E-robotiller do autonomiczna maszyna do płytkiej uprawy roli. Pomysłodawcą była holenderska grupa rolników-pasjonatów H-Wodka.

Ta przypominająca czołg maszyna to robot polowy zasilany wodorowym ogniwem paliwowym. Został opracowany przez grupę holenderskich rolników – pasjonatów innowacji - zrzeszonych pod nazwą H-Wodka.

Bezzałogowy robot powstał w wyniku poszukiwania rozwiązania na zmniejszenie emisji spalin oraz zagęszczenia gleby. Maszyna ma ważyć ok. połowę mniej od tradycyjnego, 6-tonowego ciągnika i poruszać się z maksymalną prędkością 18 km/h.

E-robotiller może być używany do odchwaszczania, uprawy i przygotowania łoża siewnego głównie w uprawach o płytkim podłożu. Jest zasilany i sterowany przez tzw. Smart Power Box- połączenie ogniwa paliwowego o mocy 90 kW, programowalnego sterownika i nawigacji GPS. W podwoziu maszyny znajdują się elementy do obróbki gleby.

Holenderska maszyna jest wyposażona w 6 sztuk 50-litrowych butli. Przy ciśnieniu 200 bar 1 butla zawiera 1 kilogram wodoru, co energetycznie odpowiada 8 litrom oleju napędowego.

Samobieżna maszyna może jeździć przez około 3 godziny, ze średnią mocą od 40 do 45 kW. Ogniwo paliwowe może dostarczyć maksymalnie 90 kW. Przy ciągłej jeździe z maksymalną mocą paliwa wystarcza na 1,5 godziny pracy.

− Chcieliśmy stworzyć maszynę, która byłaby nie tylko dużo lżejsza, ale także bardziej wytrzymała. Ponieważ wodór jest absolutnym paliwem przyszłości, robot jest przez niego napędzany. W dalszym ciągu jest to jednak model demonstracyjny. Robimy dalsze kroki by wdrożyć robota do produkcji – podsumował Leen Ampt, rolnik zaangażowany w projekt E-robotiller.

Robot ma cechować zerowa emisja, zerowe zagęszczenie i całkowita automatyzacja. Pomysłodawcą była grupa H-Wodka – rolnicy działających na rzecz innowacji, natomiast wykonaniem projektu zajęła się firma Reedyk, specjalizująca w maszynach i instalacjach elektrotechnicznych i wodorowych. Koncepcja E-robotillera została sfinansowana przez Unię Europejską.

