do poprzednich generacji tych hederów, do zbioru rzepaku firma oferuje opcjonalne boczne kosy charakteryzujące się niższą masą i dolnym napędem, co generuje mniejszy poziom wibracji. Po zdemontowaniu mogą być przechowywane w specjalnym wsporniku w tylnej części przystawki.

Hedery Varifeed – o szerokościach od 6,1 m i większych są zazwyczaj wybierane w kombajnach 6-wytrząsaczowych CX6.80 i CX6.90 i większych. Natomiast mocno zyskująca w ostatnim czasie na popularności klasa tzw. mid-range (średnia klasa wydajności), np. CX5.80 i CX5.90, jest wyposażana w rozmiary 4,57 Varifeed lub 5,18 m High Capacity. Niezależnie od rodzaju napędu sterowanie przystawkami jest elektryczne. Wszystkie kombajny CX są standardowo przystosowane do hydraulicznego zasilania nagarniacza (lub aktywnego rozdzielacza łanu w przypadku przystawek do kukurydzy), gdyż są wyposażone w dodatkową pompę i zestaw przewodów hydraulicznych. Warto dodać, że zaczynając od kombajnu TC5.90 z najmniejszej serii TC5, maszyny mogą być wyposażone w układ kopiowania poprzecznego hederu. Maszyny te mogą być również wyposażane w hedery Varifeed, ale z praktycznego punktu widzenia (ich większej masy), stosowane są tutaj szerokości 4,6 i 5,5 m.

W ofercie New Hollanda dostępne są też hedery Superflex i Superflex serii 8600, czyli z elastyczną podłogą, przeznaczone do zbioru niskich roślin i na pofałdowanych terenach. Listwa nożowa może odchylić się tutaj o 110 mm, zapewniając dokładne cięcie i równomierną wysokość ścierniska. Oferowane są wersje o szerokościach od 6,1 aż do 12,5 m. To jednak zespoły wybierane stosunkowo rzadko. Coraz częściej jednak do dużych kombajnów trafiają za to zespoły żniwne z przenośnikiem taśmowym, o szerokościach od 9,15 do 12,5 m, dostępne dla największych modeli w ofercie marki – CR8.90, CR9.90 i CR10.90 Revelation.

W ofercie Claasa można znaleźć kilkadziesiąt modeli różnego rodzaju hederów, w tym charakteryzujących się ciekawymi i niestandardowymi rozwiązaniami. Typowym hederem stosowanym w dużych maszynach jest Vario, czyli przyrząd żniwny z wysuwaną podłogą, sprawdzający się przy zbiorach zbóż i rzepaku. Według przedstawicieli marki ze względu na jego uniwersalny charakter i sprawdzoną technologię wyposażanych jest w niego ponad 90 proc. kombajnów serii Lexion w Polsce. Hedery Vario są oferowane w aż 9 wersjach szerokości roboczych – od 5 do 13,8 m. Do najważniejszych cech tych przyrządów należy zaliczyć m.in. zintegrowane blachy do rzepaku i bezstopniowy przesuw kosy 700 mm (-100 i +600 mm), dużą średnicę ślimaka wciągającego Multifinger (660 mm), napęd planetarny kosy tnącej czy rozdzielacze łanu i kosę do rzepaku montowane bez użycia narzędzi. Aby przy dużych szerokościach roboczych zagwarantować precyzyjne prowadzenie przyrządu żniwnego, modele Vario 1380, 1230 i 1080 są wyposażone w dwa dodatkowe czujniki, które dostarczają do systemu AutoContour dodatkowe sygnały o pozycji stołu przyrządu żniwnego. AutoContour to system umożliwiający automatyczne kompensowanie poprzecznych nierówności.

Do najbardziej wymagających warunków zbioru Claas poleca taśmowe przyrządy żniwne Convio i Convio Flex – z elastyczną podłogą. Ampliutda wychylenia belki tnącej wynosi aż 225 mm. W skład hederu Convio wchodzą dwie taśmy transportujące masę żniwną do środka i jedna na środku podająca do bębna i przenośnika pochyłego. Co ważne, na środku znajduje się spora przestrzeń do chwytania kamieni. Przyrządy Convio i Convio Flex dostępne są w 5 szerokościach roboczych: od 7,7 do 13,8 m.

Warto wspomnieć, że Claas oferuje także hedery z elastyczną belką tnącą, bez przenośników taśmowych – z tradycyjnym bębnem ślimakowo-palcowym o nazwie MaxFlex. Unikalnym rozwiązaniem są też zbożowe hedery składane o szerokościach 4,5 i 5,4 m. To ciekawe rozwiązanie do kombajnów o mniejszych wydajnościach dla gospodarstw z polami o mniejszych powierzchniach. Do przejazdów hedery są składane do 3 m szerokości, a więc można poruszać się po drogach bez korzystania z wózków transportowych.