W tym cyklu przyglądamy się zarówno maszynom polskiej produkcji, jak i importowanym z innych krajów bloku wschodniego. Na podstawie literatury z epoki sprawdzamy, jakie parametry oferowała ówczesna technika i jakie zalety swoich maszyn podkreślali producenci. Odnosimy się również do cen innych produktów, aby zobrazować faktyczną wartość omawianych maszyn.

Rozrzutniki obornika są maszynami raczej nie docenianymi jako klasyki. W muzeach czy zbiorach kolekcjonerów nie znajdziemy ich raczej pośród starych siewników czy kosiarek. Warto jednak zwrócić uwagę, jak wielką rewolucją były te maszyny na polskiej wsi.

Podobnie jak opisywane wcześniej ładowacze Cyklop, rozrzutniki pozwoliły wyeliminować ciężką pracę fizyczną przy nawożeniu pól. Przed erą mechanizacji, a w mniejszych gospodarstwach jeszcze wcale nie tak dawno, zarówno załadunek, jak i rozrzucanie obornika na polu, odbywały się ręcznie przy pomocy wideł. Dzięki rozrzutnikom praca ta stała się nieporównywalnie łatwiejsza, a jedyną niedogodnością pozostały doznania zapachowe.

Według „Informatora Agromy” z 1979 roku, Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” w Czarnej Białostockiej miała w ofercie dwa modele rozrzutników do obornika. Był to jednoosiowy model N219 o ładowności 3500 kg i dwuosiowy N213, na który można było załadować 4000 kg obornika.

Rozrzutnik obornika N219, fot. Informator Agromy

Rozrzutnik obornika N213, fot. Informator Agromy

Jak podaje „Informator Agromy” z 1979 roku, Warmińska Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet-Warfama” w Dobrym Mieście koło Olsztyna miała w ofercie jeden model rozrzutnika do obornika – N218.

- Rozrzutnik N218 jest zbudowany na podwoziu z kołami w układzie tandem i może poruszać się po drogach publicznych z prędkością do 25 km/h. Przenośnik łańcuchowo – listwowy ma pięć zakresów prędkości przesuwu do tyłu i jeden do przodu – podaje „Informator Agromy”.