Ursus 1204 był drugim po modelu 1201 seryjnie produkowanym polskim ciągnikiem z silnikiem 6-cylindrowym. Równolegle z modelem C385A wprowadził natomiast absolutną nowość w ofercie Ursusa, jaką był napędem na 4 koła. Takie połączenie stało się standardem na wiele następnych lat i do dziś ma wielu zwolenników.

W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

- Ciągnik Ursus 1204 jest przeznaczony głównie do współpracy z narzędziami i maszynami rolniczymi, może mieć również zastosowanie w leśnictwie, budownictwie, transporcie oraz innych gałęziach gospodarki. Bogate wyposażenie umożliwia zastosowanie ciągnika do różnych prac i w różnych warunkach , na przykład do prac w rolnictwie na dużych obszarach przy zwiększonych prędkościach roboczych, szczególnie do orki głębokiej w ciężkich warunkach terenowych, prac z ciężkimi maszynami do zbioru plonów, prac z maszynami wieloczynnościowymi, na przykład do jednoczesnej uprawy roli i siewu - zachwala „Informator Agromy” z 1979 r.