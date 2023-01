W ramach kontynuacji cyklu artykułów historycznych na długie zimowe wieczory, prezentujemy kolejną legendę polskiego rolnictwa. Sieczkarnia samojezdna Orkan Z320 to maszyna o tyle legendarna, że wielu o niej słyszało, a mało kto miał okazję widzieć na żywo, podobnie jak pokrewne modele Z310 czy Z350. Ile kosztował jako nowy? Ile warte były wtedy pieniądze?

Samojezdne Orkany nie zdobyły takiej popularności jak zagraniczna konkurencja, a więc w czasach świetności Fortschritt E281 czy dziś choćby Claas Jaguar, ale mimo tego warto przypomnieć ten ciekawy epizod z dziejów polskiego rolnictwa i Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych.

W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych

Historia PFMŻ sięga lat 50-tych XX wieku, kiedy to zakład został od podstaw wybudowany na polu na obrzeżach Poznania. Produkcja ruszyła 24 września 1953 roku, a Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych była w momencie powstania największą fabryką maszyn żniwnych w Polsce. Przez pierwsze lata z hal fabrycznych wyjeżdżały ogromne ilości snopowiązałek konnych i ciągnikowych, stanowiących wówczas trzon floty maszyn żniwnych w Polsce.

W związku ze spadkiem zainteresowania snopowiązałkami, spowodowanym upowszechnieniem kombajnów zbożowych, Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych zmieniła nieco profil produkcji. Niszą, którą zapełniła w polskim rynku maszyn rolniczych były maszyny zielonkowe. W Poznaniu zaczęły powstawać kosiarki rotacyjne, przyczepy samozbierające czy sieczkarnie. Flagowym modelem tych ostatnich został w 1971 r. Orkan Z310, będący pierwszą polską sieczkarnią samojezdną, a poniżej skupimy się na jego następcy.

Nazwa Orkan kojarzy się najczęściej z tego typu maszynami ciąganymi, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Maszyna wydajna i uniwersalna

Już krótko po debiucie Orkana Z310 dostrzeżona została konieczność skonstruowania maszyny o jeszcze większej wydajności, mogącej zaspokoić potrzeby największych Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1976 roku debiutował Orkan Z320, wyposażony w mocniejszy silnik 6CT107, o mocy 137 koni mechanicznych. Zaledwie minutę według producenta miała trwać wymiana przystawek: do zielonek niskich, do zielonek wysokich i do zbioru z pokosów.

- Samobieżny kombajn do zielonek Z320 jest przeznaczony do koszenia, rozdrabniania i transportu na przyczepę zielonek niskołodygowych (lucerny, koniczyny, traw łąkowych, mieszanek zbóż i strączkowych itd.) oraz wysokołodygowych (kukurydzy, słonecznika pastewnego itp.), podbierania z wałów, rozdrabniania i transportu na przyczepę siana podsuszonego, suchego i słomy po kombajnie - podaje „Informator Agromy” z 1979 r.

Równowartość Bizona

W wydaniu „Informatora Agromy” z 1979 r. Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego podała cenę 540 tys. złotych za maszynę podstawową. Do tego należało doliczyć zakup przystawki. Z308 do kukurydzy kosztowała 52 tys. zł., Z311 do trawy to koszt 103 tys. złotych, a podbieracz do pokosów Z313 wyceniany był na 34 tysięcy złotych. Skompletowanie całego zestawu kosztowało więc niemal 730 tys. złotych.

W tym czasie Ursus C-385 kosztował 350 tys. zł, a cena Ursusa C-385A zaczynała się od 416 tys. zł. Bizon Z056 kosztował wtedy 750 tys. zł za podstawowym wyposażeniem, Ursus C-360 200 tys. zł, Ursus C-330 również bez dodatkowego wyposażenia 145 tys. zł, Fiat 126p około 90 tys. zł., Fiat 125p 170 tys. zł, a zaprezentowany rok wcześniej Polonez w wersji z silnikiem 1.3 - aż 250 tys. zł.

Jeśli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, bochenek chleba w 1979 r. kosztował 4 zł, cukier 10,5 zł/kg, a wódka 100 zł/0,5 l. Ze sprzętu AGD możemy wymienić pralkę SHL Frania za około 1600 zł.

Mniejszy Orkan Z310 z podbieraczem do pokosów, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Jeśli chodzi o zarobki rolników, wg GUS pszenica w 1979 r. była skupowana średnio po 5200 zł/t, żyto po około 4400 zł/t, jęczmień odpowiednio 5700 zł/t, a owies około 3850 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2400 zł/t, a buraki cukrowe około 1150 zł/t. Żywiec wołowy skupowany był średnio po 31 zł/kg, cielęcy 36 zł/kg, a wieprzowy około 45 zł/kg.

Średnia cena skupu mleka w 1979 roku wynosiła około 5,75 zł/l, a jaj kurzych 2,76 zł/szt. Zważywszy, że Orkany pracowały głównie w gospodarstwach mlecznych, aby zakupić taką maszynę w pełnym wyposażeniu, trzeba było sprzedać blisko 130 tysięcy l mleka.

Dane techniczne

- Odległość wyrzutu sieczki z zielonki wynosi do 8 metrów, a ze słomy do 10 m. Wysokość cięcia zielonek jest regulowana mechanizmem napędzanym hydraulicznie. Trzybiegowa skrzynia przekładniowa oraz bezstopniowa przekładnia pasowa zapewniają duży zakres prędkości. Łatwość sterowania kombajnem zapewnia wbudowane w układ kierowniczy urządzenie wspomagające typu Orbitrol - podaje „Informator Agromy”.