W drugim odcinku opowieści o SAM-ach historia spotka się z rzeczywistością. Przez kilkadziesiąt lat w PRL oraz III RP można było rejestrować pojazdy wykonane jednostkowo. Były to m. in. samochody osobowe (również kit-cary), przyczepy i traktorki. Wszystko zmieniło się w 2013 r.

Zacznijmy od definicji pojazdu typu SAM, którą możemy znaleźć m.in. w odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na zapytanie w interpelacji nr 1493 z 2008 r.:

- Obowiązujące przepisy prawa rozróżniają wyraźnie pojazd typu „składak” od pojazdu marki SAM. „Składak” to pojazd złożony poza wytwórnią przy użyciu części wyprodukowanych fabrycznie, natomiast pojazd marki SAM to taki pojazd, który (zgodnie z art. 66a. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym) został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy własnej konstrukcji – napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Tadeusz Jarmuziewicz.

W skrócie SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, wykonany samodzielnie, najczęściej przez jego właściciela. Konstruktor może taki pojazd zbudować sam, od postaw, albo może także wykonać przeróbki na bazie istniejącej maszyny. Jednak zawsze w przepisach dotyczących SAM-ów było jedno obostrzenie – SAM musi posiadać silnik zbudowany w konkretnej fabryce, na który autor projektu ma stosowne dokumenty.

W tym samym piśmie Tadeusz Jarmuziewicz dodaje:

- Przepis art. 75 ust. 3 w/w ustawy określa, że zabrania się rejestracji pojazdu złożonego poza wytwórnią (tzw. ˝składaka˝) z wyjątkiem pojazdu marki SAM. Zatem wyłącznie pojazd marki SAM może podlegać rejestracji. Wobec powyższego, uprzejmie informuję, że odstąpienie od obowiązku rejestracji ciągników rolniczych typu „składak” lub uproszczenie związanej z tym procedury rejestracji nie znajduje uzasadnienia, ponieważ pojazdy te objęte są zakazem rejestracji. Natomiast pragnę zauważyć, że w myśl art. 71 ust.1 omawianej ustawy ciągnik rolniczy (także marki SAM) podlega obowiązkowi rejestracji jedynie w przypadku dopuszczenia tego pojazdu do ruchu drogowego – czytamy w odpowiedzi ministerstwa z 2008 r.

Zatem przed 2013 r. sprawa rejestracji pojazdów marki SAM nie była trudna. Musiały one spełniać jedynie normy techniczne zgodne z rokiem produkcji, co oczywiście nie zawsze było łatwe do spełnienia, ale było wykonalne jeśli nasz pojazd był przemyślany pod względem technicznym.

Wystarczyło wykonać badanie techniczne, które polegało na ocenie zgodności pojazdu marki SAM z warunkami technicznymi, czyli na sprawdzeniu konstrukcji i montażu pojazdu, zgodności pojazdu z warunkami technicznymi oraz czy stan faktyczny pojazdu odpowiada warunkom technicznym zgłoszonym przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi. Powyższe w przypadku przyczep było bardzo proste do przeprowadzenia, z czego skrzętnie korzystali rolnicy i nie tylko.

Rejestracja pojazdu marki SAM po 2013 r.

Od końca czerwca 2013 r. obowiązują nowe przepisy, które domorosłym konstruktorom przed rejestracją pojazdu typu SAM nakazują przeprowadzenie homologacji. W efekcie SAM-y, w tym także przyczepki, zaczęto traktować jak pojazdy wyjeżdżające z wielkich fabryk. Producent samochodów lub przeczep taką homologację zdobędzie bez problemów, a koszty jej uzyskania rozłoży w cenie gotowego produktu dostępnego w salonie lub sklepie.

W przypadku jednostkowej produkcji garażowej uzyskanie homologacji jest kłopotliwe, rozciągnięte w czasie i drogie.

Nowe przepisy zostały ujęte w rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części, a także w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Pamiętajmy przy tym, że wymysł utrudnienia rejestracji SAM-ów nie wyszedł z gabinetu polskich polityków, a jest efektem dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych, a w szczególności do dyrektywy 2007/46/WE, określającej szczegółowe wymagania homologacyjne, których spełnienie jest konieczne do dopuszczenia do ruchu drogowego w UE nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części.

Konstruktor pojazdu typu SAM musi odbyć całą procedurę krajowego indywidualnego dopuszczenia. W tym celu musi odwiedzić instytut badawczy, np. Instytut Transportu Samochodowego (lista instytucji dostępna jest w Transportowym Dozorze Technicznym), który dokładnie sprawdzi konstrukcje. Koszt badań jest ustalany indywidualnie przez jednostki uprawnione, ale minimalna suma wynosi 800 zł. W przypadku pewnych niezgodności następują kolejne badania, testy i ruch dokumentów między urzędami. Za każdy ruch, sprawdzenie, test, badanie musimy płacić. Czasem kilkaset złotych, czasem więcej. Wszystko zależy od zakresu badań, poprawek, powtórzeń itp. Itd. Osoba prywatna poddana całej tej procedurze może zwariować lub ewentualnie w pewnym momencie wybuchnie jej głowa.

Czym jest krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu?

- Krajowe indywidualne dopuszczenie polega na badaniu nowego, niezarejestrowanego dotąd pojazdu, który na obecnym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC). Pojazd ten powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2018/858. Badaniu podlega pojazd, który nie uzyskał dotychczas świadectwa homologacji typu WE/UE albo świadectwa homologacji typu, lub w którym przed rejestracją zostały wprowadzone istotne zmiany konstrukcyjne naruszające uzyskane wcześniej świadectwo homologacji. Krajowe indywidualne dopuszczenie pozwala na zarejestrowanie pojazdu (identyfikowanego po numerze VIN) i dopuszczenie go do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organem wydającym decyzję o krajowym indywidualnym dopuszczeniu, w oparciu o badania przeprowadzone przez organy do tego uprawnione, jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny – możemy przeczytać na stronie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal, podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia takich badań.

Bosmal zaznacza, że określenie zakresu badań do krajowego indywidualnego dopuszczenia oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem, zatem zakres prac oraz zakres wymaganej do dostarczenia dokumentacji jest określany indywidualnie.

Wymagane dokumenty podczas takich badań to:

- wniosek o udzielenie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z póżn. zm.),

- dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia (UE) 2020/683 (kat. M, N i O),

- kopie odpowiednich świadectw homologacji typu WE/UE przedmiotu wyposażenia lub części (gdzie wymagane),

- kopie odpowiednich świadectw homologacji typu ONZ (gdzie wymagane),

- wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z póżn. zm.),

- dokument potwierdzający własność pojazdu,

- kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o krajowym indywidualnym dopuszczeniu pojazdu (800 zł).

Przyczepa wykonana z tylnej części Syreny 105 Bosto, sklejki i paru desek w Muzeum Wsi Radomskiej - już takiej nie zarejestrujemy, fot. K.Pawłowski

Zmian w sprawie rejestracji SAM-ów nie będzie

Zmiana przepisów miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów pojawiających się na europejskich drogach. Poza tym według ustawodawców przepis o dopuszczeniu do ruchu samochodów występujących w jednej sztuce tylko poprzez badanie techniczne było nadużywane przez importerów i producentów pojazdów. W efekcie z kąpielą wylano także niezagrażające nikomu ciągniki rolnicze, przyczepy i profesjonalne kit-cary (czyli samochody powstające w zestawach do samodzielnego złożenia).

W grudniu 2016 r. poseł Paweł Grabowski wysłał interpelację nr 8849 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie pojazdów typu "SAM", w której pyta czy organy wykonawcze planują złagodzenie przepisów:

- Z uzyskanych informacji oraz z doniesień medialnych wynika, iż od końca czerwca 2013 r. zarejestrowanie pojazdu typu ,,SAM” obarczone jest nie tylko wysokimi opłatami, lecz także uciążliwą procedurą administracyjną. W konsekwencji Polacy - jako wyjątkowo zaradny naród – uzyskują dopuszczenie do ruchu pojazdów typu ,,SAM” za granicą (najczęściej w Czechach) i sprowadzają je do Polski. (…) Rozwiązanie polegające na uproszczeniu przepisów, przy zachowaniu ich zgodności z wymogami dyrektyw unijnych, nie tylko uprościłoby drogę do zarejestrowania pojazdów typu ,,SAM”, lecz także pozytywnie wpłynęłoby na polski budżet. Dlatego też zasadnym wydaje się przeanalizowanie obecnie obowiązującego prawa w tym zakresie i dokonanie stosownych korekt w interesie polskich obywateli – pisał w interpelacji poseł Paweł Grabowski.

W odpowiedzi parlamentarzysta wybrany z list Kukiz’15 przeczytał, że „przepisy w powyższym zakresie są tożsame we wszystkich krajach UE, resort infrastruktury i budownictwa nie planuje zmian prawnych w przedmiotowej sprawie”. Pod odpowiedzią podpisał się podsekretarz stanu Jerzy Szmit.

W efekcie rejestracje pojazdów marki SAM, w tym także przyczep, praktycznie w Polsce nie istnieją. Trudno podać statystykę na ten temat. Wiadomo, że od lipca do końca 2013 r. nie zarejestrowano już żadnego SAM-a, a przed tą datą pojawiało się ich w statystykach kilkadziesiąt lub kilkaset miesięcznie. Na pytanie zawarte w powyższej interpelacji o liczbę zarejestrowanych SAM-ów, Jerzy Szmit nie odpowiedział, zaś CEPiK w żadnych statystykach nie podaje takich liczb.

- Od 20 czerwca ubiegłego roku nie wykonaliśmy żadnego tego rodzaju badania dla przyczepy rolniczej. W takim przypadku badanie kosztuje u nas około 3 tys. zł netto. Cała procedura, koszt badania i dalsze opłaty sprawiają, że jest to po prostu nieopłacalne dla użytkownika – mówił w 2014 r. w wypowiedzi dla Farmera Sebastian Dorociński, kierownik Laboratorium Badawczego Ciągników i Maszyn Rolniczych (LBC) w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczego o/Kłódzienko.

Gdzie najłatwiej zarejestrować SAM-a?

Skoro rejestracja SAM-a jest trudna w Polsce to może warto zrobić to gdzie indziej? Pewnym rozwiązaniem jest Wielka Brytania, ojczyzna kit-carów. Tam obowiązują przepisy podobne do polskich sprzed 2013 r. Aby zarejestrować pojazd należy przejść badanie techniczne zwane IVA.

Niestety w tym wypadku sprawa nie wygląda jak życie w Barbie Land. Drogę rejestracji SAM-a na wyspach przeszedł niedawno konstruktor polskiego kit-cara o nazwie Kozmo. Jest to samochód od podstaw zbudowany w Polsce przez jednego człowieka. Pojazd budowany był przez prawie 20 lat, ale w Polsce okazało się, że przejście homologacji będzie niezwykle trudne.

W efekcie konstruktor i twórca Kozmo, Tomasz Ferdek, postanowił zarejestrować auto w Wielkiej Brytanii. Według jego obliczeń koszt rejestracji wyniósł 20 tys. zł, na co złożyły się: zmiany w konstrukcji przystosowujące pojazd do badania IVA – 5 tys. zł, badanie techniczne – 2,5 tys. zł, podatek drogowy i ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii – 2,5 tys. zł, koszty dojazdów i noclegów – 10 tys. zł. Zatem nie jest łatwo, nawet tam gdzie jest łatwo.

We wspomnianych w interpelacji posła Grabowskiego Czechach wcale nie jest łatwiej niż w Polsce. Procedura jest podobna do polskiej, gdyż dopuszczenie techniczne także należy wykonać w specjalistycznej firmie wyznaczonej przez ministerstwo transportu (np. może to być Dekra). Koszt takiego dopuszczenia może dojść nawet do 150 tys. CZK (źródło: czechybiznes.expert), co w tej chwili odpowiada kwocie 27 tys. zł.

Być może czeskie urzędy są bardziej przyjazne niż polskie i dopuszczenie do ruchu uzyskamy szybciej i łatwiej (choć w podobny sposób), ale koszty są niestety zbyt duże.

Niestety nie widać światełka w tunelu i historia SAM-ów, szczególnie tych rolniczych, zbudowanych z przypadkowych części, na razie jest zatrzymana w czasie i wątpimy czy kiedykolwiek zostanie odmrożona.