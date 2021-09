Horsch prezentuje szereg nowości

Jak zawsze przed targami Agritechnika ( które tym razem mają odbyć się na początku roku 2022 r.) firma Horsch zorganizowała dni prasowe. Podczas ich trwania zaprezentowała szereg nowości, które znajdą się w jej ofercie w najbliższym czasie.

Firma Horsch znana jest wśród rolników jako producent wysokiej jakości maszyn do uprawy gleby i siewu. Zarówno siewników klasycznych do zbóż jak i tych do siewu punktowego. Od kilku lat produkowane przez nią opryskiwacze podpijają serca i pola rolników zarówno w Europie jak i poza nią.

Od niedawna Horsch wszedł w segment maszyn do mechanicznego usuwania chwastów. Warto przy tym podkreślić, że w każdym z tych segmentów idzie własną drogą i wdraża swoje innowacyjne rozwiązania.

Pewną tradycją stało się, że tuż przed targami Agritechnika Horsch organizuje dni prasowe, na których prezentuje swoje nowości dziennikarzom. Tak też było i w tym roku pomimo, że targi mają odbyć się dopiero wiosną 2022 r. Figla spłatała pogoda ponieważ intensywne opady deszczu w ciągu kilku dni przed dniami prasowymi uniemożliwiły prezentację maszyn w polu. Zobaczcie zatem co nowego będzie oferować firma Horsch w najbliższym czasie.