Historia kombajnów Bizon. Odpowiadamy na Wasze pytania, cz.4

W 4 odcinku filmu o historii Bizona dowiecie się ciekawych rzeczy m.in. o serii Bizon BS i Dynamic, który miał zastąpić Rekorda. Prób z wdrożeniem różnych, nowych modeli było sporo, a co z tego wyszło?

W tym odcinku poruszone zostaną wątki związane z mniej popularnymi seriami kombajnów, jak choćby BS-Z110, czy BS-120 - wytrząsaczowy, którego wyprodukowano tylko 4 egzemplarze. Natomiast kombajnów Dynamic Z165 i Z-115 wyprodukowano zaledwie 92 sztuki. To miał być następca Rekorda, ale wkrótce zastąpił go New Holland TC 56.

Będzie też trochę o dostępnych w Bizonach przystawkach i kilka innych ciekawych faktów.

A tych którzy nie oglądali pierwszej serii zachęcamy aby to zrobili:

