Wkrótce do sprzedaży ma trafić nowa wersja opryskiwacza Herkules firmy KFMR Krukowiak. Maszynę charakteryzuje wiele ciekawych rozwiązań - nowoczesnych, ale jednocześnie dopasowanych do polskich realiów.

Opryskiwacza samojezdny Herkules jest w ofercie Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych od lat, teraz jednak dopracowywana jest zupełnie nowa wersja tej flagowej maszyny. W tym roku sprzęt przechodzi ostateczną weryfikację - jest przewożony po całej Polsce i testowany przez rolników. Czym nowa maszyna się charakteryzuje?

Jak mówi Tomasz Żywiczka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu KFMR Krukowiak, ideą powstania nowego Herkulesa było zbudowanie jednego modelu z bardzo szeroką listą konfiguracji, tak aby można go było dopasować do wymagań konkretnych klientów.

Nie dość wspomnieć, że na etapie konfiguracji opryskiwacza kupujący będzie mógł wybrać sprzęt z interesującym go prześwitem i rozstawem kół lub regulowanymi parametrami.

Sprzęt ma budowę modułową - większość elementów sekcji roboczych jest takich samym jak w modelach zaczepianych, takich jak: Goliat, Apollo czy Heros. Takie rozwiązanie ma znacząco uprościć obsługę serwisową Herkulesa.

Silnik Herkulesa to 230-konny Caterpillar. Zbiornik na ciecz roboczą ma nominalną pojemność 4000 l, natomiast belka może mieć szerokość do 30 m.

To co jeszcze wyróżni maszynę to na pewno mnogość konfiguracji jeśli chodzi o sterowanie i możliwości jego automatyzacji. Przykładowo, dysze mogą być załączane automatycznie sekcjami (do 13 części) lub nawet pojedynczo. Możliwe jest też automatyczna kontrola belki, w tym odrębnie dla lewej strony.

Standardowym komputerem jest Arag Bravo 400, ale może być też Muller Elektronik w mniej lub bardziej zaawansowanej konfiguracji.

Nowa wersja Herkulesa to też większa i bardziej komfortowa kabina. Na wygodę wpływa również zawieszenie pneumatyczne.