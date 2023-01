Wiemy już, że maszyny z Turcji szturmem zdobywają polski rynek, pora więc przyjrzeć się jak wygląda kwestia ich dostępności, a także ile należy za nie zapłacić. Sprawdźmy to.

W tym materiale przyjrzymy się prawdziwym hitom sprzedażowym w ofercie AB Group, a są nimi 4-, i 6-rzędowe siewniki punktowe oraz siewniki zbożowe. Czy cena okaże się ich głównym atutem?

Dostępność maszyn z Turcji

Pandemia koronawirusa oraz wybuch wojny w Ukrainie pokazały nam dobitnie, że kluczową kwestią w kontekście wyboru danej maszyny jest jej dostępność. Niekiedy jest ona na tyle istotna, iż może zadecydować o wyborze konkretnego producenta.

Prawdziwym hitem sprzedażowym w AB Group są punktowe siewniki do kukurydzy fot. Tomasz Kuchta

Jak zatem aktualnie wygląda dostępność siewników punktowych marki Ozdoken?

- Na siewniki 4-rzędowe nie trzeba obecnie czekać, bo są one dostępne od ręki. Jeśli chodzi o siewniki 6-rzędowe, to okres oczekiwania powinien aktualne wynosić ok. 1,5 miesiąca. Tak krótki czas oczekiwania wynika z tego, iż dobrze znamy preferencje naszych klientów i potrafimy z wyprzedzeniem zamawiać takie maszyny, jakich za chwilę będą potrzebować rolnicy – tłumaczy Joanna Jastrzębska, menedżer ds. kluczowych klientów w AB Group.

Ile zapłacimy za siewniki Ozdoken?

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się punktowemu siewnikowi 4-rzędowemu marki Ozdoken.

- Kompletny siewnik punktowy 4-rzędowy w najpopularniejszym wyposażeniu kosztuje aktualnie ok. 56 tys. zł netto. W tej cenie otrzymujemy maszynę m.in. ze sterownikiem wysiewu, z kontrolą wysiewu, a także wyposażoną w podwójne redlice talerzowe. Taka kompletacja stanowi niemal 99 proc. naszej sprzedaży – wyjaśnia Joanna Jastrzębska, menedżer ds. kluczowych klientów w AB Group.

Siewnik 6-rzędowy z regulowanym rozstawem rzędów jest wyceniany na ok. 116 tys. zł netto, a w tzw. full opcji cena ta może maksymalnie dobić do 140 tys. zł netto.

Sporym zainteresowaniem cieszą się także uniwersalne zbożowe siewniki rzędowe serii Pertum. Dla przykładu siewnik mechaniczny o szerokości roboczej 3 m wyposażony w redlice dwutalerzowe z kółkami kopiującymi oraz z elektrycznie sterowanymi ścieżkami technologicznymi został wyceniony na ok. 45 tys. zł netto.

Agregat talerzowy Ozdoken Combidisc wraz z siewnikiem Pertum został wyceniony na 87 tys. zł netto fot. Tomasz Kuchta

Gdybyśmy zechcieli siewnik ten połączyć z agregatem talerzowym Ozdoken Combidisc, wyposażonym w wał oponowy regulowany hydraulicznie, to wówczas należałoby zapłacić ok. 87 tys. zł netto.