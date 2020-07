Horsch Maestro RV - zupełnie nowe rozwiązania

Siewnik punktowy Maestro RV to zupełna nowość w ofercie firmy Horsch. W maszynie zastosowano wiele interesujących rozwiązań. Jakich? Przekonajcie się jakich.

Prezentujemy wam nowy siewnik Horsch Maestro RV. To pierwszy egzemplarz tej maszyny w Polsce - już sprzedany do dużego gospodarstwa na Podlasiu. Siewnik został zakupiony w zestawie ze zbiornikiem przednim przednim Partner TF 1600, który rolnik będzie wykorzystywał również do siewu zbóż i rzepaku, zmieniając zaczepiony z tyłu siewnik.

Wśród najważniejszych cech Maestro RV należy wymienić: nowy, uniwersalny aparat wysiewający AirVac, zupełnie nową ramę umożliwiającą łatwą zmianę rozstawu sekcji wysiewających, system AutoForce regulujący automatycznie docisk redlic, czy pełną kombatybilność ze standardem Isobus. Ale to nie wszystko. Zobaczcie sami.