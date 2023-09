Mini siewnikami można pracować zaczepiając je do pojazdów ATV, UTV lub kompaktowego traktora. fot. Faunaseeds

Holenderska firma Faunaseeds specjalizująca się w dystrybucji nasion wprowadziła na rynek siewnik, który można podłączyć do pojazdów UTV i ATV. W ten sposób można siać lucernę, koniczynę, kukurydzę, czy fasolę.

Faunamaster dostępny jest w dwóch wersjach – ciąganej i zawieszanej. Mini siewniki można podłączyć do pojazdów UTV czyli małych, czterokołowych pojazdów przeznaczonych w teren, quada lub małego ciągnika.

Siewnikiem można wysiewać wszystkie nasiona, bez względu na wielkość i gatunek. Oba modele mają zbiornik dzielony, co umożliwia jednoczesna aplikację nawozu.

Mini siewnik - parametry

Maszyny są wyposażone w dwutarczowe redlice oraz koła dociskowe z regulacją docisku za pomocą indywidualnych sprężyn śrubowych. Faunamaster 105 i 180 można siać na regulowanej głębokości do 80 mm.

Mniejszy model siewnika 1,05 można ustawić w siedmiu rzędach rozstawie 15 cm, lub w mniejszej ilości rzędów w większych rozstawach. W wersji maszyny 180 szerokość robocza to maksymalnie 12 rzędów przy rozstawie 15 cm i można ją zmniejszyć do sześciu przy rozstawie 30 cm lub trzech przy rozstawie 60 cm.

Faunamaster 105 waży 260 kg i ma zalecaną prędkość roboczą 4-6 km/h.

Podłączenie Faunamastera do zaczepu kulowego ATV lub UTV jest łatwe, a wbudowany siłownik umożliwia kierowcy obsługę sadzarki bez wysiadania z pojazdu. fot. Faunaseeds

Ile kosztuje kompaktowy siewnik ?

Minisiewniki w połączeniu z kompaktowymi pojazdami pozostawiają minimalne ślady. Takie zestawy mają sprawdzać się na polach, gdzie siew dużym sprzętem jest ograniczony. Głównie mają trafiać do prac w ogrodzie, parkach czy zagrodach.

Cena za najmniejszą wersję to ok. 5 tys. euro, czyli ok. 20 tys. zł.

Kompaktowy siewnik Faunmaster nadaje się do siewu na polach trawiastych, glebie uprawnej, wybiegach lub innych obszarach, gdzie zwykły sprzęt do siewu jest zbyt duży a także w parkach i ogrodach do sadzenia. M.in. ziół. Fot. Faunaseeds