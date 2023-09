Prezentowany na pokazach "Farming Red" Steyr Hybrid CVT to jeszcze prototyp, ale do produkcji seryjnej jest już blisko, fot.K.Pawłowski

Futurystyczne prototypy z serii Konzept nie poszły na marne. Testowana przez kilka lat hybrydowa przekładnia CVT wreszcie trafi do produkcji. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć w akcji ciągnik Steyr Hybrid CVT, który jest już w końcowej fazie testów. Jakie ma zalety?

Pierwszy Steyr Konzept został oficjalnie zaprezentowany na Agritechnice w 2019 r. Ciągnik zachwycał głównie futurystycznym wyglądem, niebanalnym podejściem do stylistyki, ale miał w sobie jeszcze coś, czyli elektryczny, a właściwie hybrydowy napęd. Prototyp wyposażono w klasyczny czterocylindrowy silnik FPT o mocy 204 KM, który napędzał generator elektryczny wytwarzający energię elektryczną. W Konzepcie w miejscu klasycznej skrzyni biegów zamontowano baterię, która magazynowała wyprodukowaną energię lub przekazywała ją do silników elektrycznych znajdujących się przy każdym z kół ciągnika. Nietuzinkowy ciągnik Steyra mogliśmy oglądać podczas targów Agrotech w Kielcach w 2022 r. Konzept był fajny, ale twórcy wiedzieli, że w napędzie trzeba jeszcze sporo poprawić by było on praktyczny.

Steyr Konzept prezentowany podczas targów Agrotech w Kielcach w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Steyr Hybrid CVT wchodzi do gry

Rozwinięciem koncepcji Konzepta miała być prezentacja kolejnej wersji hybrydowego napędu podczas Agritechniki 2021. Niestety w powodu pandemii imprezę odwołano, a napęd tylko nagrodzono statuetką DLG. Ale ten projekt już bardziej przypominał wersję finalną hybrydowej przekładni CVT.

W tym roku na Agritechnice zobaczymy ten sam napęd, ale już zaaplikowany do jeżdżącego traktora. Jeszcze nie wszystko jest ukończone, w ciągniku widać aparaturę testową, a wnętrze nie różni się od standardowych maszyn austriackiej marki.

Steyr Hybrid CVT podczas prezentacji w fabryce Steyra w St. Valentin, fot. K.Pawlowski

To co jest najważniejsze to przede wszystkim jeżdżący ciągnik, który ma za sobą ponad 300 motogodzin pracy we Włoszech, Austrii i innych krajach.

Inżynierowie z CNH Industrial podczas spotkania w fabryce, ale także w rozmowach w cztery oczy, podkreślali, że hybrydowa przekładnia bezstopniowa jest już dopracowana i gotowa do produkcji. Oczywiście zanim powstanie nowy ciągnik do pracy muszą wejść designerzy odpowiedzialni za wygląd oraz inżynierowie pracujący nad innymi elementami ciągnika.

Prototyp bazuje na Steyrze 6175 Impuls z pakietem hybrydowym

Nową hybrydową przekładnię bezstopniową CVT tym razem zastosowano na platformie Steyra 6175 Impuls CVT. Ciągnik o mocy 180 KM (znamionowej) po modernizacji na wersję hybrydową generuje aż 260 KM maksymalnej mocy. Wyższa moc i nieco cięższy ciągnik to efekt połączenia hydromechanicznego napędu bezstopniowego CVT na osi tylnej oraz modułu hybrydowego na osi przedniej. Oba urządzenia można połączyć z inteligentnym sprzęgłem napędu na 4 koła.

W praktyce wygląda to następująco: gdy standardowa przekładnia CVT napędza tylną oś, z przodu zastosowano silnik elektryczny i baterie, dzięki którym przednia oś może dostarczyć nawet 110 KM lub w zależności od warunków magazynować energię na potem.

Co ciekawe jeśli moc, której aktualnie potrzebuje traktor wynosi mniej niż 100 KM, to maszyna będzie w 100 proc. napędzana tylko napędem elektrycznym z przedniej osi. Oczywiście takie przypadki będą działać tylko przy bardzo niskich prędkościach obrotowych silnika wynoszących 1100 obr./min. Zresztą podobnie jak ma to miejsce w dobrze już znanych samochodach hybrydowych, które na napędzie elektrycznym jeżdżą tylko przy niskich prędkościach i małym obciążeniu. Napęd elektryczny może rozpędzić ciągnik do 50 km/h. Jeśli potrzebna jest większa moc, sprzęgło załącza tylną oś.

Z przodu zastosowano niezależne zawieszenie kół, fot. K.Pawłowski

Jakie są zalety napędu hybrydowego w ciągniku?

Z innych zalet lub zmian wynikających z napędu elektrycznego warto wspomnieć, że ze względu na wielkość hybrydowego modułu oś przednia została wyposażona w nowo opracowane niezależne zawieszenie, które przy okazji zapewnia większy komfort dla operatora.

Pomysł ładnie wygląda na papierze, ale jakie są zalety hybrydowego układu napędowego w Steyrze? Przede wszystkim ciągnik przy tych samych gabarytach może zapewnić większą moc. W przypadku hybrydowego prototypu na bazie modelu Impuls CVT masa własna wynosi 8,8 t (standardowy ciągnik tej serii waży ok. 6,5 t).

Steyr Hybrid CVT jest cały czas w fazie testów, ale jest to już końcówka prac nad tym napędem, fot. K.Pawłowski

Inne zalety hybrydowej przekładni CVT?

Inna zaleta to możliwość przenoszenia technologii między różnymi modelami ciągników. Moduł z przedniej osi można łączyć zarówno z CVT , jak i mechaniczną skrzynią typu PowerShift. Według informacji uzyskanych podczas prezentacji hybrydę można stosować aż do mocy 500 KM.

System stosowany w prototypowym Steyrze Hybrid CVT ma 12 specjalnych funkcji pomagających w codziennym użytkowaniu maszyny. Wśród nich jest E-CVT, o którym już wspominaliśmy. Ciągnik pracuje wyłącznie w trybie hybrydowo-elektrycznym przy mocy do ok. 100 KM i niską prędkością obrotową wynoszącą 1100 obr/min. Można to wykorzystać przy niestałych obciążeniach WOM, takich jak praca z dużymi prasami kostkującymi oraz przy utrzymywaniu stałej prędkości podczas jazdy.

System E-Shuttling zapewnia o 41 proc. sprawniejsze manewrowanie przy niskich prędkościach obrotowych silnika i według zapewnień ekspertów z St. Valentin powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o 15 proc.

Dzięki E-Steering zmniejszono promień skrętu o 15 proc., fot. K.Pawłowski

W przypadku E-Steering system zwiększa przyspieszenie przedniej osi podczas pokonywania zakrętów w terenie, tak aby zmniejszyć promień skrętu o 15 proc. i przyspieszyć manewrowanie o 20 proc.

Jednym z ciekawszym systemów dostępnych podczas pracy ze Steyrem Hybrid CVT jest E-Boost, który zapewnia dodatkową moc elektryczną w przypadku nagłej konieczności – np. po zwolnieniu na skrzyżowaniu. Pełna prędkość jazdy może wówczas zostać przywrócona o 25 proc. szybciej niż w przypadku tradycyjnej przekładni napędowej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii superkondensatorów, która umożliwia magazynowanie energii elektrycznej generowanej przez ciągnik (np. podczas jazdy w dół) w celu wykorzystania jej wtedy kiedy będzie potrzebna.

Proszę nie regulować odbiorników, to tylko elementy potrzebne do testów, fot. K.Pawlowski

Dzięki systemowi E-Torque Vectoring moment obrotowy jest kierowany na przednie lub tylne koła w zależności od potrzeb, tworząc zmienny system napędu na 4 koła na żądanie. Podczas pracy w polu koła przednie są napędzane elektrycznie z taką samą prędkością jak koła tylne, co zapewnia optymalną przyczepność do podłoża, zmniejszając zużycie paliwa, zużycie opon i uszkodzenia gleby/upraw w wyniku ślizgania się maszyny. Oznacza to również, że napęd na 4 koła może być używany na drodze, bez ryzyka zużywania/uszkodzenia opon i dyskomfortu kierowcy.

Funkcja E-Braking utrzymuje stałą prędkość ciągnika na pochyłościach i wykorzystuje elektryczny układ napędowy jak zwalniacz. System minimalizuje zużycie hamulców i zwiększa ogólne bezpieczeństwo jazdy.

Funkcja E-Torque Filling zmniejsza średnio o 6 proc. wahania prędkości spowodowane przez twarde/miękkie podłoże podczas pracy z narzędziami do uprawy ziemi. Rezultatem jest stała wyższa prędkość jazdy, przekładająca się na większy komfort, precyzję i wydajność pracy.

Tryb E-Eco został zaprojektowany, aby umożliwić użytkowanie ciągnika podczas lekkich prac i transportu na najwyższym możliwym poziomie wydajności w zależności od połączenia mocy napędu elektrycznego i przekładni bezstopniowej, z możliwością zmniejszenia zużycia paliwa o 5 – 10 proc.

Traktor jako źródło prądu

Poza tym Steyr Hybrid CVT może również zasilać elektrycznie kompatybilne narzędzia za pośrednictwem technologii E-Implement, zapewniając do 75 kW przy 700 V za pośrednictwem standardowego portu AEF, aby napędzać ich funkcje i, w razie potrzeby, ich koła.

Zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika (na zdjęciu) jest gniazdko, do którego możemy przypiąć jakieś elektronarzędzia, ale także maszyny towarzyszące wymagające dodatkowego zasilania, fot. K.Pawłowski

Pierwsza prezentacja na Agritechnice

Podobny system ma także przekładnia eAutoPowr produkowana już przez markę John Deere. Amerykańskie ciągniki 8R 410 już pracują na wielu rynkach europejskich.

Dokładnie ten sam egzemplarz prototypowego Steyra Hybrid CVT, którego mieliśmy okazję zobaczyć w St. Valentin oraz na pokazach „Farming Red” pod Wiedniem, będziecie mogli podziwiać na targach Agritechnica 2023 w Hanowerze.

- W ciągu zaledwie czterech lat od zaprezentowania ciągnika STEYR Konzept, a następnie hybrydowego układu napędowego Konzept, przenieśliśmy kluczowe koncepcje projektowe do punktu produkcji. Naszym zamiarem było od zawsze stopniowe przechodzenie od koncepcji do rzeczywistości dzięki opracowanym przez nas innowacjom Konzept, a dzięki hybrydowej przekładni bezstopniowej STEYR myślę, że jasno wyraziliśmy nasz zamiar przełamania nowych barier dzięki innowacyjnej technologii i zintegrowaniu jej w ciągniku, co zapewni klientom większą wydajność, produktywność i komfort jazdy – powiedział Christian Huber, dyrektor zarządzający CNH Industrial Austria i wiceprezes ds. globalnego zarządzania produktami odpowiedzialny za ciągniki.

W czasie pokazów mieliśmy okazję zasiąść w kabinie prototypu Hybrid CVT. Ciągnik z pewnością pracuje ciszej, podobnie zresztą jak w przypadku eAutoPowr Johna Deere. Poza tym czuć jego zrywność przy niższych obrotach oraz przy samym przyspieszaniu czy też hamowaniu ciągnik wydaje się być nieco bardziej delikatny. Anglicy powiedzieliby, że jest "smooth".

Podczas jazd pokazywano również zdecydowanie lepszą zwrotność prototypowego Steyra wynikającą z systemu E-Steering, zaś dzięki systemowi E-Boost ciągnik potrafi od razu wejść na wyższy poziom mocy i ostro przyspieszyć i przy okazji wbić pasażerów w fotel.

Steyr Hybrid CVT, fot. K.Pawłowski

Kiedy możemy spodziewać się ciągnika gotowego do produkcji wyposażonego w hybrydową przekładnię CVT? Inżynierowie w prywatnej rozmowie powiedzieli, że nieoficjalnie firma chciałaby pokazać taki traktor podczas targów Agritechnica 2025. Przypuszczamy, że taki termin jest bardzo możliwy w realizacji.