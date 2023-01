Pojawiając się na rynku w lipcu 1969 roku Ursus C385 był największym ciągnikiem w ofercie polskiego producenta, a jego konstrukcja stała się punktem wyjścia dla większym modeli powstających przez wiele kolejnych lat. Ponadto model C385A stał się pierwszym w kraju seryjnie produkowanym ciągnikiem z napędem na 4 koła.

Ursus C385A, fot. Informator Agromy 1979

W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

- Ciągnik Ursus C385 jest przeznaczony głównie do współpracy z narzędziami i maszynami rolniczymi, może mieć również zastosowanie w leśnictwie, budownictwie, transporcie oraz innych gałęziach gospodarki. Bogate wyposażenie umożliwia zastosowanie ciągnika do różnych prac i w różnych warunkach , na przykład do prac w rolnictwie na dużych obszarach, do jednoczesnej uprawy gleby i siewu - zachwala „Informator Agromy” z 1979 r.