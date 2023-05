Ceny AdBlue w ostatnich miesiącach odnotowywały spore wahania, podobnie z resztą jak ceny nawozów azotowych. Od niskich pułapów sprzed wybuchu wojny, do nawet sporo ponad 5 zł/l nieco później. Ile dziś kosztuje litr tego roztworu?

AdBlue to nic innego, jak 32,5 proc. roztwór mocznika stosowany w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, którego zadaniem jest rozkładanie szkodliwych dla środowiska tlenków azotu.

Jakie mamy możliwości wyboru, chcąc dzisiaj dolać AdBlue do zbiornika?

Gdzie możemy szukać AdBlue, ile kosztuje ten produkt na stacjach paliw, a ile w internecie?

Układy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) znajdziemy na pokładzie nie tylko niemal wszystkich obecnie produkowanych silników Diesla, lecz także w jednostkach już nawet ponad 10-letnich.

AdBlue: bez niego nowym Dieslem nie pojedziesz

Oprócz samochodów osobowych oraz ciężarowych, są one z powodzeniem stosowane także m.in. w ciągnikach rolniczych, czy chociażby kombajnach zbożowych.

Sceptycy tego rozwiązania uważają, że jest to zbędny „ekododatek”, który z jednej strony podraża cenę zakupu np. nowego pojazdu, a z drugiej strony często powoduje liczne problemy z samym układem. Do niedawna przynajmniej jego cena powodowała, że pod względem kosztowym był on marginalizowany. Teraz już niestety nie możemy tak powiedzieć.

Aktualna cena AdBlue

Chcąc dzisiaj dolać AdBlue do zbiornika, mamy do wyboru kilka wyjść. Po pierwsze możemy znaleźć stację paliw, na której roztwór ten zatankujemy z dystrybutora podobnego do tych, które dobrze znamy z tankowania paliwa. Jak się jednak okazuje, na wielu stacjach takiej możliwości nie będziemy mieć. Na stacjach wyposażonych w dystrybutor AdBlue litr tego specyfiku będzie kosztował ok. 5 zł.

Zakup AdBlue na stacji paliw. Jak cena?

Alternatywą, niestety bardzo drogą, jest zakup AdBlue na stacji paliw, ale w plastikowych pojemnikach. Tanio jednak nie będzie, bowiem za litrową butelkę zapłacimy nawet ponad 15 zł. Nieco taniej wyjdzie nas zakup butelki o większej pojemności. Dla przykładu AdBlue w 18-litrowym opakowaniu jest wyceniane na stacjach na ok. 160 zł (8,9 zł/l).

Jeśli chcemy zaoszczędzić na zakupie AdBlue, wówczas warto złożyć zamówienie w sklepach internetowych, gdzie bez problemu uda nam się znaleźć 10-litrowe kanistry w kwocie poniżej 50 zł.

W sytuacji, gdy zużywamy naprawdę duże ilości AdBlue, możemy zastanowić się także nad zakupem tegoż roztworu w pojemniku 1000-litrowym. W takiej sytuacji będziemy musieli zapłacić ok. 2,6 tys. zł, czyli 2,6 zł/l.

Pamiętajmy jednak, że AdBlue jest dość problematyczne przy dłuższym przechowywaniu, dlatego też nie warto robić pod tym względem większych zapasów.