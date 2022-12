W ramach kontynuacji cyklu artykułów historycznych na długie zimowe wieczory, prezentujemy kolejną legendę polskiego rolnictwa. Ursus C-360, wyprodukowany w ilości blisko 300 tys. egzemplarzy, zasłużył na miano najpopularniejszego polskiego ciągnika. Tego modelu nikomu w środowisku rolniczym przedstawiać nie trzeba. Ile kosztował jako nowy? Ile warte były wtedy te pieniądze?

Z pewnością można przyjąć, że Ursus C-360 wraz z mniejszym C-330 zmechanizował polską wieś. W czasach świetności był spełnieniem marzeń o własnym ciągniku, a wiele egzemplarzy do dziś z powodzeniem sprawdza się w codziennej pracy w mniejszych gospodarstwach.

W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

Początkowo w Ursusach C360 dostępna była tylko kabina, zwana "orzeszkiem", "puszką" czy "gołębnikiem", fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Maszyna uniwersalna

- Ciągnik Ursus C360 jest przeznaczony głównie do wykonywania wszelkich prac w rolnictwie. Może mieć również zastosowanie w leśnictwie, budownictwie i transporcie gospodarczym. Ciągnik ten może być stosowany do prac na glebach zwięzłych i ciężkich zarówno z maszynami i narzędziami przyczepianymi jak i zawieszanymi oraz napędzanymi wałem odbioru mocy - zachwala „Informator Agromy” z 1979 roku.

- W zależności od wzrostu kierowcy fotel można przesuwać względem koła kierownicy do przodu lub do tyłu. Aby przesunąć fotel w płaszczyźnie poziomej, należy wyzębić zapadkę znajdującą się z prawej strony. Po ustawieniu fotela w żądanym położeniu zapadkę należy uwolnić. Do regulacji sztywności zawieszenia służy śruba regulacyjna, znajdująca się w górnej części wspornika fotela. Im masa kierowcy jest większa, tym większy powinien być wstępny naciąg sprężyn. W zakresie 60-120 kg masy kierowcy regulacja jest bez stopniowa – chwali nowy fotel Grammera instrukcja obsługi z 1983 roku.

Ursus C360 zasłużył na miano najpopularniejszego polskiego ciągnika, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Droższy niż dwa Maluchy, tańszy niż Polonez

W wydaniu „Informatora Agromy” z 1979 r. Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego podała cenę 200 tys. zł w podstawowym wyposażeniu. Dla porównania, Bizon Z056 kosztował wtedy 750 tys. zł, za podstawowe wyposażenie Ursus C330 również bez dodatkowego wyposażenia 145 tys. zł, Fiat 126p około 90 tys. zł., Fiat 125p 170 tys. zł, a zaprezentowany rok wcześniej Polonez, w wersji z silnikiem 1.3, aż 250 tys. zł. Jeśli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, bochenek chleba w 1979 r. kosztował 4 zł, cukier 10,5 zł/kg, a wódka 100 zł/0,5l. Ze sprzętu AGD możemy wymienić pralkę SHL Frania za około 1600 zł.

Nie można zapominać, że w tamtych czasach zakup ciągnika był często prawdziwą rewolucją w gospodarstwie. Przestawiając się z koni pociągowych na te mechaniczne, należało zmienić również maszyny współpracujące.

Do Ursusa C-360 kupowany był zazwyczaj pług trzyskibowy produkcji Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Unia” z Grudziądza, kosztujący wg „Informatora Agromy” z 1979 r., zależnie od modelu i wyposażenia 13,5-15 tys. zł. Do tego zastawu pasował również kultywator U418 za 10,4-14,2 tys. zł, zależnie od wyposażenia, a także siewnik Poznaniak czy snopowiązałka Warta, których omówieniem zajmiemy się w niedalekiej przyszłości.

Ursus C360 w wilu gospodarstwach był pierwszym ciągnikiem, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1985 r. ceny znacząco wzrosły. Według ówczesnego wydania publikacji „Dane techniczno-eksploatacyjne maszyn i ciągników rolniczych”, Ursus C360 kosztował 595 tys. złotych. Trzyskibowy pług U023 32 tys. zł., a kultywator U418 odpowiednio 26,6 tys. zł.

Dane techniczne i wyposażenie dodatkowe

Parametr Wartość Liczba cylindrów 4 Pojemność silnika 3120 cm3 Moc silnika 52 KM Maksymalny moment obrotowy 186 Nm Prędkość maksymalna 25,4 km/h Udźwig podnośnika 1200 kg Masa własna 2170-2700 kg

Ursus C360 pracował nie tylko w rolnictwie, ale i w wielu innych branżach, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Instrukcja obsługi z 1983 r. podaje następujące wyposażenie „dostarczane na specjalne żądanie”:

• Sprężarka z instalacją pneumatyczną do pompowania ogumienia,

• Sprężarka z instalacją sterowania hamulców pneumatycznych przyczep,

• Przewody wydechowe dolne,

• Błotniki kół przednich,

• Koła przednie 6.00-18 lub dla odbiorców zagranicznych 7.50-16/6 PR,

• Obciążniki kół przednich,

• Obciążniki osi przedniej,

• Obciążniki kół tylnych (jeden, dwa lub trzy na jedno koło),

• Pokrywy górne i dolne tylnego mostu,

• Kabina kierowcy,

• Zaczep do przyczep jednoosiowych,

• Belka zaczepu rolniczego do narzędzi,

• Przystawka pasowa,

• Instalacja hydrauliki zewnętrznej,

• Szybkozłącza - wtyczki i gniazda wtyczek dla obwodu zewnętrznego instalacji hydraulicznej,

• Wyposażenie narzędziowe na specjalne żądanie.