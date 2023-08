Skoro z poprzednich części dowiedzieliście się jak powstały SAM-y i czy można je rejestrować, to czy były jakieś pojazdy, nieco bardziej dopracowane? A może była jakaś gwiazda tego nurtu, jak Jaga Adama Słodowego czy Okarmus wśród SAM-ów osobowych?

Traktory rejestrowane jako SAM, czyli pojazdy zbudowane w jednej sztuce, w sposób amatorski, przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, przez samego właściciela, zazwyczaj były traktowane jako woły robocze. Rzadko ktoś się nimi chwalił na pokazach czy w telewizji, a częściej po prostu pracował, w końcu po to powstawał SAM rolniczy. Dlatego prawdziwych gwiazd tego nurtu w Polsce jest mało.

SAM jako gwiazda You Tube

Oczywiście we współczesnym świecie nieco łatwiej zabłysnąć, jeśli nasz pojazd jest naprawdę ciekawy. Nowoczesnym SAM-em możemy nazwać Zduntraca Mariusza Zdanowskiego, czy Ursusa V8 Profesora Chrisa.

Czy Zduntrac to współczesny SAM? fot. KH

Poprzerabianych Ursusów w polskiej przestrzeni internetowej jest zresztą więcej. Jedne są bardziej znane, inne mniej.

Czy są to SAM-y? Z pewnością nie zawsze, gdyż zależy to od liczby i jakości przeróbek. Interpretacja należy do samych twórców i urzędów, które będą musiały to rejestrować. W przypadku Ursusów z nowinkami technicznymi zazwyczaj rama pozostaje oryginalna, z oryginalnym numerem, więc pozostają one Ursusami, przynajmniej na papierze.

Król SAM-ów

W przeszłości nie było platform video, social mediów i internetu. Większość pojazdów zostawało gwiazdą najwyżej we własnej gminie. Wielu twórców maszyn rolniczych wystawiało się na konkursach, lokalnych wystawach, czasem wiązało się to z pewnymi sukcesami. Np. wspominany już wcześniej Super SAM 18 KM z Muzeum Wsi Radomskiej, zbudowany w 1991 r. przez Benedykta Sielatyckiego ze Zduńskiej Woli, wygrał w 1992 r. I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na racjonalizatorów rolnictwa. A nagroda była nie byle jaka - Ursus MF 255. Ciągnik jest niezwykle dopracowany i przemyślany.

Super SAM 18 KM ze Zduńskiej Woli, fot. K.Pawłowski

- Jest to ciągnik, który przewyższa pod kątem technicznym wszystkie amatorskie traktory w Polsce. Wszystkie te z naszej kolekcji, ale nie tylko, bo w skali kraju mamy skatalogowanych ok. 10 tys. konstrukcji. Traktora skonstruowanego w taki sposób, przez amatora, jeszcze nie było. Typowa konstrukcja SAM-a wykorzystuje podzespoły z innych pojazdów i wszystko łączy się w jednej ramie. W tym wypadku człowiek wykorzystał projekty własne skrzyni biegów, mostu napędowego i w wykonał do tego odlewy żeliwne. Ta konstrukcja jest zupełnie inna i już na etapie wstępnym wymagała ogromnej wiedzy i posłużenia się obliczeniami – mówił na antenie Radia Radom Tomasz Dzikowski, kustosz wystawy SAM-ów w Muzeum Wsi Radomskiej.

Jedynym elementem z wielkoseryjnej produkcji w tym ciągniku to silnik typu 2KVD 9SVL o mocy 18 KM znany z nośnika narzędzi RS-09 produkcji NRD.

SAM S-15 – ciągnik prawie seryjny

Bardzo ciekawe i dość często jeszcze spotykane na polskiej wsi są ciągniki montowane w Wieliczce, które są do siebie bardzo podobne. Na pewno kiedyś taki widzieliście. Jest to niewielki ciągnik z napisem SAM S-15 na charakterystycznej masce.

SAM S-15 wyprodukowany w Wieliczce z kolekcji Wojciecha Burego z Nieborowa, fot. K.Pawłowski

Tego rodzaju pojazdy produkowano w Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa Władysława Pabijana w Wieliczce.

Znane nam egzemplarze można spotkać m. in. w Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Motoryzacji „Motonostalgia” w Nieborowie. Według informacji zdobytych przez Tomasza Dzikowskiego pierwszy ciągnik tej serii powstał pod Krakowem w 1975 r., a ostatni w marcu 2013 r. Łącznie w Wieliczce zbudowano aż ok. 280 maszyn.

Każdy z tych ciągników wyglądał podobnie i trzymał się tego samego schematu konstrukcji. Do napędu służyły andrychowskie silniki S15, S18 oraz nawet ursusowski S312.

Traktory wyglądały podobnie, szczególnie pod względem maski i błotników, ale budowane były metodami rzemieślniczymi, przy udziale kilku pracowników. Konstrukcję opracował Władysław Pabijan, z wykształcenia kierowca-mechanik, z praktyki także ślusarz.

Charakterystyczna maska SAM-a S-15, fot. K.Pawłowski

- Zakład Mechanizacji Rolnictwa wystawiał rachunki za wykonanie ciągnika oraz dołączał instrukcję obsługi. Ciągniki spełniały wszelkie wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego i wiele z nich było rejestrowanych – możemy się dowiedzieć w Muzeum Wsi Radomskiej.

Z Łącka nie tylko śliwowica

Gmina Łącko słynie przede wszystkim z genialnej śliwowicy, która nie ma sobie równych w całym kraju. Ale ta sama miejscowość może się także poszczycić warsztatem Tadeusza Ząbka, człowieka, który zbudował kilkaset rolniczych SAM-ów, które wciąż użytkuje się w okolicach Nowego Sącza oraz w całym woj. małopolskim.

- Z oficjalnych zapisów i nieoficjalnych opowieści górali wynika, że pierwsza konstrukcja Ząbka z 1971 r. była pierwszym ciągnikiem typu SAM zbudowanym w gminie Łącko. Do dziś traktorek jeździ, a od roku przed gospodarstwem jego budowniczego jest pamiątkowa tablica ustawiona przez samorząd gminy. Sam zabytkowy traktorek teraz parkuje pod specjalną wiatą zbudowaną przy prezentującej go inskrypcji – pisała Gazeta Krakowska w 2017 r. w relacji z Parady Traktorów Domowej Konstrukcji.

Według informacji zdobytych przez Muzeum Wsi Radomskiej, które dokładnie zbadało tysiące konstrukcji tego typu, zakład Tadeusza Ząbka był jednym z największych w Polsce. W latach 1969 – 1996 rolnik z Łącka zbudował ok. 300 egzemplarzy specyficznych SAM-ów, które pracowały w okolicznych gospodarstwach.

SAM konstrukcji Tadeusza Ząbka w kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej, fot. K.Pawłowski

Każdy SAM skrywa fajną historię

Prezentowany w Radomiu SAM z Łącka powstał w 1981 r. i wykorzystuje silnik Andoria 1HC102 (15 KM – zwany S15), skrzynię biegów i most napędowy z ciężarówki GAZ 53, przekładnię kątową z Ursusa. Ciągnik używano aż do roku 2016 w gospodarstwie sadowniczym w Łącku.

Konstrukcje Tadeusza Ząbka w pewnym momencie zaczęły wyglądać nieco bardziej profesjonalnie, co zresztą widać po egzemplarzu z Radomia. Maska własnego projektu, ciekawe błotniki i stylizowany napis. - to się może podobać

Konstrukcje powstające w jednym egzemplarzu zazwyczaj nie były tak dopracowane. Dlatego większość SAM-ów to po prostu rama z czterema kołami, silnikiem bez maski i fotelem. Nie są efektowne z wyglądu. W tych przypadkach ciekawe stają się inne fakty, np. dawcy, z których wzięto części lub po prostu historia konstruktora. Każdy ciągnik jest inny, w każdym znajdziemy ciekawy pomysł, zamysł, koncepcje.

Typowy SAM w muzeum w Redeczu Krukowym, fot. K.Pawłowski

Jednym z ciekawszych SAM-ów opisanych w mediach jest ciągnik samoróbka, dość pokaźnych rozmiarów, z sześciocylindrowym silnikiem 6C107 z Bizona. Według opisu sprzęt dysponuje mocą ok. 100 KM, skrzynią biegów i mostem napędowym od Stara. Pojazd nie posiada zwolnic, więc jest bardzo szybki.

Jeśli macie w swojej kolekcji jakiś ciekawy SAM dajcie znać. Chętnie go opiszemy.