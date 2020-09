Ile filtrów ma nowoczesny ciągnik?

Pytanie banalne? Otóż nie. Nawet kilkanaście różnych filtrów może znajdować się w jednym nowoczesnym ciągniku. Brak wymiany choćby jednego z nich grozi problemami w pracy.

Czy każdy użytkownik nowoczesnego ciągnika wie jakie filtry ma jego ciągnik i kiedy należy je wymieniać? Na ogół tak jest, ale wiedza ta często ogranicza się tylko do filtrów powietrza, paliwa i skrzyni biegów. Tymczasem nowoczesne ciągniki wyposażone w systemy oczyszczania spalin mogą mieć nawet kilkanaście różnych filtrów i przynajmniej część z nich bardzo łatwo jest pominąć w okresowej obsłudze.

Właściwie problem nie istnieje, jeśli przeglądami zajmuje się wyspecjalizowany serwis. Tak jest na ogół w okresie gwarancji. Jednak po jej zakończeniu bardzo często okresowe przeglądy wykonuje się w nieautoryzowanych serwisach lub samodzielnie w gospodarstwie. W końcu wymiana filtrów i oleju nie jest niczym skomplikowanym.

Owszem, to prawda pod warunkiem, że mamy pełną wiedzę na temat obowiązujących czynności serwisowych, liczby elementów podlegających wymianie, parametrów płynów eksploatacyjnych i interwałach wymiany. Takie informacje można znaleźć chociażby w instrukcji obsługi. Tylko czy każdy taką instrukcję przeczytał? Problem występuje na ogół u osób, które kupiły używane maszyny i raczej rzadko mają dołączoną instrukcję. A jeśli nawet ją ma, to czy do niej zagląda?

Filtr AdBlue stosowany w układzie SCR ciągnika, fot. WD

Większość z nas przyzwyczajona jest do tego, że w ciągniku mamy 2 filtry powietrza, od 1 do 3 filtrów paliwowych, filtr oleju silnika i na ogół 2 filtry do skrzyni biegów (odpowiadające na ogół również za hydraulikę zewnętrzną). Ponadto na ogół pamiętamy też o czyszczeniu i wymianie filtrów kabinowych.

Taki schemat zazwyczaj sprawdza się przy ciągnikach, które nie mają na wyposażeniu systemów SCR i posiadają odrębne układy olejowe dla przekładni i hydrauliki siłowej. W ciągnikach z oczyszczaniem spalin przy użyciu mocznika (płynu AdBlue) spotkamy od 1 do dwóch dodatkowych filtrów w tym układzie. Ich wymiana jest bardzo ważna dla poprawnej pracy układu i jest niezbędna co kilkaset godzin pracy.

Filtry te łatwo pominąć, gdyż na ogół są ukryte pod osłonami. Jeśli chodzi o koszty to są na ogół dość niskie w porównaniu do innych filtrów wykorzystywanych w ciągniku - kilkadziesiąt złotych.

Kolejną grupą filtrów, o których łatwo zapomnieć są filtry w odrębnych układach hydraulicznych obsługujących hydraulikę siłową. Takie rozwiązanie występuje np. w marce Fendt i niektórych modelach Massey Fergusona (z przekładnią VT). W takim układzie znajdziemy nawet 4 dodatkowe filtry: wstępny, dokładny, zalewowy i w odpowietrzniku.

Ponadto kolejny filtr można spotkać w niektórych układach pneumatycznych ciągnika. Specyficzną odmianą filtra jest też osuszacz w układzie klimatyzacji. Podlega on okresowej wymianie co 2-4 lata, w zależności od intensywności eksploatacji.

Zdecydowaną większość filtrów można wymienić samodzielnie, warto jednak przeczytać instrukcję, gdyż niekiedy przy wymianie filtra trzeba również zapisać tę czynność w pamięci ciągnika (jest to coraz częściej wymagane już przy wymianie oleju w silniku). Na ogół nie potrzeba do tego komputera serwisowego tylko użycia odpowiedniej sekwencji przycisków sterujących urządzeniami pokładowymi.

Podsumowując. W przypadku obsługi nowoczesnych maszyn konieczne jest dokładne zapoznanie się z instrukcją. Jeśli nie macie jej w komplecie z ciągnikiem można ją dokupić w serwisie lub znaleźć w formie elektronicznej w Internecie.