Horsch prezentuje 24 metrowy chwastownik

Firma Horsch sukcesywnie poszerza asortyment maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów. Kilkanaście dni temu Phillip Horsch zaprezentował nową wersję brony chwastownik serii Cura ST.

Horsch zaprezentował swoje brony typy chwastownik w roku 2019. Do tej pory seria Cura ST bo tak zostały nazwane maszyny obejmowała modele o szerokości od 6 do 15 m i były to maszyny zawieszane. Jednak znana ze swej innowacyjności firma Horsch zaprezentowała już chwastownik o szerokości 24 m.

Nowy model noszący nazwę Cura 24 ST jest maszyną półzawieszaną. Jest wyposażona w ciężką ramę zapobiegającą jej podskakiwaniu podczas pracy. Sama rama składa się z pięciu elementów, dzięki czemu maszyna ma bardzo dobre poprzeczne kopiowanie terenu. to kopiowanie poprawia również system kontroli ciśnienia w sekcji. Każda część ramy podparta jest na podwójnych kołach podporowych umieszczonych z przodu i z tyłu ramy.

Oczywiście na czas transportu cała maszyna składa się do szerokości nie przekraczającej 3 m. Podczas przejazdów po drogach publicznych maszyna porusza się na szerokich kołach jezdnych co zapewnia jej stabilność.

Każdy ząb brony ma indywidualne sprężynowe zabezpieczenie przed przeciążeniem. Nacisk zębów można regulować bezstopniowo poprzez naciąganie tych sprężyn w zakresie od 0,5 do 5 kg na ząb. Wszelkie regulacje w tym zakresie można przeprowadzić hydraulicznie z kabiny ciągnika.

Ząb ma średnicę wynoszącą 8 mm i w opcji może być pokryty warstwą trudnościeralną. W części roboczej ząb ma długość 13 cm co zapewnia jego długie użytkowanie oraz specjalnie zaprojektowany kształt by w jak największym stopniu przenosić siłę z jaką działa na glebę.

Dzięki przeniesieniu całego systemu napinania sprężyn nad ramę maszyną można także pracować w wysokich roślinach bez obawy o ich uszkodzenie.

Maszyny do mechanicznej pielęgnacji znajdziesz na www.gieldarolna.pl