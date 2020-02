Historia kombajnów Bizon. Odpowiadamy na Wasze pytania, cz.1

Prezentujemy pierwszy odcinek z drugiej serii filmów o kombajnach Bizon z Płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych. W tym odcinku dowiecie się m.in. jak wyglądały zmiany własnościowe w latach 90., co się stało z pierwszymi egzemplarzami Bizonów (czy zostały zezłomowane...?), czy było plany na kolejne modele kombajnów, dlaczego to właśnie New Holland wszedł w posiadanie fabryki?







Ruszamy z drugą serią o kombajnach Bizon!

Po pierwszej serii filmów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem z Waszej strony i dosłownie tysiącami pytań i komentarzy - wreszcie jest - druga seria! Tak jak obiecaliśmy, skupiamy się tutaj na Waszych pytaniach. Wybraliśmy te, które najczęściej się powtarzały i które były naszym zdaniem najciekawsze. Odpowiada na nie oczywiście Józef Dębski.

Dziękujemy też za odzew i zdjęcia Waszych Bizonów. Czekamy na więcej! Wasze zdjęcia (szczególnie ciekawych, rzadszych modeli) możemy jeszcze umieścić w kolejnych odcinkach (karol.holownia@farmer.pl).

A tych którzy nie oglądali pierwszej serii zachęcamy aby to zrobili:

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z sześciu odcinków drugiej serii. Kolejny odcinek już za tydzień w piątek!