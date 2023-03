Maestro 6TX, agregat Focus 3TD, opryskiwacz zawieszany Leeb 1.8 CS oraz agregat uprawowo siewy Versa 3 KR - tym razem firma na targach Agrotech zaprezentowała sprzęt dla mniejszych gospodarstw. Były same nowości.

Marki Horsch nie trzeba chyba przedstawiać w naszym kraju nikomu. Firma wróciła na targi Agrotech po długiej przerwie, gdyż ostatni raz wystawiała się na nich w roku 2019. Tym razem zaprezentowała maszyny dla mniejszych obszarowo gospodarstw.

Wszystkie maszyny, które znalazły się na naszym stoisku są to maszyny, których jeszcze cztery lata temu nie było w naszej ofercie. Można więc śmiało powiedzieć, że wszystkie te maszyny są nowościami. Pokazują także, że firma Horsch stara się dopasować do różnej struktury gospodarstw, nie tylko tych największych ale także tych mniejszych. - podkreślił Krzysztof Abramowski, dyrektor zarządzający w firmie Horsch Polska.

Na stoisku można było zobaczyć najnowszy dziecko firmy czyli siewnik do kukurydzy Maestro 6TX, agregat Focus 3TD, opryskiwacz zawieszany Leeb 1.8 CS, oraz agregat uprawowo siewy Versa 3 KR.

Maestro 6TX

Maestro TX to ukłon firmy Horsch w stronę mniejszych gospodarstw. Jest to siewnik zawieszany z teleskopową ramą, na której można zawiesić 6 lub 7 sekcji. Rozstaw rzędów jaki można uzyskać wynosi od 37,5 do 80 cm. Maszyna pracuje w systemie nadciśnieniowym i może wysiewać wszystkie rodzaje nasion wymagające siewu punktowego od kukurydzy poprzez soję, a skończywszy na rzepaku i burakach.

Siewnik Horsch Maestro 6TX jest wyposażony w teleskopową ramę na której można zawiesić 6 lub 7 sekcji wysiewających. Fot: M.Wołosowicz

Focus 3 TD

Ten model Focusa został zaprojektowany z myślą o mniejszych gospodarstwach, które chciałyby uprawiać glebę w technologii pasowej, ale nie dysponują ciągnikiem dużej mocy. Do jego obsługi jak zapewnia producent wystarczy bowiem ciągnik o mocy 200 KM. Focus 3 TD jest wyposażony w 10 zębów z zabezpieczeniem TerraGrip, które mogą spulchniać glebę na głębokość do 30 cm.

Siewnik jest wyposażony w zbiornik o pojemności 3500 l, podzielony na dwie komory. Dzięki temu można wysiewać jednocześnie zarówno nawóz jak i nasiona lub dwa rodzaje nasion. W opcji można go wyposażyć w dodatkowy zbiornik.

Focus 3 TD może pracować z ciągnikiem o mocy 200 KM. Fot: M.Wołosowicz

Leeb 1.8.CS

Rodzina opryskiwaczy CS składa się z trzech modeli o pojemności 1400, 1800 i 2200 l. Jest to opryskiwacz zawieszany o kompaktowej budowie, na co zresztą wskazuje jego nazwa Compact Sprayer (CS). Belka opryskowa posiada rozwiązania znane z większych samobieżnych maszyn, takie jak rozstaw dysz co 25 cm oraz zawieszenie BoomControl.

W celu ułatwienia użytkowania maszyna została wyposażona specjalny trójkąt zaczepowy. Opryskiwacz można zagregować z przednim zbiornikiem o pojemności 1800 l. Proces napełniania i cyrkulacji cieczy pomiędzy zbiornikami jest w pełni automatyczny.

Leeb serii CS w połączeniu z przednim zbiornikiem może mieć pojemność 4000 litrów. Fot: M.Wołosowicz

Versa 3KR

Jest to agregat uprawowo siewny o szerokości 3 m, oparty na bronie aktywnej Kredo, która posiada 10 wirników. Agregat Versa został wyposażony w mechaniczny siewnik ze skrzynią o pojemności 900 l.

Jego serce czyli mechaniczny układ dozujący, napędzany elektrycznie został zaprojektowany od podstaw. Każdy z dozowników został indywidualnie połączony z wałem napędowym za pomocą kół zębatych. Dzięki temu ścieżki technologiczne można zmieniać indywidualnie i bez użycia narzędzi, a wysiewany materiał odkładać w różnych rozstawach rzędów.

Agregat Horsch Versa ma mechaniczno elektryczny system wysiewu. Fot: M.Wołosowicz