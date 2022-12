Chyba nic tak nie kojarzy się z tradycyjnymi polskimi żniwami jak dźwięk silnika Bizona. Najpopularniejszy kombajn z Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku był eksportowany nie tylko w obrębie bloku wschodniego, ale i nawet do Ameryki. W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

Faktycznie, trzeba przyznać, że w tamtych czasach jak na polskie warunki, była to maszyna niezwykle nowoczesna, wprowadzająca rewolucję technologiczną w wielu gospodarstwach. Oczywiście, FMŻ produkowała już wcześniej Vistulę czy Bizony Z040 i Z050, ale to właśnie model Z056 stał się prawdziwym produktem masowym. Kombajn ten w wielu, nawet dużych, gospodarstwach zastępował snopowiązałkę i młocarnię stacjonarną, wymagające ciężkiej pracy fizycznej wielu osób.

Bizony Z056 pracowały zarówno w PGR czy SKR, jak i gospodarstwach indywidualnych, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dla uzmysłowienia, szczególnie młodszemu pokoleniu, jak późno rozwinęła się na większą skalę mechanizacja rolnictwa w Polsce, pozwolę sobie na osobistą dygresję. Otóż archiwalne dokumenty poświadczają, że w mojej okolicy w 1964 roku na kilkanaście Państwowych Gospodarstw Rolnych w powiecie przypadało zaledwie 6 kombajnów zbożowych. Ponadto, PGR w mojej miejscowości jeszcze kilka lat później prowadził dla pracowników szkolenia z zakresu obsługi lokomobili parowej, służącej do napędzania młocarni stacjonarnej.

W wydaniu „Informatora Agromy” z 1979 roku Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego podała cenę 750 tys. złotych za podstawowe wyposażenie. Dla porównania, Ursus C330 kosztował wtedy 145 tys. złotych, Fiat 126p około 90 tys. zł., Fiat 125p około 170 tys. zł, a zaprezentowany rok wcześniej Polonez, w wersji z silnikiem 1.3, aż 250 tys. zł. Jeśli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, bochenek chleba w 1979 r. kosztował 4 zł, cukier 10,5 zł/kg, a wódka 100 zł/0,5l. Ze sprzętu AGD możemy wymienić pralkę SHL Frania za około 1600 zł.

W 1985 r. ceny znacząco wzrosły. Według ówczesnego wydania publikacji „Dane techniczno – eksploatacyjne maszyn i ciągników rolniczych”, Bizon Z056 kosztował 1,6 mln złotych w podstawowym wyposażeniu. Dla porównania, w tym samym roku cena nowego Ursusa C330, również bez wyposażenia dodatkowego, wynosiła 471 tys. złotych.

Raczej mało znanym faktem pozostają wersje Bizona Z056 przystosowane do zbioru kukurydzy czy słonecznika, a także z chwytaczem plew czy workownicą, pod nazwą Z057. Niemniej jednak, takie modele również były w ofercie, choć nie podano ich cen. Można przypuszczać, że były wytwarzane na specjalne zamówienie lub przeznaczone na eksport.

- Kombajn zbożowy Z056 po odpowiedniej adaptacji młocarni i zawieszeniu adaptera typu FKA451 produkcji węgierskiej zamiast zespołu żniwnego jest przystosowany do zbioru z pnia kukurydzy na ziarno. Oprócz zespołów adaptacyjnych, wynikających z technologii zbioru, ma on wzmocnioną skrzynię przekładniową, zwiększone ogumienie, wzmocnioną konstrukcję klawiszy wytrząsacza i zawór bezpieczeństwa w rozdzielaczu hydraulicznym. Kombajn jest wyposażony w ogrzewaną kabinę kierowcy – podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Bizon Z056 fabrycznie przystosowany do zbioru kukurydzy, fot. Informator Agromy 1979

- Kombajn zbożowy Z056 po odpowiedniej adaptacji młocarni i założeniu specjalnego adaptera na częściowo zdemontowanym zespole żniwnym jest przystosowany do zbioru słonecznika na ziarno. W tym kombajnie rozstaw rozdzielaczy jest dwukrotnie mniejszy od rozstawu rzędów roślin, co zmniejsza łamanie roślin, a więc zapewnia lepsze wprowadzenie roślin do zespołu żniwnego oraz mniejsze straty ziarna w adapterze – to również informacje z 1979 roku.