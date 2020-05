Ile kosztuje 3-metrowa brona talerzowa? Przegląd polskich maszyn, cz.1

Oferta rynkowa producentów maszyn rolniczych w kontekście bron talerzowych jest ogromna. Dzisiaj "na warsztat" bierzemy polskie produkty. Ile kosztują i czym charakteryzują się krajowe, tzw. kompaktowe brony talerzowe?

Właściwie każdy liczący się producent musi mieć w swojej ofercie bronę talerzową, gdyż jest to maszyna uniwersalna i przydatna w każdym gospodarstwie.

Przemyślana konstrukcja

Konstrukcja brony talerzowej czyni z niej maszynę o stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika. Znaczny rozstaw między rzędami talerzy sięgający często 1 m ogranicza problemy z zapychaniem, nawet przy dużej ilości masy organicznej.

Maszyna o szerokości 3 m pozwala na osiągnięcie wydajności w zależności od warunków od 2 do nawet przeszło 3 ha/h. Duża w tym zasługa prędkości roboczej, która wynosi ponad 10 km/h.

Nowoczesne brony talerzowe posiadają boczne ekrany i szeroki wybór wałów doprawiających, które ograniczają powstawanie bruzd na obrzeżach przejazdu, a przy tym zostawiają po sobie wyrównane, ograniczające parowanie stanowisko.

Wielu ekspertów podkreśla, iż wadą maszyn talerzowych jest rozmnażanie perzu poprzez cięcie jego rozłogów.

Jedna maszyna, wiele zastosowań

Brona talerzowa oprócz standardowego zrywania ścierniska doskonale sprawdzi się również przy głębszej uprawie sięgającej kilkunastu cm. Maszyna ta znajdzie zastosowanie również przy mieszaniu wapna, nawozów, czy chociażby obornika z glebą. Może być również z powodzeniem stosowana przy uprawie przedsiewnej.

Agro-Lift BT

Firma Agro-Lift w ramach linii modelowej BT oferuje brony talerzowe w szerokości roboczej od 2,5 do 4 m. Wersja 3 m w wyposażeniu podstawowym została wyceniona na 12,8 tys. zł netto.

W tej cenie producent oferuje dwa rzędy talerzy o średnicy 510 mm, a słupice zabezpieczone są na amortyzatorze gumowym. Dodatkowo w skład maszyny wchodzi tylny wał 10-rurowy o średnicy 500 mm oraz ekrany boczne, a także składane talerze skrajne z regulacją głębokości pracy. Powyższa cena obejmuje piasty z punktami smarownymi.

W wyposażeniu podstawowym producent oferuje aż 16 wałów, a także hydrauliczną regulację głębokości pracy, piasty bezobsługowe, czy chociażby talerze o średnicy 560 i 610 z drobnymi, lub grubymi wycięciami.

Agro-Masz BT30

Brona talerzowa BT pozwala na pracę w zakresie od 3 do 14 cm głębokości przy standardowej średnicy talerzy wynoszącej 560 mm. Standardowo maszyna wyposażona jest w ekrany boczne mocowane do ramy za pomocą połączeń pływających, dzięki czemu uchylą się w górę w przypadku kolizji. Dodatkowo posiadają one regulację głębokości pracy oraz położenia wzdłużnego.

Brona talerzowa w standardzie jest wyposażona w zabezpieczenie gumowe talerzy oraz w piasty bezobsługowe. Model BT30 posiada także składane i regulowane na głębokość boczne talerze. Co ciekawe, w zależności od wybranej wersji maszyna może posiadać odstęp między rzędami talerzy wynoszący 85 lub 100 cm.

Jako wyposażenie dodatkowe producent uznaje wały, gdzie w przypadku brony talerzowej klient do wyboru posiada aż 9 modeli. Ponadto kupujący może dopłacić do hydraulicznie regulowanej głębokości pracy, do rzędu zgrzebeł sprężynowych, czy do pakietu oświetlenia.

Maszyna w wyposażeniu podstawowym uzupełnionym o wał 9-rurowy została wyceniona na nieco ponad 17 tys. zł netto.

Akpil Bison

Kilka modeli bron talerzowych w swojej ofercie posiada także producent z Pilzna. Akpil Bison występuje w szerokościach roboczych od 2,5 do 3,5 m.

To co wyróżnia „talerzówkę” Bison, to dostępna w standardzie hydrauliczna regulacja głębokości roboczej na wale. Co więcej, maszyna ta posiada mechaniczną regulację kąta natarcia talerzy oraz mechaniczną regulację wałów talerzowych względem siebie.

W ramach wyposażenia standardowego producent oferuje talerze uzębione o średnicy 610 mm. Każdy z talerzy posiada zabezpieczenie gumowe oraz osadzony jest na bezobsługowych piastach z zabezpieczeniem kasetowym.

Bomet Pegasus U223/5

Marka Bomet oferuje kompaktową bronę talerzową serii Pegasus w czterech szerokościach roboczych: od 2,5 do 4 m. Model Pegasus U223/5 pozwala na uzyskanie głębokości roboczej w zakresie od 8 do 18 cm. Regulacja ta odbywa się za pomocą pozycjonowania wału tylnego.

Ekrany boczne, będące na wyposażeniu standardowym ograniczają wyrzucanie gleby przez skrajne talerze obu sekcji talerzy. Masa maszyny wraz z wałem rurowym o średnicy 500 mm wynosi około 1735 kg.

Brona talerzowa Pegasus może zostać wyposażona w talerze uzębione o średnicy 510 lub 560 mm. Każda sekcja talerzowa zamocowana jest na piaście bezobsługowej, a za zabezpieczenie przed przeciążeniem odpowiada amortyzator gumowy, lub sprężyna.

Pegasus Bomet U223/5 posiada zdecydowanie największy rozstaw talerzy spośród porównywanych maszyn. W przypadku maszyny Bometu wynosi on aż 121 cm.

Bury Kobalt 3,0

Brony talerzowe Kobalt charakteryzują się mechaniczną regulacją kąta natarcia talerzy, który może być modyfikowany w zakresie od 0 do 20 stopni. Co również wyróżnia maszynę Kobalt to talerze zamocowane na indywidualnych sprężynach, przez co są one jeszcze lepiej chronione w przypadku najechania na przeszkodę.

Producent oferuje dwa typu ekranów bocznych: stałe i obrotowe. Co ciekawe, maszyna posiada różną ilość talerzy w obu rzędach: 11+12.

Brona talerzowa Kobalt występuje w 4 szerokościach roboczych: od 2,5 do 4 m. W standardzie maszyna będzie wyposażona w wał rurowy i w takiej kompletacji została ona wyceniona na 17 100 zł netto. Klient za dodatkową dopłatą może zdecydować się na wybór innego wału.

Expom Goliat

Brona talerzowa Goliat to kompaktowa maszyna dostępna w szerokościach roboczych od 3 do 6 m. Pozwala ona na pracę na głębokość do 15 cm i zdaniem producenta wersja 3 m wymaga ciągnika o mocy od 100 do 120 KM. Warto również zauważyć, iż jest to najcięższa maszyna w naszym porównaniu.

Już w wyposażeniu podstawowym znajdziemy m.in. talerze o średnicy 560 mm, a także zgrzebło sprężyste, boczne ekrany osłonowe, czy wał rurowy ø 540.

Zgrzebło sprężynowe (fi 12mm), które zamontowane jest przed tylnym wałem rurowym, ukierunkowuje opadanie ziemi dokładnie pod wał, żeby równa powierzchnia została dobrze zagęszczona.

Wśród opcji dodatkowych klient może zdecydować się na wał zagęszczający typu V-ring o średnicy 600 mm, lub na wał zębaty ciężki o średnicy 500 mm.

Gamatechnik T 330

W swojej ofercie firma Gamatechnik posiada brony talerzowe w szerokościach od 2,2 do 6 m. Model 3 m zdaniem producenta wymaga ciągnika o mocy od 100 do 130 KM.

Podstawowa wersja maszyny wyposażona jest w talerze o średnicy 560 mm, zabezpieczenie gumowe oraz w piasty bezobsługowe. W standardzie znajdziemy również regulację głębokości pracy skrajnych talerzy oraz wał tylny ø 500 mm do wyboru rurowy lub płaskownikowy.

Wśród opcji dodatkowych producent oferuje aż 3 typy talerzy o średnicach: 510, 610 oraz 660 mm. Klient może również zdecydować się na droższe piasty bezobsługowe marki SKF, zgrzebło wyrównujące, hydrauliczną regulację głębokości roboczej. Producent oferuje aż 11 typów wałów wyrównujących.

Dane techniczne:

Marka Agro-Lift Agro-Masz Akpil Bomet Bury Expom Gamatechnik Model BT 3,0 BT 30 Bison 3,0 Pegasus U223/5 Kobalt 3,0 Goliat 3,0 T 330 Rozstaw między rzędami talerzy [cm] 85 85/100 100 121 85 100 85 Minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika [KM] 100-130 100-130 100 110 90 100-120 100-130 Masa 1150 1320 1800 1735 1100 1900 1350 Standardowa średnica talerzy [mm] 560 560 610 510 510 560 560 Liczba talerzy [sztuk] 24 24 24 24 23 24 24 Zabezpieczenie talerzy gumowe gumowe gumowe gumowe/sprężynowe sprężynowe gumowe gumowe Cena [zł netto] 12 800 17 157 30 000 18 360 17 100 25 640 15 000

Część druga materiału z pozostałymi producentami już niebawem!