Hybrydowy Steyr nominowany do nagrody DLG

Na targach Agritechnica firma Steyr miała zaprezentować rozwinięcie hybrydowego ciągnika Steyr Konzept. Niestety impreza się nie odbędzie, ale DLG wyróżniło projekt nominując go do nagrody Agrifuture Concept.

W 2019 roku na targach w Hanowerze austriacka firma Steyr zaprezentowała innowacyjny, prototypowy ciągnik hybrydowy Steyr Konzept. Pojazd wyposażono w 4-cylindrowy silnik spalinowy o mocy 204 KM opracowany w firmie FPT. Jednostka napędzała generator elektryczny, który wytwarzał energię elektryczną. W miejscu klasycznej skrzyni biegów zamontowano baterię, która magazynowała wyprodukowaną energię lub przekazywała ją do silników elektrycznych znajdujących się przy każdym z kół ciągnika.

Elektryczny WOM

To nie koniec innowacji, bowiem energia elektryczna mogła być przekazywana także do odbiorników zewnętrznych poprzez gniazdo siłowe oraz napędzała hydraulikę, WOM i narzędzia towarzyszące.

Prototypowy, hybrydowy Steyr Konzept podczas targów Agritechnica 2019.

Do całości dochodził futurystyczny wygląd pojazdu oraz jego unikalne właściwości, takie jak: wszystkie koła skrętne, bardzo nisko położony środek ciężkości, wysoki moment obrotowy. Zaś w kabinie operator czuł się jak Marty McFly wysłany w przyszłość.

Kolejną niespodzianką okazał się dron, będący wyposażeniem podstawowym ciągnika. Według inżynierów "kolega" Steyra miał za zadanie lecieć przed ciągnikiem i przesyłać dane o polu prosto do monitora w kabinie operatora.

Kolejny etap Steyr Konzept

Steyr na targach miał zaprezentować kolejny etap prac nad ciągnikiem Konzept. Na stoisku producenta z St. Valentin miał się pojawić zestaw podzespołów (patrz zdjęcie główne) pokazujący jak system hybrydowy Steyra działa w praktyce. Prezentacji w Hanowerze nie będzie, gdyż imprezę odwołano.

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze, organizator imprezy, nominował koncepcję austriackiego producenta do nagrody Agrifuture Concept. Spośród zgłoszonych nominacji powołane przez DLG jury, złożone z niezależnych ekspertów międzynarodowych, w kolejnej rundzie wybierać będzie pięć najlepszych projektów. Cyfrowa ceremonia przyznania nagród odbędzie się 15 lutego 2022 roku.

Agrifuture Concept - nowa nagroda DLG

Nowa kategoria nagród organizatora targów Agritechnica, Agrifuture Concept, koncentruje się na maszynach, które najprawdopodobniej przyczynią się do znacznego postępu technicznego w nadchodzącej dekadzie.

Hybrydowy układ napędowy Steyr Konzept pozostaje studium konceptualnym, które nie wejdzie do produkcji jako takie. Najważniejsze w tym projekcie jest jednak to, że rozwiązania zastosowane w ciągniku zapewne znajdą zastosowanie w produkcji maszyn w przyszłości.

– Jest nam niezmiernie miło, że rozwiązanie w postaci hybrydowego układu napędowego Steyr Konzept zostało nominowane do tej nowej nagrody. Nie stanowiąc zestawu do produkcji jako całość, studium to łączy w sobie pewną liczbę rozwiązań technicznych, które mogą pojawić się w przyszłych ciągnikach Steyr. Podkreśla też fakt, że od zawsze staramy się wykorzystywać najnowszą technologię, aby uczynić nasze maszyny jeszcze bardziej wydajnymi produkcyjnie dla klienta - – mówi Peter Friis, dyrektor ds. handlowych marki Steyr na Europę.