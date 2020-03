Holmer Terra Variant 435: „mały”, uniwersalny wóz systemowy

Niemiecki Holmer to nie tylko uznany producent kombajnów do zbioru buraka cukrowego. Firma ma w swojej ofercie również pojazdy systemowe, na których można zamontować np. rozsiewacze nawozów czy beczki asenizacyjne. Dotychczas w ofercie był tylko duży model takiego pojazdu czyli Terra Variant 585, a od niedawna dostępny jest również mniejszy model 435.

Jak podaje firma, nowy Variant jest stosunkowo lekki jak na taki pojazd przez co dobrze sprawdzi się np. w konfiguracji ze zbiornikiem na gnojowicę i może być wykorzystany do nawożenia wczesną wiosną i do przygruntowego rozprowadzania gnojowicy. Dodatkowo koncepcja obsługi Holmer SmartDrive posiada również sterowanie systemem do nawożenia gnojowicą zintegrowane z terminalem Holmer EasyTouch.

Terra Variant 435 posiada nowoczesny hydrostatyczny napęd jezdny z napędem na każdą z osi z osobna, który umożliwia bezstopniową jazdę z prędkością 0-40km/h, dzięki czemu wyeliminowano wały Kardana. Dodatkowo dzięki zastosowaniu lekkiej konstrukcji Terra Variant 435, łącznie z systemem do rozprowadzania gnojowicy o pojemności 16 m³, waży tylko ok. 16,7 t.

W maszynie zastosowany jest także system asystenta operatora Holmer DynaProtect umożliwiający indywidualną, automatyczną regulację „wyprzedzenia” dla obydwu osi napędowych w każdym położeniu. Zależnie od nachylenia stoku i gęstości obsady dba on o najlepszą ochronę zasobów, podłoża jak również o zachowanie tych samych torów jazdy. W jeździe drogowej system ten pomaga natomiast zminimalizować zużycie podzespołów pojazdu jak również koszty zużycia paliwa.

Ogromną zaletą nowej konstrukcji jest także niski promień zawracania na poziomie jedynie 6,8 m, co w połączeniu z dwoma skrętnymi osiami sprawia, że maszyna jest naprawdę bardzo zwrotna. Rozstaw osi wynoszący 4,26 m i rama położona centralnie gwarantować mają z kolei stabilność w każdym położeniu.

Mniejszy Variant wykorzystuje również dobrze znaną technikę jazdy po śladzie co gwarantować ma, że po każdej powierzchni przejedzie się tylko raz. Każde koło ma swój własny ślad. Dzięki 4 kołom o tym samym rozmiarze ciężar rozkłada się równomiernie i unika się w ten sposób strat z tytułu zbyt dużego zagęszczenia gleby. Ładowność i siła uciągu są równomiernie rozkładane dzięki dużej powierzchni styku kół podczas psiego chodu – przy jednoczesnych optymalnych parametrach przyczepności.



Do napędu maszyny posłużył natomiast silnik Mercedes Benz o mocy 435 KM, który spełnia oczywiście normę emisji spalin Stage V. Dzięki zaś maksymalnemu momentowi obrotowemu 2,1 tys. Nm przy 1,3 tys. obr./min silnik dysponuję dużą siłą przy niskich obrotach silnika co przekładać się ma na dużo mniejsze zużycie oleju napędowego.



W maszynie można oczywiście zastosować całą masę elektronicznych systemów wspomagających, takich jak np. system GPS do precyzyjnego kierowania, systemy dokumentacji czy np Isobus.