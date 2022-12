W ramach kontynuacji cyklu artykułów historycznych na długie zimowe wieczory, prezentujemy kolejną legendę polskiego rolnictwa. Siewniki Poznaniak obsiewały w czasach świetności miliony hektarów rocznie, od wielko powierzchniowych przedsiębiorstw po kilkuhektarowe gospodarstwa, gdzie z powodzeniem służą do dziś. Ile kosztował jako nowy? Ile warte były wtedy te pieniądze? Jakie mniej znane modele siewników były wtedy na rynku?

Z pewnością produkowany w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Kraj” Poznaniak stał się najpopularniejszym ciągnikiem w Polsce, który przez wiele lat można było spotkać w niemal każdym gospodarstwie w kraju. Nie był to jednak jedyny siewnik produkowany w Kutnie, a ponadto, do niektórych przedsiębiorstw trafiały siewniki importowane.

W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

Góral, Kaszub, Mazur i Polanin, czyli Poznaniak nie był jedyny

Historia produkcji maszyn rolniczych w Kutnie sięga roku 1890, kiedy to Alfred Vaedtke uruchomił niewielką fabrykę maszyn rolniczych, specjalizującą się w produkcji młocarń, kieratów i sieczkarni. W 1910 roku prężnie rozwijający się zakład stał się spółką akcyjną, zatrudniającą kilkaset osób. Rok 1931 zapisał się w historii firmy zakupem linii produkcyjnej siewników od Augusta Ventzkiego z Grudziądza, którego produkty cieszyły się wtedy dużym uznaniem w Europie.

Po drugiej wojnie światowej zakład został znacjonalizowany. Przez lata znany był głównie z produkcji siewników zbożowych. Oprócz tych popularnych, jak konny Góral czy Kaszub, a także ciągnikowy Poznaniak, Mazur czy Polanin, produkowane były tu także niszowe modele, jak zaledwie 2-metrowy Kutnowiak czy przeznaczony dla największych przedsiębiorstw, potężny Pomorzanin, o szerokości roboczej aż 9 metrów.

Poznaniak S043

- Siewnik „Poznaniak” jest przeznaczony do rzędowego siewu nasion zbóż, strączkowych, oleistych, motylkowych i innych za pomocą kołeczkowych przyrządów wysiewających. Jest on przystosowany do współpracy z ciągnikami o mocy od 30 do 50 KM – podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Parametr Wartość Szerokość robocza 2,7 m Wydajność 2 ha/h Zapotrzebowanie mocy 30-50 KM Masa własna 480 kg

Góral S012

- Siewnik zbożowy „Góral” jest przeznaczony do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych za pomocą woreczkowych przyrządów wysiewających - podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Parametr Wartość Szerokość robocza 1,25 m Wydajność 0,4 ha/h Zapotrzebowanie mocy 1 lub 2 konie Masa własna 300 kg

Siewnik konny podczas pracy, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kaszub S014

- Siewnik zbożowy „Kaszub” jest przeznaczony do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych za pomocą woreczkowych przyrządów wysiewających - podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Parametr Wartość Szerokość robocza 1,5 m Wydajność 0,5 ha/h Zapotrzebowanie mocy 1 lub 2 konie Masa własna 320 kg



Mazur S052

- Siewnik „Mazur” jest przeznaczony do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, motylkowych i innych za pomocą kołeczkowych przyrządów wysiewających. Siewnik jest przystosowany do siewu zagęszczonego pszenicy nie krzewiącej się i nie wylegającej, np. odmiany Grana. Siewnik jest przystosowany do współpracy z ciągnikami o mocy 50 KM – podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Siewnik Mazur, fot. Informator Agromy 1979

Parametr Wartość Szerokość robocza 4 m Wydajność 2,5 ha/h Zapotrzebowanie mocy 50 KM Masa własna 1300 kg



Polanin S045

- Siewnik „Polanin” jest przeznaczony do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych i innych za pomocą kołeczkowych przyrządów wysiewających. Siewnik jest przystosowany do siewu zagęszczonego pszenicy nie krzewiącej się i nie wylegającej, np. odmiany Grana. Siewnik jest przystosowany do współpracy z ciągnikami o mocy 50-75 KM – podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Siewnik Polanin, fot. Informator Agromy 1979

Parametr Wartość Szerokość robocza 6 m Wydajność 4,8 ha/h Zapotrzebowanie mocy 50-75 KM Masa własna 1900 kg

SZU-3,6

- Siewnik SZU-3,6 jest przeznaczony do wąskorzędowego siewu nasion 4 zbóż i roślin strączkowych z równoczesnym wysiewem w rzędy granulowanych nawozów mineralnych. Siewnik współpracuje z ciągnikami o mocy 50-75 KM, a w zespole 4 szt. po zastosowaniu uniwersalnego zaczepu SP-16 z ciągnikami o mocy 165-220 KM - podaje „Informator Agromy” z 1979 roku.

Siewnik SZU-3,6, fot. Informator Agromy

Parametr Wartość Szerokość robocza 3,6 m Wydajność 2,7 ha/h Zapotrzebowanie mocy 50-75 KM Masa własna 1480 kg Kraj pochodzenia ZSRR

Polanin droższy od Malucha

Jeśli chodzi o siewniki zbożowe, w wydaniu „Informatora Agromy” z 1979 r. Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego podała następujące ceny:

• Góral S012 (konny, 1,25 m) 5200 zł

• Kaszub S014 (konny, 1,5 m) 5800 zł

• Poznaniak S043 (ciągnikowy, 2,7 m) 20,5 tys. zł

• Mazur S052 (ciągnikowy, 4 m) 73 tys. zł

• Polanin S045 (ciągnikowy, 6 m) 99 tys. zł

• SZU-3,6 (ciągnikowy, 3,6 m) 79,5 tys. zł

Dla porównania, Bizon Z056 kosztował wtedy 750 tys. zł, za podstawowe wyposażenie Ursus C330 również bez dodatkowego wyposażenia 145 tys. zł, Ursus C360 odpowiednio 200 tys. zł, Fiat 126p około 90 tys. zł., Fiat 125p 170 tys. zł, a zaprezentowany rok wcześniej Polonez, w wersji z silnikiem 1.3, aż 250 tys. zł. Jeśli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, bochenek chleba w 1979 r. kosztował 4 zł, cukier 10,5 zł/kg, a wódka 100 zł/0,5l. Ze sprzętu AGD możemy wymienić pralkę SHL Frania za około 1600 zł.

Siewniki konne były produkowane jeszcze w latach 80-tych, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1985 r. ceny znacząco wzrosły. Według ówczesnego wydania publikacji „Dane techniczno-eksploatacyjne maszyn i ciągników rolniczych”, Bizon Z056 kosztował 1,6 mln zł, Ursus C360 595 tys. zł, a Ursus C330 odpowiednio 471 tys. zł. W ofercie znajdowały się wtedy siewniki Góral S012 za 40,4 tys. zł, Kaszub S014 za 30,6 tys. zł, Poznaniak S043 za 63,1 tys. zł i SZU-3,6 za 106 tys. zł, którego cena co ciekawe wzrosła nieporównywalnie mniej względem maszyn krajowych.