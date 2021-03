Horsch - autonomiczny nośnik narzędzi

Nie dziwią już nikogo autonomiczne łaziki wysłane na Marsa. Niemiecki producent maszyn rolniczych Horsch buduje własne łaziki do bardziej przyziemnych zastosowań - na pole.

Dziś gotowy prototyp odbywa testy polowe zaskakując swoim niekonwencjonalnym wyglądem. Maszyna ta napędzana jest 400-konnym silnikiem diesla i i posiada napęd hydrostatyczny, jednak do produkcji seryjnej planowany jest wariant z przekładnią Vario.

Póki co prototyp

We wniosku patentowym złożonym przez firmę Horsch w 2019 roku na autonomiczny nośnik narzędzi nowa maszyna jest opisana jako „autonomiczny pojazd rolniczy do transportu co najmniej jednego narzędzia rolniczego”.

Gotowy prototyp nośnika narzędzi Horscha wyposażony jest w gąsienicowy napęd znany z ciągnika Claas Axion 900, choć wniosek patentowy przewiduje także napęd kołowy. Pojazd ten wyposażony w sterowanie GPS może być prowadzony zdalnie, ale przewiduje się, że docelowo będzie poruszał się całkowicie autonomicznie. Jego konstrukcja umożliwia zaczepienie wszystkich standardowych maszyn rolniczych poprzez TUZ.

Jak twierdzą inżynierowie marki Horsch, celem tego wynalazku jest stworzenie autonomicznego rolniczego pojazdu transportowego mogącego pracować samodzielnie bez operatora w każdych warunkach pogodowych i klimatycznych.

Czy takie autonomiczne maszyny polowe to przyszłość?

