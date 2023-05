Robot One należy do holenderskiej firmy Pixelfarming Robotics. Podczas FIRA 2023 zaprezentowała nowe rozwiązanie - lasery CO2 do odchwaszczania. fot. J. Koronczok

Projekt holenderskiego robota ma pomóc gospodarstwom w rolnictwie regeneracyjnym poprzez uprawę uproszczoną w połączeniu technologii cyfrowej i specjalistycznych narzędzi.

Holenderska firma Pixelfarming Robotics, zaprojektowała Robot One w 2019 r. Jest to autonomiczna maszyna wyposażona w 14 kamer i dwie anteny GPS.

Elastyczny robot rolniczy

Robot One nadaje się do dużych i zróżnicowanych biologicznie środowisk. 10 sterowanych ramion może być wyposażonych w różne narzędzia i niezależnie regulować szerokość rzędów i głębokość roboczą oraz dokładność do 2 milimetrów.

Pozwala to na delikatne traktowanie roślin i zwalczanie chwastów bez użycia środków chemicznych.

Robot One jest używany w ponad 40 uprawach, w tym zielonej fasoli, marchwi, burakach cukrowych i łubinie.

Robot One dzięki elastycznemu układowi i orientacji kół jest w stanie dostosować się do wszystkich powszechnie stosowanych szerokości rzędów i typów zagonów.

Agrobot zasilany energią słoneczną porusza się autonomicznie po polach. Na górze zamontowane są panele słoneczne ładujące akumulator podczas jazdy, które napędzają układ elektryczny.

Robot jest standardowo wyposażony w dwa rzędy po pięć ramion. Każdy z nich może być wyposażony w różne narzędzia o wadze do 100 kg każde. fot. J. Koronczok

Ekspansja międzynarodowa

Jak mówi producent, jako lider rynku holenderskiego firma planuje rozszerzenie międzynarodowej dostępności robota w wielkości 100 sztuk do 2024 r. Dodają, że ich celem jest stworzenie autonomicznej platformy robotów premium dla zrównoważonego rolnictwa.

Lasery CO 2 do pielenia

Podczas wydarzenia FIRA, Pixelfarming Robotics zaprezentowała najnowszą wersję Robot One. Technologia zastosowana pod nową maską jest taka sama, jednak pojazd jest niższy i ma większy rozstaw osi. Nowością jest możliwość zamocowania laserów CO 2 do pielenia na jednym lub kilku z 10 ramion.