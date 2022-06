Ursus C-328 i Witek Obieżyświat są już gotowi do podróży, fot. FB Witek Obieżyświat

Pytanie zadane w tytule pozornie jest bez sensu. Wszak traktory służą do pracy, a nie ciągłej jazdy przed siebie. Ale właściwie kto tak powiedział? Czy jeżdżenie na długi dystans ciągnikiem rolniczym jest zabronione? Witek Obieżyświat udowadnia, że traktory to także świetne pojazdy na wakacje.

Wyremontowany Ursus C-328 z początku lat 60., własnoręcznie zbudowana przyczepa kempingowa i uśmiechnięty kierowca. Od dwóch lat wesoły i pyrkający dźwiękami polskiego silnika S-312 zestaw powodował, że czas pandemii stał się nieco weselszy.

Witold Zygarlicki z Kobierzyc, bardziej znany jako Witek Obieżyświat, przejechał w 2020 i 2021 r. Polskę wzdłuż i wszerz. Wszystko zaczęło się od charytatywnego Rajdu Koguta organizowanego przez Muzeum Motoryzacji Wena z Oławy. Impreza zakończyła się wówczas w Zakopanem, ale Witek postanowił jechać dalej.

Doba w traktorze

W tym roku Witek Obieżyświat postanowił pobić rekord polski w dystansie przejechanym na traktorze w ciągu jednej doby.

- W tym roku podczas Rajdu Koguta postanowiłem, że dokonam jeszcze więcej niż dotychczas. W drodze do Giżycka zamierzam ustanowić rekord Polski w dystansie pokonanym traktorem w ciągu nieprzerwanej doby. Co ciekawe, jest to nowa kategoria, której nikt nigdy wcześniej nie próbował! Możliwość ustanowienia rekordu pozwala mi wyznaczyć nowe cele, zaznać niesamowitych doświadczeń i spełnić swoje marzenia. Podczas swojej drogi będę wiózł palmę, którą wspólnie zasadzimy na mecie rajdu.

Ciekawe ile kilometrów uda się pokonać w ciągu 24h? fot. FB Witek Obieżyświat

Niestrudzony kierowca Ursusa w trakcie ustanawiania rekordu będzie prowadził 24 – godzinnego live’a, na którym każdy będzie mógł śledzić zmagania na trasie.

Po drodze Witek i jego maszyna będą zatrzymywać się na tzw. pit-stopach, na których będzie można się z nim spotkać.

Plan wygląda następująco: start odbędzie się razem z innymi uczestnikami Rajdu Koguta w Oławie, 16 czerwca o godz. 10:00 na parkingu Studia Reklamy Wena. Pierwszy pit-stop planowany jest w Kępnie około godz. 13.30. Tam odbędzie się szybki serwis i tankowanie. Następny przystanek nastąpi dopiero w Uniejowie około godz. 19.30. Metę zaplanowano w Ciechanowie, 17 czerwca około godziny 10.00. Podróżnik zaprasza do kibicowania.