Hybrydowa technologia w kombajnach Claas ma już ćwierć wieku

25 lat temu firma Claas zaprezentowała model Lexion 480. Był to wówczas nie tylko najmocniejszy na świecie kombajn zbożowy, lecz także zupełnie nowatorska koncepcja młócenia gwarantująca wysoką wydajność pracy.

Po raz pierwszy opatentowany system APS Hybrid został zaprezentowany na targach Agritechnica 1995. Rozwiązanie to stanowiło połączenie zespołu młócącego APS oraz układu oddzielania resztek ziarna Roto Plus.

Wysoka wydajność

Gdybyśmy porównali zespoły młócące APS kombajnów z wytrząsaczami Mega, do rozwiązania APS Hybrid to okazałoby się, iż średnica bębna młócącego została zwiększona z 450 mm do 600 mm, a szerokość kanału z 1580 do 1700 mm.

Do łagodnego oddzielania resztek ziarna zastosowano dwa cicho pracujące rotory osiowe. W pierwszej serii Lexion 480 pozwoliło to na uzyskanie przepustowości ziarna w omłocie zboża na poziomie ponad 35 t/h, a z dostarczanymi od 1996 r. dłuższymi rotorami nawet powyżej 40 t/h. Pionierskim rozwiązaniem były także aktywne rozdzielacze wahadłowe, które mogły rozdzielać słomę na całą szerokość cięcia przyrządu żniwnego, oraz nowoczesna kabina Vista Cab z ekranem Cebis.

Podwozie Terra Trac

W 1998 r. Lexion 480 otrzymał kolejne innowacyjne rozwiązane w postaci podwozia na gąsienicach gumowych na przedniej osi – Terra Trac. W obliczu coraz szerszych i cięższych przyrządów żniwnych podwozie to doskonale spełniło wymagania dotyczące ochrony gleby. Ponadto szerokość transportowa nadal mieściła się w granicach 3,5 m.

Zaledwie 4 lata później Claas świętował wyprodukowanie 10-tysięczniej maszyny Lexion 480 z wyposażeniem Terra Trac i specjalnym malowaniem w kolorze srebrnym. To rozwiązanie w sposób znaczący pomogło poprawić wydajność pracy kombajnu – w 2005 r. Lexion 600 przełamał barierę 60 t/h przepustowości ziarna w pszenicy.

APS Synflow Hybrid

W 2019 r. za sprawą czterech nowych serii Lexion firma Claas zaprezentowała drugą, nowo opracowaną generację udanych dużych kombajnów zbożowych. Producent zastosował w nich nową generację systemu omłotu i oddzielania APS Synflow Hybrid.

Wyraźnie widać przy tym mocną stronę technologii hybrydowej: krzywa przepustowości nawet późnym wieczorem i w nocy przy rosnącej wilgotności słomy i ziarna niemal nie ulega wypłaszczeniu. Poza doskonałą przydatnością Lexion APS Synflow Hybrid do zbioru wielu różnych upraw to właśnie tę cechę w szczególności doceniają rolnicy i przedsiębiorcy świadczący usługi rolnicze.

W ostatnich latach Claas rozszerzył hybrydową technologię omłotu także na średnie zakresy mocy. Od 2009 r. zespół młócący APS w połączeniu z pojedynczym rotorem jest dostępny także dla kombajnów Tucano Hybrid. Od tego roku w hybrydową technologię wyposażone zostały także niewielkie kombajny Dominator 370, które produkowane są w Chinach i nie są oferowane na rynku europejskim.

Aktualną ofertę kombajnów zbożowych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.