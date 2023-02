W ramach kontynuacji cyklu artykułów historycznych na długie zimowe wieczory, prezentujemy kolejną legendę polskiego rolnictwa. Kirowiec K700 był w czasach świetności najmocniejszym ciągnikiem spotykanym w Polsce, oferując parametru niewyobrażalne dla przeciętego rolnika. Ile kosztował jako nowy? Ile warte były wtedy te pieniądze?

Potężne radzieckie ciągniki przegubowe produkowane były od 1962 roku w fabryce Kirowa w Leningradzie. Model K700 dał początek serii ciągników rolniczych, powstających w dotychczasowej fabryce czołgów i taboru kolejowego. Cechą charakterystyczną Kirowców były potężne silniki, o ośmiu, a nawet dwunastu cylindrach w układzie „V”.

W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

Wygodny ciągnik do maszyn o dużej szerokości roboczej

- Ciągnik kołowy K700 jest przeznaczony do współpracy z maszynami i narzędziami o dużej szerokości roboczej. Ciągnik może być wykorzystywany również w transporcie oraz do prac ziemnych i melioracyjnych. Elektryczne uruchamianie silnika, hydrauliczne sterowanie ciągnikiem, wygodna kabina wyposażona w urządzenie wentylacyjne i ogrzewcze, stwarzają dobre warunki pracy – podaje „Informator Agromy” z 1979 r.

Kirowce trafiały w czasach świetności tylko do największych Państwowych Gospodarstw Rolnych, gdzie pracowały często na areałach liczonych w tysiącach hektarów. Moc silnika, wynosząca 215-240 KM w zależności od serii modelu K700, była w tamtych czasach wręcz kosmiczną wartością. Trzeba pamiętać, że w momencie debiutu Kirowca, w Polsce nie było jeszcze ciężkiej serii Ursusa.

Kirowiec K700 debiutował w 1962 roku, gdy w Polsce nie było jeszcze ciężkiej serii Ursusa, fot. Instrukcja obsługi

- Pracowałem na Kirowcu przez 15 lat. To była pancerna maszyna. W gospodarstwie były dwa takie i 3 mniejsze T150K. Oraliśmy pługami 8-skibowymi z kolczatkami w zmianach 12-godzinnych. Po tym czasie zmieniał się operator, a ciągnik jechał dalej. Pracowało się w porządku dopóki nie zepsuło się wspomaganie. Wtedy do skręcania trzeba było takiego wysiłku, że w domu nie byłem w stanie łyżki w ręce utrzymać – wspomina były pracownik PGR w woj. Warmińsko-Mazurskim.

Kirowiec K700 za prawie 7 „sześćdziesiątek”

W wydaniu „Informatora Agromy” z 1979 r. Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego podała cenę ponad 1,33 mln złotych. W tym czasie Ursus 1204 kosztował 500 tys. zł, Ursus C-385 odpowiednio 350 tys. zł, a cena Ursusa C-385A zaczynała się od 416 tys. zł. Bizon Z056 kosztował wtedy 750 tys. zł za podstawowym wyposażeniem, Ursus C-360 200 tys. zł, Ursus C-330 również bez dodatkowego wyposażenia 145 tys. zł, Fiat 126p około 90 tys. zł., Fiat 125p 170 tys. zł, a zaprezentowany rok wcześniej Polonez w wersji z silnikiem 1.3 - aż 250 tys. zł.

Jeśli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, bochenek chleba w 1979 r. kosztował 4 zł, cukier 10,5 zł/kg, a wódka 100 zł/0,5 l. Ze sprzętu AGD możemy wymienić pralkę SHL Frania za około 1600 zł.

Kirowce najczęściej wykorzystywane były do ciężkich prac uprawowych, ale też do transportu charakterystycznym zestawem przyczep PTS. W „Informatorze Agromy” z 1979 roku znajdziemy 8-skibowy radziecki pług PN-8-35 za 92 tysiące złotych, ciężką bronę talerzową BDT-7,0 o szerokości roboczej 7 metrów za 130 tys. zł czy lekką bronę talerzową ŁDG-15 o szerokości roboczej 15 metrów za 144 tysiące złotych, a więc równowartość Ursusa C330.Jeśli chodzi o wspomniane przyczepy, mniejsza PTS-9 na podwoziu tandemowym, podłączana bezpośrednio do ciągnika, kosztowała 174 tysiące złotych, a PTS-12, na trzech osiach z obrotnicą, jeżdżąca na końcu zestawu, była wyceniana na 259 tys. zł.

Ceny skupu płodów rolnych 1979 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pszenica w 1979 r. była skupowana średnio po 5200 zł/t, żyto po około 4350 zł/t, jęczmień odpowiednio 5650 zł/t, a owies około 3850 zł/t, podobnie jak rok wcześniej. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2450 zł/t, a buraki cukrowe 1150 zł/t.

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 31,30 zł/kg, cielęcy około 36,30 zł/kg, a wieprzowy średnio 44,90 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1979 roku wynosiła około 5,75 zł/l, a jaj kurzych 2,76 zł/szt.

Stąd wniosek, że nowy Kirowiec w 1979 roku był warty około 260 ton pszenicy. Należy jednak zaznaczyć, że była to maszyna dla wybranych i ciągniki te można było spotkać tylko w największych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Dane techniczne