Ile kosztują wtryskiwacze common rail? Ceny i przykłady

Awarie układów wtryskowych często spędzają sen z powiek użytkowników maszyn rolniczych. Dziś przyglądniemy się, ile należy zapłacić zarówno za nowe, jak i regenerowane wtryskiwacze common rail.

Wśród wielu zalet technologii common rail część rolników podnosi argument dotyczący wysokich kosztów serwisu tego rozwiązania. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy dla Was porównanie cen kompletnych wtryskiwaczy u kilku producentów.

Wszystkie powyższe ceny podane są w wartościach netto.

Nowy, czy regenerowany?

Wielu producentów maszyn rolniczych oferuje sprzedaż nie tylko nowych, ale także regenerowanych wtryskiwaczy. Ich podstawową zaletą jest niższa cena w stosunku do elementów nowych. Co ważne, w przypadku regenerowanego wtryskiwacza mamy do czynienia ze starą, choć oczyszczoną oraz zregenerowaną obudową. Reszta zaś – całe wnętrze, jest odbudowana na fabrycznie nowych podzespołach.

Różnice w cenach są znaczące i w zależności od producenta sięgają od 10 do nawet 60 proc. Nic zatem dziwnego, że zdaniem sprzedawców części zamiennych, elementy regenerowane cieszą sią dużym zainteresowaniem.

Porównanie cen

Chcąc porównać ceny wtryskiwaczy postanowiliśmy zestawić ze sobą 6 modeli 10-letnich ciągników o mocy ok. 170 KM. Wszystkie z nich wyposażone są w silniki 6-cylindrowe common rail.

W przypadku Masseya Fergusona 6490 za nowy wtryskiwacz zapłacimy ok. 3123 zł, a za regenerowany 1885 zł. Jeśli chodzi o zakup części regenerowanej należy dodatkowo uiścić opłatę kaucyjną w wysokości 565 zł, która zostanie zwrócona rolnikowi, jeśli okaże się, iż stary wtryskiwacz nadaje się do regeneracji (wówczas cena za regenerowany element wyniesie wspomniane 1885 zł).

John Deere 7530 również może otrzymać wtryskiwacz po regeneracji za kwotę 1727 zł, podczas gdy fabrycznie nowy został wyceniony na 2344 zł. W przypadku zwrotu używanego wtryskiwacza klient może liczyć na rabat w wysokości niespełna 300 zł

Do 11-letniego New Hollanda T6080 także możemy zakupić wtryskiwacz po regeneracji w kwocie 1890 zł lub nowy za 3150 zł

Nowy wtryskiwacz do Claasa Ariona 640 został wyceniony na 3817 zł. Istnieje także możliwość zakupienia tego podzespołu w zregenerowanym wariancie za 2380 zł. Należy przy tym uiścić opłatę regeneracyjną w wysokości 913 zł i oddać stary wtryskiwacz. Jeśli jego regeneracja będzie możliwa i opłacalna, wówczas rolnik otrzyma częściowy lub całościowy zwrot tej kwoty w zależności od stanu oddawanego elementu.

W przypadku Deutz Fahra Agrotrona M 620 mamy możliwość zakupu tylko nowego wtryskiwacza w cenie 2300 zł.

Fendt 718 Vario może zostać wyposażony w nowy wtryskiwacz za 2706 zł, lub w używany za 2334 zł.

A jeśli Wy remontujecie swoje ciągniki decydujecie się na części nowe, czy regenerowane? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Szeroki wybór części zamiennych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.