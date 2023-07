Ciągniki rolnicze skonstruowane przez domorosłych mechaników, zbudowane z wykorzystaniem części, które akurat były pod ręką, to jeden z ciekawszych epizodów historii mechanizacji w Polsce. W pierwszej części przyjrzymy się konstrukcjom z przeszłości, a w drugiej zastanowimy się czy takie pojazdy można jeszcze rejestrować.

Najbardziej ogólnym i najczęściej używanym słowem w stosunku do traktorów skonstruowanych w jednym egzemplarzu w sposób amatorski lub rzemieślniczy to SAM. Taką nazwę miały zazwyczaj wpisaną w dowód rejestracyjny i tak są postrzegane przez większość społeczeństwa.

Ale w zależności od regionu nazywano je także papajami, esiokami, pukocami czy unochodami. Niektóre z tych nazw pochodzą od dźwięków jakie generowały, silników jakie zazwyczaj używały albo odnosiły się do pewnej grupy pojazdów – np. unochód to zazwyczaj motocykl z własnoręcznie wykonaną paką.

Skąd wzięła się nazwa SAM

Nazwa SAM odnosi się nie tylko do traktorów i pojazdów rolniczych, ale także do własnoręcznie zbudowanych samochodów osobowych i w ogóle wszelkich pojazdów wykonanych w sposób amatorski. Wbrew pozorom nazwa SAM to nie skrót wyrażenia: „sam go zbudowałem” lub czegoś podobnego. To skrót nazwy konkursu zorganizowanego przez tygodnik Motor o nazwie „Samochód Amatorski Motoru”.

Dziennikarze Motoru zauważyli, że na rynku pojawiło się mnóstwo samochodów wykonanych własnoręcznie przez ich właścicieli z wykorzystaniem części dostępnych na rynku. Jedne były ładniejsze, inne nieco brzydsze, ale każdy był oryginalny, nietypowy i ciekawy. Dlatego zorganizowano konkurs, w którym wybierano najładniejsze i najciekawsze pojazdy własnej konstrukcji.

SAM z lat 50. z kolekcji Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, fot. K.Pawłowski

Wiele z tych pojazdów wykorzystywało silniki motocyklowe, albo z przedwojennych wozów takich jak dwusuwowe DKW. Najczęściej były to pojazdy małe, bardzo często kabriolety, o ciekawych i nietypowych linach nadwozia. Niektóre można było nazwać majstersztykami.

Dlaczego ludzie konstruowali własne pojazdy? Po wojnie w Polsce brakowało samochodów prywatnych. Wiele osób używało przedwojenne auta, zarówno te, które jeszcze zostały z polskiej dystrybucji, jak i te, które pozostały po Niemcach. Niestety samochody bez serwisu i części zamiennych dość szybko się psuły, a nowych aut po prostu nie było. Władze robiły wszystko co w ich mocy, by motoryzację indywidualną zdusić w zarodku.

Takie działania jak zakaz rejestracji i eksploatacji pojazdów pow. 2 l pojemności skokowej z 1951 r. były jednym z przejawów ograniczania swobody poruszania się samochodami. W Pierwszych latach po wojnie w kraju pojawiło się sporo nowych pojazdów, ale zazwyczaj były to samochody dla urzędów, wojska, przedsiębiorstw i innych instytucji. Pojęcie samochodu dla zwykłego obywatela długo nie istniało.

Jeden z SAM-ów z kolekcji Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, fot. K.Pawłowski

W tych trudnych i biednych czasach jedynym wyjściem było zbudowanie własnego pojazdu z części pozyskanych ze złomu lub demobilu.

- W 1946 roku w składnicy złomu znalazłem nieuszkodzony reflektor samochodowy i powiedziałem żonie, że skoro mam dobry reflektor, to żadna sztuka dorobić doń… resztę samochodu. Pracując przez kilka miesięcy, zbudowałem użytkowy samochodzik. Miał silnik dwusuwowy, jednocylindrowy i rozwijał maksymalną prędkość 40 km/godz., ale jeździł sprawnie i bezpiecznie… - wspominał Adam Słodowy, słynny telewizyjny majsterkowicz, autor wydanej w 1958 r. książki "Budowa samochodu amatorskiego", która rozeszła się w imponującym nakładzie, w kilku wydaniach.

W późniejszych latach (lata 70., 80., 90.) budowa SAM-ów nie była już podyktowana chęcią posiadania jakiekolwiek samochodu, a bardziej potrzebą zaimponowania czymś nietypowym, ciekawym, szybkim, szpanerskim.

Jednym z przykładów takich samochodów jest SAM Okarmus skonstruowany w latach 60. przez inż. Władysława Okarmusa, specjalisty z branży lotniczej, tworzącego polskie szybowce. Sprawny inżynier zbudował niesamowity pojazd bazujący na DKW F8 z nadwoziem wyklejonym i narysowanym przez twórcę. Oczywiście znajdziemy w nim elementy z innych pojazdów, takich jak światła ze Skody Octavii czy szyby z Syreny. Problemem przez lata był silnik, gdyż jednostka z DKW była za słaba. Na szczęście w późniejszych latach kolega Okarmusa ze Szwecji przysłał mu dwusuwowy, trzycylindrowy motor z Saaba 96. W tej wariacji pojazd jeździ znakomicie do tej pory i jest w tej chwili na sprzedaż za kwotę ok. 100 tys. zł.

SAM Okarmus z silnikiem Saaba 96 wygląda i jeździ znakomicie, fot. K.Pawłowski

Słynnych samów było więcej. Wystarczy wspomnieć Jagę Adama Słodowego, Volkswagena SAM budowanego w latach 1962-88 na bazie KdF Kübelwagena przez konstruktora lotniczego Bogumiła Szubę czy drewnianego Tadlora skontruowanego na bazie Syreny, którego można podziwiać w Willi Tadeusz w Lanckoronie.

Tadlor z Lanckorony cały czas przebywa w Willi Tadeusz, czyli tam gdzie został skonstruowany, fot. Sylwia Sopińska

W latach 80. i 90. fantazja konstruktorów ograniczyła się do budowania replik Ferrari, Lamborghini i Porsche oraz wariacji na temat pojazdów terenowych z bardziej luksusowym nadwoziem. Czasem wychodziło to lepiej, czasem gorzej. Zazwyczaj były one budowane na bazie mniej szlachetnych pojazdów, takich jak Polonez, Ford Sierra czy Pontiac Fiero. W przypadku pojazdów 4x4 zazwyczaj dawcą były GAZ-y 69 oraz UAZ-y.

Wariacja na temat starego GAZ-a z wykorzystaniem części Wołgi, fot. K.Pawłowski

Amatorskie traktory

Równocześnie z pojawieniem się samochodów, które od lat 50. zaczęto nazywać SAM, na wsi zaczęły powstawać traktory sklecone z tego co było pod ręką. Zazwyczaj były to niezbyt mocne i małe konstrukcje, które przydawały się w niewielkich gospodarstwach indywidualnych rozproszonych na południu kraju, w szczególności na Podkarpaciu czy w Małopolsce.

Wówczas nieliczne ciągniki rolnicze z darów UNRRA, Zetory i Ursusy pracowały głównie w PGR-ach, a przecież rolnicy mający swoje działki także chcieli gospodarować przy pomocy własnego traktora.

Niezbyt urodziwy SAM wykorzystujący najprawdopodobniej silnik Polskiego Fiata 126p spotkany w Rynie na Mazurach, fot. K.Pawłowski

Największą kolekcję takich pojazdów ma w tej chwili Muzeum Wsi Radomskiej, wszak to w okolicach Radomia budowano najwięcej pojazdów tego typu na Mazowszu. Placówka posiada w swojej kolekcji kilkadziesiąt pojazdów z różnych okresów.

Na pierwszym planie ciągnik Aleksandra Łakomego ze wsi Elżbieta k. Opola Lubelskiego, zbudowany w 1962 r., fot. K.Pawłowski

Podział SAM-ów rolniczych na grupy

Radomska kolekcja powstała już w 1990 r. kiedy to do placówki trafił pierwszy SAM z Mąkos Nowych. W 2008 r. Muzeum Wsi Radomskiej kupiło zbiory prywatne Tomasza Dzikowskiego, który zgromadził kilkadziesiąt pojazdów tego typu, jak również był autorem podziału SAM-ów rolniczych na grupy.

Tomasz Dzikowski, w tej chwili kustosz wystawy stałej rolniczych SAM-ów w Muzeum Wsi Radomskiej, podzielił konstrukcje na cztery podstawowe grupy. Pierwszą grupą są pojazdy, w których wykorzystano podzespoły innych konstrukcji (najczęściej samochodów osobowych), które następnie zaadoptowano na jakąś ramę. Konstrukcje z tej grupy mają często ciekawe rozwiązania, takie jak reduktor czy odwrócony o 180 stopni most napędowy. Pewną podgrupę stanowią traktorki zbudowane na bazie Syreny wykorzystujące przedni napęd.

Druga grupa rolniczych SAM-ów to pojazdy z napędem na cztery lub nawet sześć kół, które zbudowano na ramie z wykorzystaniem elementów z pojazdów terenowych lub innych konstrukcji nie będących pojazdami wolnobieżnymi.

Jeden z 300 ciągników zbudowanych w warsztacie Tadeusza Ząbka w Łącku. Pod maską silnik 1HC102 (S-15, 15 KM), fot. K.Pawłowski

Trzecią grupę stanowią SAM-y zbudowane na podstawie elementów z innych ciągników rolniczych. Pewną podgrupą, wcale niemałą, są konstrukcje stworzone na bazie ciągników jednoosiowych takich jak Dzik czy Ursus C-308.

Grupą czwartą są wszelkie pojazdy skonstruowane na bazie motocykli i silników z motocykli. Zazwyczaj wykorzystywano do takich konstrukcji przód motocykla z ramą i dobudowywano do nich specjalną pakę. Napęd odbywał się na tylne koła, czasem na łańcuchach, a czasem na mostach napędowych, dokładając specjalnie przekładnie redukujące prędkość na rzecz uciągu.

Dodatkowo Tomasz Dzikowski podzielił pojazdy ze względu na położenie silnika. Według kustosza z Radomia w Polsce występują papaje: z osiowym położeniem silnika – wówczas silnik jest połączony bezpośrednio ze sprzęgłem i skrzynią biegów (oś wału korbowego pokrywa się z osią sprzęgła i skrzyni biegów). Innym typem jest silnik o układzie równoległym, gdzie połączenie ze sprzęgłem i skrzynią biegów wymaga dodatkowej przekładni działającej w jednej płaszczyźnie (oś wału korbowego jest w tym wypadku równoległa do osi skrzyni biegów). Trzecim typem silników są konstrukcje poprzeczne, gdzie także są potrzebne przekładnie, ale tym razem kątowe (oś wału korbowego jest poprzeczna do osi skrzyni biegów).

Od lat 50. do czasów współczesnych

Chęć konstruowania przez domorosłych mechaników traktorów nie umarła wraz przejściem polskiej gospodarki z centralnie planowanej do rynkowej. Nawet po wejściu do Unii Europejskiej na polskiej wsi powstawały mniej lub bardziej udane konstrukcje.

W Muzeum Wsi Radomskiej można zobaczyć wszystkie grupy pojazdów połączone ze wszystkimi typami napędów i silników, z rożnych okresów.

Najpopularniejszym napędem wśród wszystkich polskich ciągników domowych są oczywiście „esioki”, czyli pojazdy wykorzystujące motory małej mocy z Andrychowa. Jednostki o oznaczeniu S15, S320, S321, S322 o mocach od 15 do 36 KM stały się podstawą do konstruowania własnych ciągników. Popularny był także motor S60 o mocy 11 – 12 KM. Oczywiście zdarzały się także pojazdy wykorzystujące silnik S301D (zwane także S7) o mocy zaledwie kilku KM. Według instrukcji jednostki stacjonarne z Andrychowa służyły do napędu młynów, młockarni, narzędzi, betoniarek i innych urządzeń rolniczych czy budowlanych.

Pracujący Esiok podczas zlotu starych traktorów w Woli Rasztowskiej, fot. K.Pawłowski

Oczywiście „esioki” to nie jedyne silniki w SAM-ach. Szczególnie te starsze konstrukcje wykorzystują wiele elementów z samochodów terenowych typu Wyllis MB, Dodge czy GAZ 67B. Zdarzały się także konstrukcje wykorzystujące silniki Syreny, elementy napędowe z Warszawy, Stara czy innych pojazdów. W późniejszych latach popularnie były elementy z Fiata 126p, Łady czy nawet Poloneza lub pojazdów zachodnich.

Pojazd skonstruowany przez Stanisława Bańkowskiego w 2004 r. (będący w radomskiej kolekcji), użytkowany w pow. węgorzewskim, wykorzystywał silnik S301, który miał w sobie części z Fiata 126p oraz Citroena CX.

Innym ciekawym eksponatem działu SAM-ów jest traktor skonstruowany przez Eugeniusza Chyżego z gminy Piekoszów koło Kielc w 1973 r. Pojazd powstały na ramie Syreny 102, pierwotnie posiadał silnik elektryczny o mocy 7 kW oraz kabel zasilający o długości 100 m. Traktorek wykorzystywano do orki w przydomowym ogródku. W późniejszych latach konstruktor zamienił niepraktyczny napęd elektryczny (skąd my to znamy?) na silnik typu S60 o mocy 11 KM.

Traktorek Stefana Gila z Bilczy w woj. świętokrzyskim, fot. K.Pawłowski

Stefan Gil z Bilczy w woj. świętokrzyskim w swoim traktorku z pierwszej połowy lat 60. wykorzystał silnik S60 oraz przekładnie kątową zbudowaną z mechanizmu jezdnego poniemieckiego czołgu PzKpfw VI Tiger (popularnie zwanego Tygrysem), skrzyni biegów ze Stara 21, mostu napędowego z rumuńskiego samochodu terenowego Muscel M461 (wcześniej wykorzystano elementy z FSO Warszawy M20).

Niezwykle ciekawy jest pojazd nazwany Super SAM 18 KM zbudowany w 1991 r. przez Benedykta Sielatyckiego w Zduńskiej Woli. Ciągnik jest niezwykle dopracowany. Do napędu posłużył silnik typu 2KVD 9SVL o mocy 18 KM znany z nośnika narzędzi RS-09 produkcji NRD. Najciekawsze w tym pojeździe są inne elementy:

Super SAM 18 KM z silnikiem od RS 09, fot. K.Pawłowski

- Skrzynia biegów własnego projektu i wykonania, 6-przełożeniowa z reduktorem, podobnie most napędowy ze zwolnicami na końcach półosi. Zespoły te wraz z silnikiem połączone są w jeden samonośny blok. Wałek przekaźnika tylny dwubiegowy, o obrotach niezależnych 540 obr./min. i 750 obr./min., między osiami wałek do napędu kosiarki. Hydraulika 3-sekcyjna – obsługuje tylny podnośnik narzędzi w układzie standardowym TUZ, spychacz czołowy oraz ramię kosiarki bocznej listwowej. Zawieszany na podnośniku siewnik 4-rzędowy jest maszyną otrzymującą napęd mechanizmu od kółek jezdnych. Hamulce zasadnicze mechaniczne działające na półosie napędowe, rozdzielne. Ciągnik jest wyposażony we wszystkie wymagane przepisami światła i sygnały. Po badaniach technicznych został dopuszczony do ruchu drogowego – możemy przeczytać na stronie internetowej Muzuem Wsi Radomskiej.

Super SAM 18 KM był na tyle niesamowity, że w 1992 r. zdobył I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na racjonalizatorów rolnictwa. Było o co walczyć, gdyż nagrodą główną był Ursus MF 255.

Kombajn własnej konstrukcji Józefa Oklejewicza z Sanoka zbudowany w 1990 r., fot. K.Pawłowski

Gdzie można spotkać papaje i esioki

Nie będziemy opisywać wszystkich pojazdów z radomskiej placówki, gdyż nie ma tutaj na to miejsca, a ciekawskim polecamy po prostu wizytę w muzeum, bo naprawdę kolekcja robi wrażenie. Oprócz ciągników rolniczych, pojazdów transportowych w placówce znajdziecie również dwa kombajny zbożowe zbudowane przez domorosłych konstruktorów.

Według szacunków dostępnych w Radomiu na terenie Polski udokumentowano 12 974 szt. ciągników typu SAM. Ponad 6,6 tys. z nich jeździ lub jeździło w woj. małopolskim, śląskim i podkarpackim. Najmniejsze zagęszczenie „papajów” występuje w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim (łącznie 155 szt.).

Najpłodniejsi konstruktorzy takich pojazdów w pewnym czasie wręcz utrzymywali się z budowy SAM-ów. Niektórzy zbudowali w ciągu swej działalności nawet kilkaset pojazdów. Do twórców tych należeli m.in. Józef Mucha z Tarnowa, Tadeusz Ząbek z Łącka czy Zakład Mechanizacji Rolnictwa Władysława Pabijana w Wieliczce.

SAM S-15 z Zakładu Mechanizacji Rolnictwa Władysława Pabijana w Wieliczce z kolekcji Muzeum Motoryzacji w Nieborowie, fot. K.Pawłowski

Utarło się, że najwięcej takich pojazdów wciąż jest użytkownych w Bieszczadach oraz na południe od Krakowa, Nowego Sącza czy Tarnowa. Jeżdżąc po tych terenach widać pojazdy tego typu nie tylko na posesjach, ale nawet w ruchu.

Jeśli chodzi o muzea to nie tylko placówka z Radomia posiada SAM-y rolnicze. Praktycznie każde muzeum zajmujące się rolnictwem lub motoryzacją posiada jeden lub więcej pojazdów tego tupu. Znajdziemy je w Muzeum Motoryzacji Motonostalgia w Nieborowie czy w Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redeczu Krukowym.

SAM wciąż używany na drogach spotkany w 2020 r. w Markowej w woj. podkarpackim, fot. K.Pawłowski

Ciekawe pojazdy tego typu trafiły jakiś czas temu do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Pierwszy z nich opisywaliśmy już przy okazji imprezy Auto Nostalgia, gdzie był wystawiany. Jest to motocykl WSK, nazywany przez twórców placówki Polski Kład, w którym pomysłowy rolnik założył cztery koła od motocykla. W pojeździe wykorzystano rzadki silnik 150 cm3, który napędzał pojazd, ale także koło na pas transmisyjny, który mógł poruszać np. piłę. Być może rolnik świadczył usługi cięcia drewna w okolicznych wioskach. Motocykl miał ciekawe przednie zawieszenie, chłodzenie stacjonarne (gdy motocykl pracował jako napęd piły) oraz przekładnie własnej konstrukcji z biegiem wstecznym.

Tzw. Ursus 126p z kolekcji Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, fot. Kamil Jaskowski, WENA

Zainteresowanie papajami rośnie

Drugim pojazdem z Oławy jest specyficzny traktor skonstruowany całkiem niedawno przez nastolatka o imieniu Adam. Pojazd z silnikiem Fiata 126p, skrzynią biegów z Żuka i zwężonym tylnym mostem od Fiata 125p wyglądał całkiem nieźle. Szczególne wrażenie robi spora kabina z kamerą cofania, radiem, podłokietnikiem i innymi bajerami. Być może opiszemy ten sprzęt w osobnym materiale, bo jest naprawdę ciekawy.

O ile SAM-ami osobowymi zainteresowanie społeczeństwa zaczęło się już w latach 50., to na papaje trzeba było trochę poczekać. Pierwsze wystawy takich pojazdów to lata 70. – np. prezentacja w Czorsztynie w 1973 r.

Z punktu naukowego i artystycznego tematem zajął się Łukasz Skąpski w pracy pt. Maszyny z 2005 r., którą pokazywano w formie wystawy zdjęć i filmów z ciągnikami z Podhala w roli głównej. Wystawę pokazywano nie tylko w Polsce, ale także w Berlinie.

Esioki, papaje i inne sprzęty tego typu wykorzystywano czasem w popkulturze. W filmie „Girl Guide” w reżyserii Juliusza Machulskiego, główny bohater, grany przez Pawła Kukiza, mieszka w Warszawie i jeździ na co dzień Tarpanem. Ale podczas wizyty w rodzinnych stronach, pod szczytami Tatr, przesiada się w SAM-a napędzanego „esiokiem”.

Poza tym na platformie YouTube znajduje się mnóstwo filmów z odpalania takich ciągników, jazdy, pracy w polu.

Co dalej dzieje się z ciągnikami typu SAM? Czy można je jeszcze rejestrować i jakie można napotkać problemy przy legalizacji tych sprzętów? O tym napiszemy w drugiej części historii SAM-ów.