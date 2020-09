Horsch umacnia strukturę sprzedaży. Nowi dealerzy w Polsce

Do sieci sprzedaży maszyn firmy Horsch w Polsce dołączyły dwie firmy. Jedna z nich to Agrokompani z siedzibą w miejscowości Markusy w woj. pomorskim, druga to Roltoma z m. Sokoły w woj. podlaskim.

Firma Agrokompani jako jako oficjalny dealer marki Horsch działa na terenie części woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Firma Agrokompani przejęła wszystkie zobowiązania sprzedażowe oraz serwisowe wobec nowych jak i dotychczasowych klientów marki Horsch znajdujących się w obecnym terenie sprzedaży firmy. Rozpoczęcie współpracy z firmą Agrokompani jest dla marki Horsch sukcesem pod kątem rozwoju sprzedaży i wzrostu rozpoznawalności marki.

Spółka Agrokompani jest młodą i dynamiczną firmą, ale z doświadczeniem nie tylko w sprzedaży, ale i usługach rolniczych. Jak zapewniają przedstawiciele Horscha, bliski kontakt z rolnikami i profesjonalizm nowego dealera jest dla firmy Horsch sygnałem, iż nowy dealer będzie w stałym i bliskim kontakcie z klientami, co pozwoli na bezproblemową obsługę również serwisową.

Drugi nowy dealer Horscha w Polsce firma Roltoma Sp. z o. o. z miejscowości Sokoły, w woj. podlaskim. Niemieckie maszyny w ofercie podlaskiej firmy są już od jakiegoś czasu. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

Roltoma przejęła obowiązki operatora handlowego i serwisowego w woj. podlaskim i części woj. mazowieckiego. Już pierwszy rok działalności handlowej firmy Roltoma okazał się dużym sukcesem, co zaowocowało powiększeniem terenu sprzedażowego firmy z Sokół, co też zostało potwierdzone w podpisanej w siedzibie firmy Roltoma umowie dealerskiej.

Roltoma jest znana i ceniona przez rolników ze względu na duże doświadczenie i profesjonalizm w sprzedaży używanych maszyn rolniczych. Od kilku lat z sukcesami rozwija również sprzedaż i obsługę serwisową maszyn nowych, co zaowocowało również współpracą dealerską z firmą Horsch.