To nie łazik księżycowy, to łazik polowy Hugo, równie zaawansowany technicznie, fot. K.Pawłowski

W tym roku ujrzał światło dzienne łazik polowy o nazwie Hugo, który diagnozuje stan roślin i stymuluje je do prawidłowego wzrostu. Modułowa platforma jezdna sterowana zdalnie posiada autorski algorytm – element wyróżniający polskiego robota.

Robot Polowy Hugo Green Solution powstał przy współudziale Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Projekt jest wynikiem połączenia technologii naświetlania roślin laserem medycznym z pojazdem autonomicznym.

Robot Hugo Green Solutions w swoim zamyśle ma być platformą jezdną, którą rolnik może wyposażyć w zestaw różnych sensorów dedykowanych do różnych zastosowań.

Prezentowany na pokazach i targach Hugo to tylko wersja przed prototypowa. Jeszcze wiele się zmieni, w tym koła, fot. K.Pawłowski

Do czego będzie służył Hugo?

Prace nad pojazdem nie są jeszcze skończone, a prezentowany egzemplarz podczas różnych imprez to studium przed prototypowe. Projekt wciąż przechodzi fazę badawczo-rozwojową.

Oczywiście twórcy, pracujący nad Hugo od 2015 r., chcą skomercjalizować robota, a grupą docelową mają być gospodarstwa prowadzące uprawy ekologiczne jak i konwencjonalne, szczególnie tam gdzie znaczenie ma powschodowa biostymulacja roślin w uprawach prowadzonych w niekorzystnych warunkach.

Hugo jest w 100 proc. zasilany energią elektryczną. Ponieważ konstruktorzy zdają sobie sprawę, że ma to swoje plusy jak i minusy, do robota mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne.

Oprócz stymulacji wzrostu roślin za pomocą światła niebieskiego, do robota będą mogły być zintegrowane inne narzędzia i ma się on doczekać różnych konfiguracji jeżeli chodzi o wymiary, wagę, czas pracy czy zainstalowane moduły. W tej chwili opracowywane są kolejne rozwiązania, które pozwolą łazikowi pełnić funkcję monitorującą, a także pomagające w oprysku czy zwalczaniu chwastów.

A wszystko po ty by robot mógł być dopasowywany do pracy w zróżnicowanych warunkach i na wielu płaszczyznach. Chodzi głównie o to by urządzenie mogło być wykorzystywane przez jak najdłuższy czas w ciągu całego roku.

− Budowa modułowa do szybkiego przezbrojenia jest w tych urządzeniach konieczna. Po rozmowach z rolnikami, okazuje się, że oczekują oni rozwiązań wielofunkcyjnych – aby mogły być dołączane kolejne moduły jak np. pielnik. Jednocześnie to właśnie prace badawczo – rozwojowe związane z modułami są najbardziej czasochłonne – powiedział Michał Szczurek z Hugo Green Solutions podczas wykładu podczas konferencji w Kamieniu Sląskim.

Projektowi Hugo towarzyszy cała idea edukacji z precyzyjnego rolnictwa oraz zmiany podejścia do uprawy - tutaj podczas konferencji w Kamieniu Śląskim, fot. adk

W rozwoju projektu, oprócz inwestycji finansowych, wciąż pojawia się kwestia roli człowieka, jaką pełni w koordynacji pracy robota. Prawo wciąż nie określa czy roboty mogą poruszać się same i czy człowiek jest wymagany do ich kontroli. Na szczęście te przepisy mają się w najbliższym czasie zmienić.

Czy Hugo trafi w najbliższej przyszłości do seryjnej produkcji? Twórcy mają nadzieje, że tak. Projekt jest już dość zaawansowany, ale do zakończenia prac potrzebne są inwestycje.