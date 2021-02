Horsch Versa 3 KR - zupełnie nowy siewnik rzędowy

Horsch wprowadza zupełnie nowy siewnik rzędowy Versa o szerokości 3 m nabudowywany na bronie aktywnej Kredo. Opracowana od podstaw maszyna wprowadza oferuje sporo ciekawych i innowacyjnych rozwiązań.

Wydawać by się mogło, że możliwości mechanicznych siewników rzędowych zostały już wyczerpane i trudno tutaj o jakieś innowacyjne rozwiązania. Tymczasem Horsch zaprezentował właśnie swoje "najnowsze dziecko", jakim jest 3-metrowy siewnik Versa 3, który poniekąd łamie utarty schemat tego typu konstrukcji.

Tak naprawdę siewnik Horsch Versa 3 KR nie do końca można nazwać mechanicznym, ponieważ napęd aparatu dozującego nasiona jest elektryczny, a nie przekazywany mechanicznie np. z koła jezdnego czy ostrogowego.

Horsch Versa 3 KR na bronie wirnikowej Kredo, fot. Horsch

Zboku, po lewej stronie maszyny znajduje się silnik elektryczny - zasilany ze zwykłego gniazda 12 V ciągnika. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim łatwość i wysoka dokładność ustawień oraz prostota wykonania próby kręconej. Dalej napęd jest przekazywany mechanicznie - wałkiem.

Co ciekawe każdy dozownik nasion jest zasilany z wałka napędowego indywidualnie. Napęd jest przekazywany przez koła zębate, które można w bardzo prosty sposób rozłączyć - zdejmując przekładkę dystansową i przesuwając koło zębate. Indywidualne rozłączanie każdego dozownika oznacza tym samym, że bez użycia narzędzi można zakładać dowolne ścieżki technologiczne oraz generować różne rozstawy rzędów, np. od 12,5 poprzez 15 i 30 cm do nawet 45 cm.

Horsch Versa 3 KR - aparaty dozujące są napędzane indywidualnie. Napęd jest elektryczny, fot. Horsch

Dozowanie wysiewanych nasion można łatwo regulować za pomocą zasuwy między kołem komorowym a kołem krzywkowym. Koła dozujące można również zdejmować pojedynczo i bez narzędzi, aby dostosować je do rodzaju wysiewanych nasion.

Zbiornik nowego siewnika Versa 3KR ma pojemność 900 l i można go powiększyć opcjonalną przystawką do 1500 l. Jeśli chodzi o redlice wysiewające to mamy tutaj do czynienia z nowymi redlicami Dual Disc, których konstrukcja opiera się sprawdzonych redlicach Turbo Disc. Zmienione jest przede wszystkim ich zawieszenie, które opiera się na sprężynach "płaskownikowych" aby zmniejszyć ich masę.

Versa bazuje na bronie wirnikowej Kredo o szerokości 3 m, znanej z napędzanego pneumatycznie Express 3 KR. Posiada 10 wirników na 3 m szerokości roboczej.

Siewnik jest już dostępny w sprzedaży dealerskiej, ale okres oczekiwania to w tej chwili ok. 6 miesięcy. Cena siewnika Versa 3 KR z broną wirnikową Kredo waha się od 31 do 35 tys. euro netto (w zależności od wyposażenia).